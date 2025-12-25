Ухо остаётся без защиты: зимний эффект наушников, который незаметно изменяет слух каждый день

Накладные наушники снижают воздействие мороза на уши — терапевт Кондрахин

Зимой многие продолжают пользоваться наушниками на улице, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. Одни опасаются воспалений уха из-за холода, другие — ухудшения слуха. Специалисты объясняют, какие риски действительно существуют и на что стоит обращать внимание.

Опасен ли холод для ушей при ношении наушников

Некоторые модели наушников действительно оставляют слуховой проход открытым. Вкладыши и "капли" не защищают ухо от холодного воздуха, поэтому в мороз человек может ощущать неприятный холод внутри уха.

"Вкладыши оставляют ухо открытым, из-за чего холодный воздух свободно попадает внутрь и может вызывать дискомфорт", — рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Само по себе воздействие холода редко становится причиной серьёзного воспаления. В большинстве случаев неприятные ощущения проходят без последствий, если у человека нет хронических ЛОР-заболеваний и переохлаждение не длится долго.

Какие наушники защищают лучше

Накладные модели в холодное время года считаются более безопасными. Они частично прикрывают ушную раковину и создают дополнительный барьер от ветра и низких температур.

"Накладные наушники за счёт мягких амбушюр прикрывают ухо и снижают влияние холода", — отмечает Кондрахин.

Однако даже такие модели не заменяют полноценный головной убор. В сильный мороз врачи советуют носить шапку или капюшон, чтобы снизить нагрузку на уши и сосуды.

Главная угроза — не мороз, а громкость

Основной риск при использовании наушников связан вовсе не с холодом. Гораздо опаснее высокая громкость звука, особенно когда источник расположен близко к барабанной перепонке.

"Чем ближе источник звука к уху, тем выше риск повреждения слуха", — подчёркивает врач.

Регулярное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к тому, что слуховой аппарат постепенно адаптируется к сильным звукам. Со временем это снижает чувствительность слуха и повышает риск стойкого ухудшения восприятия звуков. Об этом сообщает АиФ-Москва.

Популярные типы наушников зимой

Вкладыши удобны и компактны, но не защищают ухо от холода. Внутриканальные модели плотнее сидят в слуховом проходе, однако тоже не создают теплового барьера. Накладные наушники лучше справляются с защитой от ветра, но при высокой громкости могут быть не менее опасны для слуха.

Плюсы и минусы ношения наушников в холодное время

Использование наушников зимой имеет свои особенности, которые стоит учитывать заранее.

Плюсы:

комфортное прослушивание,

частичная защита ушей у накладных моделей,

удобство в дороге.

Минусы:

риск переохлаждения при использовании вкладышей,

опасность повреждения слуха из-за громкости,

снижение чувствительности уха при длительном прослушивании.

Советы для безопасного использования наушников зимой

Выбирайте накладные модели для улицы. Не отказывайтесь от шапки даже при использовании наушников. Следите за уровнем громкости и не превышайте комфортный порог. Делайте перерывы при длительном прослушивании. Избегайте использования наушников при сильном морозе и ветре.

Популярные вопросы о наушниках зимой

Можно ли заработать отит из-за наушников на морозе?

Сам холод редко становится причиной воспаления. Риск выше при наличии хронических заболеваний или длительном переохлаждении.

Какие наушники лучше выбрать для зимы?

Для улицы предпочтительнее накладные модели, которые частично закрывают ухо и защищают от ветра.

Что опаснее для слуха — холод или громкая музыка?

Гораздо больший вред наносит высокая громкость, особенно при регулярном использовании наушников.