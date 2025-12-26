Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Голод начинается не в желудке: эти запахи умеют выключать аппетит

Аромат зелёного яблока уменьшает чувство голода — Žena
Здоровье

Мы привыкли считать, что чувство голода начинается в желудке, но на самом деле его главный дирижёр — мозг. Учёные всё чаще говорят о том, что аппетитом можно управлять ещё до первого укуса, воздействуя на органы чувств. В центре внимания — запахи, способные влиять на сытость и пищевые желания. Об этом сообщает портал Žena.

Кофе и бананы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе и бананы

Почему голод начинается в голове, а не в желудке

Идея о том, что можно повлиять на аппетит с помощью запахов, звучит непривычно и даже подозрительно. Однако нейробиология подтверждает: обоняние тесно связано с зонами мозга, отвечающими за чувство насыщения. Запахи напрямую взаимодействуют с гипоталамусом — областью, которая регулирует голод, сытость и пищевое поведение.

Исследования, в том числе работы доктора Алана Хирша из Фонда исследований обоняния и вкуса в Чикаго, показывают, что интенсивный и "узнаваемый" аромат может запустить механизм сенсорно-специфического насыщения. Проще говоря, мозг реагирует так, будто еда уже была съедена. По данным исследований, примерно через две минуты после воздействия запаха начинают активироваться гормоны насыщения, посылая сигнал "достаточно".

Ваниль: сладость без калорий

Сладкий аромат ванили считается одним из самых эффективных в подавлении тяги к десертам. Клинические наблюдения, проведённые в больнице Святого Георгия в Лондоне под руководством диетолога Кэтрин Коллинз, показали, что участники, регулярно находившиеся в среде с ванильным ароматом, реже тянулись к шоколаду и сладостям и демонстрировали более стабильное снижение веса.

Причина кроется в том, что ваниль быстро насыщает центры удовольствия в мозге. Она даёт ощущение завершённости и снижает потребность в дополнительном источнике сладкого вкуса. В быту это может быть ароматическая свеча, диффузор или натуральное эфирное масло.

Зелёное яблоко и банан: мягкий контроль аппетита

В экспериментах доктора Хирша с участием тысяч добровольцев выявилась устойчивая закономерность. Люди, которые при появлении чувства голода вдыхали аромат зелёного яблока или банана, в среднем теряли больше веса, чем те, кто не использовал обонятельную стимуляцию.

Эти запахи действуют мягко и ненавязчиво. Они снижают импульсивное желание перекусить и помогают мозгу "переключиться" с еды на более спокойное состояние. Для эффекта достаточно эфирного масла, натурального ароматизатора или даже миски с фруктами на видном месте.

Тёмный шоколад: эффект насыщения без укуса

Аромат тёмного шоколада — ещё один парадокс в борьбе с аппетитом. Исследование, опубликованное в журнале Regulatory Peptides, показало, что запах шоколада с высоким содержанием какао способен снижать уровень грелина — гормона голода.

Насыщенный аромат действует как сигнал завершённости. Мозг получает достаточно стимулов и снижает потребность в реальном потреблении сладкого. В результате желание съесть целую плитку может заметно ослабевать.

Мята и грейпфрут: энергия вместо перекуса

Не всякий перекус связан с настоящим голодом. Часто мы едим из-за усталости или стресса. В таких случаях особенно эффективна мята. Исследования Уилингского иезуитского университета показали, что регулярное вдыхание мятного аромата связано со снижением суточного потребления калорий.

Грейпфрут, по данным японских учёных из Осаки, активизирует симпатическую нервную систему и может способствовать снижению аппетита и усилению энергетического обмена. В паре с лавандой, которая успокаивает, эти ароматы могут стать простым инструментом вечернего контроля пищевых привычек.

Сравнение ароматов по влиянию на аппетит

Ваниль и шоколад работают через насыщение центров удовольствия. Зелёное яблоко и банан снижают импульсивность и тревожное переедание. Мята и грейпфрут действуют через повышение бодрости и снижение усталости. Выбор аромата зависит от того, с какой причиной переедания вы сталкиваетесь чаще всего.

Плюсы и минусы ароматического подхода

Использование запахов не требует изменений рациона и не связано с калорийными ограничениями. Это мягкий и ненавязчивый способ поддержки пищевого поведения. Однако он не заменяет сбалансированное питание и работает лучше всего как дополнительный инструмент, а не как единственное решение.

Советы шаг за шагом

  1. Определите, в какое время дня вы чаще всего переедаете.

  2. Подберите аромат под причину аппетита — усталость, стресс или тягу к сладкому.

  3. Используйте диффузор, свечу или натуральный источник запаха за 10-15 минут до еды.

Популярные вопросы о запахах и аппетите

Какие запахи лучше всего снижают тягу к сладкому?
Чаще всего упоминаются ваниль и тёмный шоколад.

Можно ли использовать эфирные масла ежедневно?
Да, при умеренном использовании и отсутствии индивидуальной чувствительности.

Заменяют ли запахи диету?
Нет, они лишь помогают снизить импульсивный голод и поддержать осознанное питание.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
