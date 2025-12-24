Ругаться полезно для тела: неожиданная привычка повышает выносливость и снимает внутренние тормоза

Нецензурная брань повышает физическую выносливость

Нецензурная брань неожиданно оказалась не просто эмоциональной разрядкой, а инструментом, который может усиливать физическую выносливость. Психологи выяснили, что в определённых условиях резкие слова помогают человеку мобилизоваться и действовать эффективнее. Такой эффект связан не с агрессией, а с особенностями работы психики в момент напряжения.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Мужчина бьет боксёрскую грушу

Как проверяли влияние брани на тело

Авторы исследования организовали серию экспериментов с участием 182 добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет. Участникам предлагалось выполнять физические упражнения, включая отжимания от стула, проговаривая либо нейтральные слова, либо обсценную лексику. Параллельно специалисты фиксировали изменения внутреннего состояния: уровень вовлечённости, чувство юмора, уверенность в себе и способность отвлекаться от дискомфорта.

Результаты показали, что ругательства помогают быстрее входить в состояние психологического потока, при котором человек меньше фокусируется на усталости и охотнее преодолевает собственные ограничения. Такой механизм напоминает другие способы саморегуляции, используемые при стрессе, включая дыхательные практики и методы эмоциональной стабилизации.

Почему это работает

Ругательства способствуют формированию психологических состояний, помогающих максимизировать усилия и преодолевать внутренние барьеры.

Учёные отмечают, что резкие слова могут снижать внутренние запреты и усиливать ощущение контроля над ситуацией. Это особенно важно в условиях давления — как физического, так и эмоционального. Похожие механизмы задействуются, когда человек ищет способы справиться с напряжением и негативными эмоциями, например в период праздников или высокой нагрузки, о чём часто говорят психологи, анализируя новогоднюю хандру. Об этом сообщает журнал American Psychologist.

Возможная польза за пределами эксперимента

Выявленный эффект может быть полезен не только в спорте, но и в ситуациях, требующих решительности и напора. Исследователи подчёркивают, что речь идёт не о постоянном использовании брани, а о кратковременном инструменте мобилизации. В повседневной жизни похожую роль играют и другие простые приёмы, помогающие снизить эмоциональное напряжение и вернуть концентрацию, включая техники самопомощи и приёмы работы с нервной системой.

Важно помнить, что хронический стресс без разрядки может приводить к обратному эффекту — истощению и перегрузке, что подтверждают данные о том, как стресс влияет на мозг и общее состояние организма, включая неврологические нарушения.

Плюсы и минусы использования брани как приёма

Использование резких слов в моменты нагрузки имеет свои особенности. С одной стороны, оно может кратковременно повышать выносливость и уверенность. С другой — в социальном контексте такой способ самостимуляции подходит не всегда и требует осознанности.

Плюсы:

быстрое снижение внутреннего торможения,

рост решительности,

усиление концентрации.

Минусы:

социальные ограничения,

риск привыкания,

снижение эффекта при частом использовании.

Популярные вопросы о влиянии брани на здоровье

Можно ли использовать брань для повышения спортивных результатов?

Да, но только как эпизодический приём в момент максимальной нагрузки.

Опасно ли это для психики?

Само по себе — нет, если не становится постоянным способом эмоциональной регуляции.

Есть ли альтернативы?

Да, дыхательные техники, работа с вниманием и другие методы самопомощи дают схожий эффект без социального дискомфорта.