Новогодние салаты перестают быть бомбой для желудка: простые замены спасают праздник

Алкоголь с жирной пищей усиливает нагрузку на ЖКТ — гастроэнтеролог Дианова

Новогодний стол в России традиционно ассоциируется с обилием майонезных салатов и плотных закусок. Однако именно праздничное переедание чаще всего становится причиной проблем с пищеварением в первые дни января. Диетологи уверены, что даже классические блюда можно сделать более щадящими для организма. Об этом сообщает Общественная служба новостей.

Почему новогодние салаты становятся проблемой

По словам диетолога и гастроэнтеролога Нурии Диановой, каждый год многие россияне переоценивают возможности своего организма, позволяя себе есть и пить без ограничений. В сочетании с алкоголем это нередко приводит к тяжести в животе, изжоге и обострению хронических заболеваний, что регулярно фиксируется в период новогодних праздников и застолий.

Дианова отмечает, что проблема не столько в отдельных продуктах, сколько в их количестве и сочетании. При этом полностью отказываться от любимых блюд вовсе не обязательно — гораздо важнее изменить подход к меню.

Как заранее оздоровить праздничный стол

Первый шаг, по мнению эксперта, — продуманное планирование. Стоит заранее определить число гостей, учесть их вкусы и распределить ответственность за блюда. Такой подход помогает избежать избыточного разнообразия и перегруженного стола.

Полезно заранее спланировать и активные развлечения вне трапезы. Танцы, прогулки, настольные игры или караоке помогают снизить количество подходов к еде и лучше контролировать аппетит, что особенно актуально в контексте здорового образа жизни зимой.

Делим застолье на части

Диетолог советует разделить новогодний вечер на два этапа. Первый — ужин перед полуночью, второй — встреча Нового года. Между ними важно полностью выйти из-за стола, создавая ощущение завершенного приема пищи.

"Разделите застолье на две части. Это позволит ограничить количество подходов к столу", — отмечает диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В перерыве можно заняться сервировкой, приготовить горячее блюдо или просто сменить обстановку. Такой прием помогает снизить нагрузку на пищеварительную систему.

Как изменить рецепты майонезных салатов

Отказываться от классических салатов не нужно — достаточно скорректировать состав. Дианова приводит несколько примеров разумных замен.

"Например, в салате "Мимоза” консервированный лосось можно заменить на отварной или запеченный, сливочное масло — на более легкий аналог, а белый рис — на нешлифованный", — поясняет врач Дианова.

В "Оливье" эксперт рекомендует исключить колбасу, заменив ее говядиной или мясом птицы, а также добавить свежее яблоко или огурец. В "Селедке под шубой" стоит увеличить долю овощей — свеклы и моркови. Эти изменения повышают питательную ценность блюд без потери вкуса.

Советы по выбору блюд на Новый год

Эксперт советует придерживаться трех правил: умеренное количество майонеза, выбор одного основного салата и строгий контроль порций. Дополнить стол лучше легкими блюдами — овощными нарезками, салатами из зелени и фруктовыми тарелками.

При этом важно помнить, что цитрусовые могут вызывать псевдоаллергические реакции, а домашние соленья и грибы повышают риск обострения гипертонии, подагры и заболеваний ЖКТ.

Популярные вопросы о новогодних салатах

Нужно ли полностью отказываться от майонеза?

Нет, важно лишь сократить его количество и выбирать качественный продукт.

Сколько салатов лучше готовить?

Оптимально ограничиться одним основным майонезным салатом и несколькими легкими блюдами.

Что такое "правило тарелки"?

Это принцип, при котором тарелка делится на зоны белков, сложных углеводов и овощей, что помогает контролировать порции.