Хлеб с маслом больше не безобиден: альтернатива снижает риски рака на 17%

Современные маргарины содержат меньше трансжиров — гастроэнтеролог Дианова

Привычный выбор жиров в рационе может напрямую влиять на продолжительность жизни. Современные исследования показывают, что замена сливочного масла растительными альтернативами снижает риски тяжелых заболеваний. Диетологи считают такой шаг одним из самых простых способов сделать питание безопаснее. Об этом сообщат Общественная служба новостей.

Почему вопрос жиров стал ключевым

По словам диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во всем мире. Хотя проблема требует комплексных решений, именно изменение пищевых привычек дает наиболее заметный эффект. В этом контексте особое внимание уделяется качеству жиров в ежедневном меню и их роли в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Дианова отмечает, что современные данные подтверждают прямую связь между типом потребляемых жиров и показателями смертности. Это касается не только сердца и сосудов, но и онкологических рисков.

Что показали исследования

Эксперт ссылается на крупные когортные исследования, опубликованные американскими учеными в 2025 году. В них сравнивалось влияние животных и растительных жиров на здоровье людей.

"В 2025 году американские ученые опубликовали результаты больших когортных исследований. Они сравнивали влияние животных и растительных масел на смертность и выяснили, что сливочное масло, используемое в рационе, и в том числе для готовки, увеличивает общую смертность на 15 %", — объясняет диетолог Нурия Дианова.

При этом высокое потребление рапсового и оливкового масел оказалось связано с более низкой общей смертностью, в том числе по сравнению с другими растительными маслами — соевым, кукурузным и сафлоровым.

"Ученые предлагают заменять 10 грамм сливочного масла в сутки на растительные масла. Таким образом, мы сможем обеспечить как снижение общей смертности, так и снижение смертности от рака на 17 %", — отмечает Дианова.

Как применять эти данные на практике

Первое и самое важное правило — отказаться от сливочного масла для жарки. Дианова объясняет, что у рафинированных растительных масел точка дымления значительно выше, поэтому при термической обработке они образуют меньше вредных соединений. Такой подход снижает нагрузку на организм и соответствует принципам здорового питания для взрослых.

Вторая рекомендация касается выпечки и десертов. Современные маргарины, по словам специалиста, содержат меньше насыщенных жиров и трансжиров, чем сливочное масло, и потому являются более безопасным выбором для кулинарии.

Спреды вместо сливочного масла

Еще один шаг — замена сливочного масла на хлебе мягким маргарином, который также называют спредом. Это позволяет уменьшить долю насыщенных жиров и увеличить количество ненасыщенных, что положительно сказывается на состоянии сосудов.

Дианова подчеркивает, что растительные альтернативы, изготовленные по современным технологиям, сегодня значительно безопаснее, чем принято считать. Они отличаются по составу от маргаринов прошлых десятилетий и соответствуют актуальным требованиям к качеству продуктов.

Советы по переходу на более полезный рацион

Эксперт рекомендует начинать с небольших изменений. Например, заменить сливочное масло на спред несколько раз в неделю, сочетая его с цельнозерновым хлебом, омлетом и овощами. Также важно регулярно включать в рацион нерафинированные растительные масла, которые богаты ненасыщенными жирами.

"Включение 10 граммов спреда на цельнозерновом хлебе с омлетом и овощами несколько раз в неделю — идеальная рекомендация по трансформации питания", — резюмировала Нурия Дианова.

Популярные вопросы о маргарине и спредах

Правда ли, что маргарин вреднее сливочного масла?

Современные маргарины при правильном составе могут быть безопаснее из-за меньшего количества насыщенных жиров.

Какие масла лучше использовать для жарки?

Предпочтение стоит отдавать рафинированным растительным маслам с высокой точкой дымления.

Сколько растительных жиров должно быть в рационе?

Эксперты советуют, чтобы растительные жиры преобладали над животными.