Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Кофеин не уходит по расписанию: ошибка во времени, из-за которой утро начинается разбитым

Кофеин сохраняет действие до 10 часов в организме — гастроэнтеролог Чистик
Здоровье

Для многих кофе — не просто напиток, а часть повседневного ритма и источник бодрости. Однако неправильно выбранное время для последней чашки может незаметно сказаться на сне и общем самочувствии. Гастроэнтеролог объяснила, когда лучше завершать кофейный день, чтобы не нарушать биологические ритмы.

Девушка вечером пьет кофе
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка вечером пьет кофе

Почему важно учитывать время

Кофеин действует дольше, чем принято считать. По словам специалиста, он может сохраняться в организме от восьми до десяти часов, постепенно влияя на нервную систему. Именно поэтому вечерний кофе нередко становится причиной трудностей с засыпанием и поверхностного сна.

Оптимальным временем для последней чашки считается период до 14-15 часов. Такой подход помогает сохранить естественные циркадные ритмы и согласуется с рекомендациями о том, когда кофе помогает, а когда начинает работать против организма.

Кому кофеин мешает сильнее

Скорость выведения кофеина у людей различается. Врач подчёркивает, что при беременности, приёме гормональных контрацептивов и в пожилом возрасте метаболизм замедляется. В таких условиях даже дневная чашка может повлиять на вечернее самочувствие.

"Тем, кто замечает учащённое сердцебиение, внутреннее напряжение или проблемы со сном, особенно важно внимательно относиться к дозировке и времени употребления напитка.", — сообщает гастроэнтеролог Ольга Чистик.

Привыкание и перерывы

Регулярное употребление кофе со временем снижает его бодрящий эффект. Организм адаптируется, и привычная доза уже не даёт прежнего результата, зато формируется зависимость от утреннего ритуала.

Чтобы вернуть чувствительность рецепторов, гастроэнтеролог рекомендует устраивать "кофейные паузы" на один-два дня. Такой перерыв позволяет мягко снизить привыкание и перекликается с тем, что происходит с организмом при отказе от кофе даже на короткий срок.

Альтернатива вечернему кофе

Тем, кому сложно отказаться от привычного вкуса во второй половине дня, врач советует выбирать напитки без кофеина. Они сохраняют сам ритуал, но не перегружают нервную систему.

Такие варианты особенно подходят людям с тревожностью, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, нарушениями сна и беременным женщинам, для которых воздействие кофеина может быть более выраженным. Об этом сообщает RG.

Плюсы и минусы ограничения кофеина

Осознанный подход к употреблению кофе имеет как преимущества, так и временные сложности.

К плюсам относятся:

  • более лёгкое засыпание;
  • улучшение качества сна;
  • снижение вечерней тревожности.

К минусам можно отнести:

  • временное ощущение снижения бодрости;
  • необходимость перестраивать привычный режим;
  • дискомфорт в первые дни отказа.

Популярные вопросы о кофе и сне

Когда лучше пить последнюю чашку кофе?

Оптимально — до 14-15 часов дня, особенно при чувствительности к кофеину.

Нужны ли кофейные перерывы?

Да, паузы на один-два дня помогают снизить привыкание и вернуть эффект бодрости.

Что выбрать вечером?

Лучше отдавать предпочтение кофе без кофеина или альтернативным напиткам.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сон кофе кофеин питание организм здоровье
Новости Все >
Волочкова отказалась от живой ели ради заботы об экологии
Кошки воспринимают почесывание за ушами как материнскую заботу
JWST за 37 часов наблюдений застыл перед тайной TOI-561 b
Автоновинки января 2026 в России: Lada Vesta, Changan CS75 Plus и электрокары
Раннеспелые сорта баклажанов высаживают в возрасте 62–64 дней — Antonovsad
Переизбыток молочных жиров создаёт дисбаланс насыщенных жиров — диетологи
Соль и влажность — главные причины ржавчины автомобилей — данные Carandmotor
Учёные нашли более 50 окаменелостей позднетриасовых латимерий — Earth
Лариса Долина проигнорировала журналистов после концерта
Цивилизация на краю исчезновения подаст сигнал — Киппинг
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Еда и рецепты
Дрожжевое тесто на сметане делает пирог особенно нежным
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Сила растёт даже без штанги: главное условие, которое игнорируют почти все
Последние материалы
Волочкова отказалась от живой ели ради заботы об экологии
Слизни сигнализируют о высокой влажности в помещении — C. B. RADAR
Кошки воспринимают почесывание за ушами как материнскую заботу
JWST за 37 часов наблюдений застыл перед тайной TOI-561 b
Автоновинки января 2026 в России: Lada Vesta, Changan CS75 Plus и электрокары
Раннеспелые сорта баклажанов высаживают в возрасте 62–64 дней — Antonovsad
Продажу шафрана в виде порошка считают рискованной — Francebleu
Переизбыток молочных жиров создаёт дисбаланс насыщенных жиров — диетологи
Соль и влажность — главные причины ржавчины автомобилей — данные Carandmotor
В 2026 году Меркурий будет ретрограден три раза
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.