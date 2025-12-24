Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Иглы вместо лечения: практика после которой всё чаще заканчивается заражением крови и больницей

Иглоукалывание у лжелекарей приводит к заражению крови — хирург Олейников
Здоровье

Практики альтернативной медицины нередко выглядят безобидно, но за внешней простотой могут скрываться серьезные риски для здоровья. Особенно это касается методов, предполагающих вмешательство в организм без соблюдения медицинских стандартов. Один из таких примеров — иглоукалывание, выполненное вне клинических условий.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Чем опасно иглоукалывание вне клиники

Иглоукалывание относится к методам рефлексотерапии и при корректном подходе может применяться в официальной медицине. Однако проведение таких процедур вне лицензированных учреждений и без профильного образования резко повышает вероятность осложнений. Об этом рассказал хирург Сергей Олейников, комментируя ситуацию в Алтайском крае, где от действий лже-целителя пострадала пожилая женщина.

После нескольких сеансов пациентке потребовалась госпитализация: на спине образовались множественные инфицированные раны, лечение которых уже проходило под наблюдением врачей.

"Подобные варварские методы с иглами приводят к сепсису, ВИЧ и прочим заражениям, если их делают непрофессионалы в кустарных условиях. Оно вам надо? К официальной медицине это не имеет никакого отношения", — подчеркнул хирург Сергей Олейников.

Как действуют лже-целители

Мнимые специалисты часто обещают быстрый эффект без обследований и анализов. В данном случае мужчина уверял, что способен поставить диагноз, лишь посмотрев пациенту в глаза. В качестве "лечения" он предлагал сеансы иглоукалывания, сопровождавшиеся сильной болью.

Итог таких манипуляций — воспаления, инфекции и необходимость срочно обращаться за медицинской помощью, что особенно опасно для людей пожилого возраста и пациентов с хроническими заболеваниями.

Медицинское и кустарное иглоукалывание

В условиях клиники иглоукалывание проводится стерильными одноразовыми инструментами, с учетом анатомии, противопоказаний и общего состояния пациента. Процедуру выполняет врач, прошедший обучение и сертификацию, а риск осложнений сводится к минимуму.

В кустарной практике отсутствует контроль стерильности, не проводится диагностика и игнорируются индивидуальные особенности организма. В результате возрастает вероятность заражения крови и других тяжелых состояний, требующих последующего лечения в стационаре.

Плюсы и минусы альтернативных практик

Некоторые нетрадиционные методы привлекают доступностью и обещаниями быстрого результата. Однако важно оценивать не только потенциальную пользу, но и риски.

К условным плюсам можно отнести:

  • ощущение индивидуального подхода;
  • психологический эффект ожидания улучшения;
  • отсутствие медикаментозной нагрузки.

Минусы при обращении к непроверенным практикам значительно перевешивают:

  • высокий риск инфекций и осложнений;
  • отсутствие доказанной эффективности;
  • потеря времени при серьезных диагнозах;
  • необходимость экстренного медицинского вмешательства.

Как безопасно выбирать процедуры для здоровья

При выборе методов лечения стоит действовать поэтапно. Сначала — консультация врача и диагностика. Далее — проверка медицинского образования специалиста и лицензии учреждения. Также важно убедиться, что используются стерильные инструменты и соблюдаются санитарные нормы.

Любые процедуры, связанные с проколами кожи, должны проводиться только в медицинских условиях. Это касается не только иглоукалывания, но и косметологических, реабилитационных и инъекционных методик. Об этом сообщает "Россия 24".

Популярные вопросы об иглоукалывании

Как выбрать специалиста по иглоукалыванию?

Следует обращать внимание на наличие медицинского диплома, сертификатов по рефлексотерапии и лицензии у клиники.

Сколько стоит безопасное иглоукалывание?

Стоимость зависит от региона и уровня клиники, но официальные процедуры всегда дороже из-за соблюдения стандартов безопасности.

Что лучше: альтернативная или официальная медицина?

Нетрадиционные методы допустимы только как дополнение и под контролем врача, а не как замена полноценного лечения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело организм здоровье медицина
