Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Еда, которая собирает здоровье по частям: эта диета снижает холестерин почти на треть — и без жёстких запретов

Портфельная диета снизила ЛПНП холестерин до 30 процентов — Гарвард
Здоровье

Разговоры о питании, которое реально работает на здоровье сердца, редко обходятся без громких обещаний. Но портфельная диета стала исключением: её эффект подтверждён десятилетиями наблюдений и крупными исследованиями.

Салат из свеклы с фасолью
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Салат из свеклы с фасолью

Этот подход объединяет привычные продукты в систему, которая влияет не только на холестерин, но и на общее состояние сосудов. Об этом сообщает издание Harvard Health Publishing.

Что такое портфельная диета и зачем она появилась

Портфельная диета была разработана около двадцати лет назад с конкретной целью — снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Диетологи давно знали, что отдельные продукты способны уменьшать его концентрацию, но эффект каждого из них был умеренным. Решение оказалось в сочетании таких продуктов в одном рационе.

"Существует множество различных продуктов, которые могут это сделать, но каждый из них оказывает лишь незначительное влияние, обычно на пять-десять процентов. Идея портфельной диеты заключалась в том, чтобы сочетать множество этих продуктов и повысить вероятность успеха", — рассказала диетолог Андреа Гленн.

Что показали долгосрочные исследования

Эта стратегия действительно сработала. Многолетние клинические наблюдения подтвердили: соблюдение принципов портфельной диеты позволяет снизить уровень ЛПНП-холестерина до 30 процентов. Со временем исследователи обратили внимание и на другие эффекты.

В 2023 году в журнале Circulation были опубликованы данные масштабного исследования Гарвардского университета. Учёные анализировали пищевые привычки более 210 тысяч человек, начиная с 1980-х годов, и сопоставляли их с принципами портфельной диеты. Выяснилось, что люди, которые чаще включали рекомендованные продукты в рацион, имели на 14 процентов более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Также у них отмечался сниженный уровень воспалительных маркеров в крови, связанных с закупоркой артерий.

Основные принципы портфельной диеты

Несмотря на новые данные, базовые правила остаются неизменными. В центре внимания — преимущественно растительное питание. Рекомендуется сократить потребление продуктов животного происхождения, особенно красного мяса и переработанных мясных изделий, а также жирных молочных продуктов и яиц. Это помогает уменьшить поступление насыщенных жиров и холестерина.

Растительные источники белка

Основу рациона составляют бобовые: чечевица, нут, горох, фасоль. Особое место занимают соевые продукты — эдамаме, тофу, темпе, соевое молоко и йогурты. Опасения о вреде сои в больших количествах не нашли научного подтверждения.

Орехи и семена

В рацион активно включаются грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью, фисташки, а также семена чиа, льна, тыквы, подсолнечника и кунжута. Они обеспечивают полезные жиры и растительные стеролы.

Растворимая клетчатка

Этот вид клетчатки образует в желудке гелеобразную массу, усиливает чувство сытости и помогает контролировать уровень сахара и холестерина. Она содержится в овсе, ячмене, баклажанах, бамии, яблоках, апельсинах, ягодах и хурме. Дополнительным источником может быть псиллиум.

"Растворимая клетчатка содержится в злаках, таких как овёс и ячмень, а также в некоторых овощах и фруктах", — говорит Андреа Гленн.

Фитостеролы и полезные жиры

Растительные стеролы снижают усвоение холестерина и встречаются в орехах, сое, авокадо и растительных маслах. В качестве источников мононенасыщенных жиров предпочтение отдаётся оливковому маслу первого холодного отжима, а также рапсовому и подсолнечному маслам.

Плюсы и минусы портфельной диеты

Этот подход к питанию часто называют гибким, но у него есть свои особенности.

К преимуществам относят снижение уровня ЛПНП-холестерина, благоприятное влияние на сосуды и отсутствие жёстких ограничений. Диета легко адаптируется под разные вкусы и не требует экзотических продуктов.

Среди возможных минусов — необходимость планировать рацион и следить за разнообразием, а также постепенный эффект, который проявляется при регулярном соблюдении принципов.

Нужно ли соблюдать диету строго

Портфельная диета не является жёсткой схемой с точными меню. Это набор ориентиров, которые можно внедрять постепенно.

