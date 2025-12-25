Еда, которая собирает здоровье по частям: эта диета снижает холестерин почти на треть — и без жёстких запретов

Разговоры о питании, которое реально работает на здоровье сердца, редко обходятся без громких обещаний. Но портфельная диета стала исключением: её эффект подтверждён десятилетиями наблюдений и крупными исследованиями.
Этот подход объединяет привычные продукты в систему, которая влияет не только на холестерин, но и на общее состояние сосудов. Об этом сообщает издание Harvard Health Publishing.
Портфельная диета была разработана около двадцати лет назад с конкретной целью — снизить уровень "плохого" холестерина ЛПНП. Диетологи давно знали, что отдельные продукты способны уменьшать его концентрацию, но эффект каждого из них был умеренным. Решение оказалось в сочетании таких продуктов в одном рационе.
"Существует множество различных продуктов, которые могут это сделать, но каждый из них оказывает лишь незначительное влияние, обычно на пять-десять процентов. Идея портфельной диеты заключалась в том, чтобы сочетать множество этих продуктов и повысить вероятность успеха", — рассказала диетолог Андреа Гленн.
Эта стратегия действительно сработала. Многолетние клинические наблюдения подтвердили: соблюдение принципов портфельной диеты позволяет снизить уровень ЛПНП-холестерина до 30 процентов. Со временем исследователи обратили внимание и на другие эффекты.
В 2023 году в журнале Circulation были опубликованы данные масштабного исследования Гарвардского университета. Учёные анализировали пищевые привычки более 210 тысяч человек, начиная с 1980-х годов, и сопоставляли их с принципами портфельной диеты. Выяснилось, что люди, которые чаще включали рекомендованные продукты в рацион, имели на 14 процентов более низкий риск сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт. Также у них отмечался сниженный уровень воспалительных маркеров в крови, связанных с закупоркой артерий.
Несмотря на новые данные, базовые правила остаются неизменными. В центре внимания — преимущественно растительное питание. Рекомендуется сократить потребление продуктов животного происхождения, особенно красного мяса и переработанных мясных изделий, а также жирных молочных продуктов и яиц. Это помогает уменьшить поступление насыщенных жиров и холестерина.
Основу рациона составляют бобовые: чечевица, нут, горох, фасоль. Особое место занимают соевые продукты — эдамаме, тофу, темпе, соевое молоко и йогурты. Опасения о вреде сои в больших количествах не нашли научного подтверждения.
В рацион активно включаются грецкие орехи, миндаль, фундук, кешью, фисташки, а также семена чиа, льна, тыквы, подсолнечника и кунжута. Они обеспечивают полезные жиры и растительные стеролы.
Этот вид клетчатки образует в желудке гелеобразную массу, усиливает чувство сытости и помогает контролировать уровень сахара и холестерина. Она содержится в овсе, ячмене, баклажанах, бамии, яблоках, апельсинах, ягодах и хурме. Дополнительным источником может быть псиллиум.
"Растворимая клетчатка содержится в злаках, таких как овёс и ячмень, а также в некоторых овощах и фруктах", — говорит Андреа Гленн.
Растительные стеролы снижают усвоение холестерина и встречаются в орехах, сое, авокадо и растительных маслах. В качестве источников мононенасыщенных жиров предпочтение отдаётся оливковому маслу первого холодного отжима, а также рапсовому и подсолнечному маслам.
Этот подход к питанию часто называют гибким, но у него есть свои особенности.
К преимуществам относят снижение уровня ЛПНП-холестерина, благоприятное влияние на сосуды и отсутствие жёстких ограничений. Диета легко адаптируется под разные вкусы и не требует экзотических продуктов.
Среди возможных минусов — необходимость планировать рацион и следить за разнообразием, а также постепенный эффект, который проявляется при регулярном соблюдении принципов.
Портфельная диета не является жёсткой схемой с точными меню. Это набор ориентиров, которые можно внедрять постепенно.
"Для получения пользы не обязательно следовать всем рекомендациям. Однако мы заметили чёткую закономерность: чем больше рекомендованных продуктов употребляли люди, тем ниже был риск сердечно-сосудистых заболеваний", — заключает Гленн.
Начните с замены части мясных блюд на бобовые и тофу.
Используйте растительные масла вместо сливочного.
Добавляйте орехи и семена в завтраки и салаты.
Следите, чтобы в рационе регулярно появлялись продукты с растворимой клетчаткой.
Подходит ли портфельная диета для снижения веса?
Она не ориентирована напрямую на похудение, но может способствовать нормализации веса за счёт высокого содержания клетчатки.
Сколько стоит придерживаться такого рациона?
Большинство продуктов доступны и не требуют существенных затрат по сравнению с обычным питанием.
Что лучше для сердца: портфельная или средиземноморская диета?
Обе схемы считаются полезными, но портфельная диета делает больший акцент на снижении холестерина.
Новогодний стол можно собрать без спешки: эти блюда готовятся заранее, становятся вкуснее со временем и избавляют от кухонного марафона 31 декабря.