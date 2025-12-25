Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Хлеб с маслом больше не безобиден: альтернатива снижает риски рака на 17%

Современные маргарины содержат меньше трансжиров — гастроэнтеролог Дианова
Здоровье

Привычный выбор жиров в рационе может напрямую влиять на продолжительность жизни. Современные исследования показывают, что замена сливочного масла растительными альтернативами снижает риски тяжелых заболеваний. Диетологи считают такой шаг одним из самых простых способов сделать питание безопаснее. Об этом сообщат Общественная служба новостей.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Почему вопрос жиров стал ключевым

По словам диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Хотя проблема требует комплексных решений, именно изменение пищевых привычек дает наиболее заметный эффект. В этом контексте особое внимание уделяется качеству жиров в ежедневном меню и их роли в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Дианова отмечает, что современные данные подтверждают прямую связь между типом потребляемых жиров и показателями смертности. Это касается не только сердца и сосудов, но и онкологических рисков.

Что показали исследования

Эксперт ссылается на крупные когортные исследования, опубликованные американскими учеными в 2025 году. В них сравнивалось влияние животных и растительных жиров на здоровье людей.

"В 2025 году американские ученые опубликовали результаты больших когортных исследований. Они сравнивали влияние животных и растительных масел на смертность и выяснили, что сливочное масло, используемое в рационе, и в том числе для готовки, увеличивает общую смертность на 15 %", — объясняет диетолог Нурия Дианова.

При этом высокое потребление рапсового и оливкового масел оказалось связано с более низкой общей смертностью, в том числе по сравнению с другими растительными маслами — соевым, кукурузным и сафлоровым.

"Ученые предлагают заменять 10 грамм сливочного масла в сутки на растительные масла. Таким образом, мы сможем обеспечить как снижение общей смертности, так и снижение смертности от рака на 17 %", — отмечает Дианова.

Как применять эти данные на практике

Первое и самое важное правило — отказаться от сливочного масла для жарки. Дианова объясняет, что у рафинированных растительных масел точка дымления значительно выше, поэтому при термической обработке они образуют меньше вредных соединений. Такой подход снижает нагрузку на организм и соответствует принципам здорового питания для взрослых.

Вторая рекомендация касается выпечки и десертов. Современные маргарины, по словам специалиста, содержат меньше насыщенных жиров и трансжиров, чем сливочное масло, и потому являются более безопасным выбором для кулинарии.

Спреды вместо сливочного масла

Еще один шаг — замена сливочного масла на хлебе мягким маргарином, который также называют спредом. Это позволяет уменьшить долю насыщенных жиров и увеличить количество ненасыщенных, что положительно сказывается на состоянии сосудов.

Дианова подчеркивает, что растительные альтернативы, изготовленные по современным технологиям, сегодня значительно безопаснее, чем принято считать. Они отличаются по составу от маргаринов прошлых десятилетий и соответствуют актуальным требованиям к качеству продуктов.

Советы по переходу на более полезный рацион

Эксперт рекомендует начинать с небольших изменений. Например, заменить сливочное масло на спред несколько раз в неделю, сочетая его с цельнозерновым хлебом, омлетом и овощами. Также важно регулярно включать в рацион нерафинированные растительные масла, которые богаты ненасыщенными жирами.

"Включение 10 граммов спреда на цельнозерновом хлебе с омлетом и овощами несколько раз в неделю — идеальная рекомендация по трансформации питания", — резюмировала Нурия Дианова.

Популярные вопросы о маргарине и спредах

Правда ли, что маргарин вреднее сливочного масла?

Современные маргарины при правильном составе могут быть безопаснее из-за меньшего количества насыщенных жиров.

Какие масла лучше использовать для жарки?

Предпочтение стоит отдавать рафинированным растительным маслам с высокой точкой дымления.

Сколько растительных жиров должно быть в рационе?

Эксперты советуют, чтобы растительные жиры преобладали над животными.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы масло питание здоровье
Новости Все >
У китайских сыров "свой" вкусовой профиль — Сумароков
Брюссель запретил велосипеды в пешеходной зоне с 2026 года — член совета Маес
Душ, плитка и тёплый пол повышают стоимость недвижимости — thespruce
Древесная зола повредила корни растений на лёгких грунтах — Mein schöner Garten
Одежду, которая прилегает к телу, рекомендуют стирать чаще — Real Simple
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Зимний отпуск в Уругвае выбирают семьи с детьми — Business Insider
Загадочные ямы на горе Монте-Сьерпе в Перу оказались системой учёта товаров
Правильная ходьба снижает нагрузку на суставы и позвоночник — подиатры
Сейчас читают
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Еда и рецепты
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Недвижимость
Старые носки можно использовать для уборки дома вместо тряпок и салфеток — The Spruce
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Садоводство, цветоводство
Орхидеи можно выращивать в воде с опорой из гальки
Популярное
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем

Выступление Ларисы Долиной вызвало неоднозначную реакцию публики и стало поводом для резких заявлений Вики Цыгановой, вновь подняв вопрос о связи артиста и аудитории.

Вика Цыганова заявила, что Долина оторвана от реальности
Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева Дела против политиков используют в инфовойне без единой методики Юрий Бочаров Стали известны 20 пунктов плана по Украине, которые не смогут изменить ход конфликта Любовь Степушова
Обратная сторона Луны преподнесла сюрприз: под поверхностью скрывался горячий гигант из прошлого
Радость сменилась ужасом за секунды: на концерте Прохора Шаляпина случилось непоправимое
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Канцлер Германии получил болезненный удар на саммите Евросоюза
Последние материалы
Одежду, которая прилегает к телу, рекомендуют стирать чаще — Real Simple
Упрощённые бёрпи задействуют все группы мышц после 50 лет
Bloomberg назвал рубль самой крепкой валютой 2025 года
Банан заменяет сахар и масло в овсяном печенье
Группа "Каста" окончательно лишилась бизнеса в России
Закон о статусе национальной птицы США подписали только спустя 242 года
Свет из окна помогает держать диабет под контролем — Cell Metabolism
Путешествие помогает переосмыслить карьеру и найти новую работу — Business Insider
Микроиглы повышают плотность кожи при регулярном уходе
Планетарные влияния усилили чувство давления и усталости
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.