"Для получения пользы не обязательно следовать всем рекомендациям. Однако мы заметили чёткую закономерность: чем больше рекомендованных продуктов употребляли люди, тем ниже был риск сердечно-сосудистых заболеваний", — заключает Гленн.

Советы по внедрению портфельной диеты шаг за шагом

  1. Начните с замены части мясных блюд на бобовые и тофу.

  2. Используйте растительные масла вместо сливочного.

  3. Добавляйте орехи и семена в завтраки и салаты.

  4. Следите, чтобы в рационе регулярно появлялись продукты с растворимой клетчаткой.

Популярные вопросы о портфельной диете

Подходит ли портфельная диета для снижения веса?
Она не ориентирована напрямую на похудение, но может способствовать нормализации веса за счёт высокого содержания клетчатки.

Сколько стоит придерживаться такого рациона?
Большинство продуктов доступны и не требуют существенных затрат по сравнению с обычным питанием.

Что лучше для сердца: портфельная или средиземноморская диета?
Обе схемы считаются полезными, но портфельная диета делает больший акцент на снижении холестерина.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы диета сердце сосуды питание здоровье холестерин
Новости Все >
С 1 января 2026 года дольщики смогут взыскать неустойку за задержку жилья — юрист
Россия изучает опыт Китая в строительстве для ускорения ввода объектов — Хуснуллин
Акация адаптировалась к выращиванию в домашних условиях — Ciceksel
Ресурс щёток стеклоочистителя редко превышает один год — Jalopnik
Вере Алентовой стало плохо на прощании с Анатолием Лобоцким
Кошки игнорируют лоток из-за стресса или смены наполнителя — Белновости
Недостаток витаминов зимой вызывает усталость и сонливость – невролог Суворинова
В Англии нашли доказательства раннего контроля огня неандертальцами — Popsci
Осознанность помогает разорвать токсичные отношения – психолог Абравитова
Пищевая сода помогает быстро сделать жёсткое мясо мягче — кулинары
Сейчас читают
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Садоводство, цветоводство
Жимолость требует перекрёстного опыления для урожая
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Еда и рецепты
Картофельно-куриные шарики в беконе запекают 30 – 35 минут
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Авто
Китай запустил собственный роторный двигатель Ванкеля R05E — Auto Motor und Sport
Популярное
Готовьте 30-го — отдыхайте 31-го: шесть блюд, которые превращают подготовку в удовольствие

Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.

Селёдка под шубой становится вкуснее после ночной выдержки
Тёрн переживает морозы и дает урожай без укрытия
Растёт сам, плодоносит в любой год и не боится холодов: забытое растение возвращается на участки
Китай снова всех опередил: в высоких технологиях появился результат, которого ждали годами
Новогодний хит вместо роллов: торт Филадельфия, который собирается проще простого
Муравьи жертвуют индивидуальной защитой ради численности — Science Advances Александр Рощин Bugatti представила концепт W18 мощностью 555 л. с. в 1999 году Сергей Милешкин Около 200 человек погибли на озере Ланье в США за 20 лет — The Guardian Вероника Эйнуллаева
Зрители освистывают, но она выходит на сцену: коллега назвала Ларису Долину посмешищем
Дипломатическая игра вокруг 20 пунктов плана США и Украины подходит к закономерному финалу
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Ледяная стена, державшая океан, сдаётся: начинается сценарий, о котором предупреждали десятилетиями
Последние материалы
Пищевая сода помогает быстро сделать жёсткое мясо мягче — кулинары
Пересадка орхидеи после цветения снижает риск загнивания корней — Actualno
Глава "Ростеха" сообщил, что "АвтоВАЗ" планирует завершить 2025 год с прибылью
Планетарный фон 26 декабря активизирует завершение дел
Резкие колебания температуры повышают риск инсульта – терапевт Лапа
Крупные собаки начинают стареть с шести лет
Актриса Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни
Чёткий распорядок дня улучшает адаптацию к нагрузкам — тренеры
За 10 месяцев в России произведено 56 тонн икры осетровых
В Великом Устюге создадут туристическую ОЭЗ Дед Мороз до 2028 года
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.