Ирина Кудряшова

Каждое утро с этого — и тело перестаёт сопротивляться дню: ритуал для здоровья на каждый день

Тёплая вода утром ускорила обмен веществ на 30 процентов
Здоровье

Привычка начинать утро со стакана тёплой воды кажется слишком простой, чтобы всерьёз влиять на самочувствие. Однако именно такие базовые действия часто оказываются самыми устойчивыми в долгосрочной перспективе. Всё больше специалистов по профилактической медицине обращают внимание на то, как температура воды может влиять на работу организма в течение дня. Об этом сообщает дзен-канал "Советы для здоровья".

Девушка пьет воду
Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка пьет воду

Почему многие начинают день с тёплой воды

Утром организм только выходит из режима сна, и резкие раздражители могут создавать дополнительную нагрузку. Тёплая вода мягко запускает пищеварительную систему, помогает активизировать желудок и кишечник, а также способствует более плавному переходу к дневному ритму. В отличие от холодной, она не вызывает спазмов и не тормозит процессы переваривания, что особенно важно для людей с чувствительным ЖКТ.

Влияние на обмен веществ и общее самочувствие

После пробуждения кровь становится более густой, а обменные процессы — замедленными. Умеренно тёплая вода помогает мягко активизировать циркуляцию, улучшая доставку кислорода и питательных веществ. Это может отражаться на уровне энергии и концентрации в первой половине дня, особенно если привычка сочетается с другими утренними ритуалами для здоровья, такими как простые упражнения после пробуждения.

Кровообращение и нервная система

Регулярное употребление тёплой воды по утрам может способствовать расслаблению гладкой мускулатуры и снижению внутреннего напряжения. Это особенно заметно у людей, которые начинают день в спешке или испытывают тревожность. Тёплая жидкость действует как мягкий сигнал организму о начале активности, помогая снизить резкие перепады состояния.

Восточные традиции и современные привычки

Во многих азиатских странах тёплая вода считается базовой частью повседневного рациона. Её подают в кафе, пьют дома и рекомендуют при восстановлении после нагрузок. Такой подход связан с представлением о балансе и щадящем отношении к организму, что всё чаще перекликается с современными взглядами на осознанный образ жизни и поддержку внутренних ресурсов.

Влияние на кожу и работу ЖКТ

Поддержание водного баланса изнутри напрямую отражается на состоянии кожи. Тёплая вода способствует лучшему усвоению жидкости, что может снижать ощущение сухости и стянутости. Кроме того, она стимулирует отток желчи и помогает работе кишечника, уменьшая вероятность вздутия и дискомфорта. Эти эффекты особенно важны для людей, которые сталкиваются с возрастными изменениями пищеварения и интересуются тем, что пить для поддержки сосудов и организма.

Как правильно пить тёплую воду

Оптимальной считается температура, близкая к температуре тела — около 37-40 °C. Слишком горячая вода может раздражать слизистые, поэтому важен комфорт. Обычно достаточно 200-300 мл за 20-30 минут до завтрака, чтобы запустить основные процессы без перегрузки.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
