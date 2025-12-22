Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
После 60 еда перестаёт работать как раньше: пять дефицитов, которые ускоряют старение

После 60 лет замедляется усвоение витаминов и минералов — Сергей Длин
Здоровье

После 60 лет питание перестаёт быть просто вопросом привычек и вкуса — оно напрямую влияет на самочувствие, уровень энергии и скорость старения. Организм начинает работать иначе, а скрытые дефициты постепенно накапливаются, даже если человек ест "как раньше". Именно поэтому в зрелом возрасте рацион требует пересмотра. Об этом сообщает дзен-канал "Советы для здоровья".

Бабушка пьёт свекольный сок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бабушка пьёт свекольный сок

Почему после 60 лет питание должно меняться

С возрастом замедляется обмен веществ и снижается активность пищеварительных ферментов. Желудок вырабатывает меньше кислоты, а кишечник усваивает питательные вещества менее эффективно. В результате организм получает меньше витаминов и минералов даже при привычном объёме пищи, что со временем отражается на общем состоянии здоровья и может усиливать возрастные изменения, связанные с замедлением обмена веществ.

Дополнительную роль играет снижение аппетита. Насыщение приходит быстрее, порции уменьшаются, а дефициты на этом фоне только усиливаются. Всё это отражается на мышцах, костях, сердце и общем уровне энергии.

Что мешает пожилым людям питаться правильно

Проблема редко бывает одной. Чаще всего факторы накладываются друг на друга и усиливают эффект.

  • Во-первых, ограниченный выбор продуктов. Многие пожилые люди покупают то, что дольше хранится и проще готовится: макароны, хлеб, крупы. В таком рационе мало белка и витаминов.
  • Во-вторых, ослабление вкуса и обоняния. Еда кажется менее привлекательной, аппетит снижается.
  • В-третьих, состояние зубов. Жёсткие овощи и фрукты становятся труднодоступными.
  • В-четвёртых, лекарства. Некоторые препараты вызывают тошноту и снижают желание есть.
  • В-пятых, малоподвижный образ жизни. Когда движения мало, кишечник работает медленнее, а усвоение питательных веществ ухудшается.

Пять дефицитов, которые чаще всего встречаются после 60

Большинство людей в этом возрасте сталкиваются с одними и теми же нехватками.

Клетчатка

Её дефицит замедляет работу кишечника и ухудшает усвоение витаминов. Клетчатка содержится не только в овощах, но и в чечевице, гречке, овсянке, буром рисе и сухофруктах. Например, в сушёных яблоках почти 14 г клетчатки на 100 г. Оптимально включать в рацион две порции каш в день.

Кальций

С возрастом костная ткань теряет плотность, а риск переломов растёт. Поддержать баланс помогает регулярное употребление творога и натурального йогурта без сахара — ежедневно или через день, что особенно важно для профилактики возрастной хрупкости костей.

Витамин D

Его нехватка проявляется слабостью, быстрой утомляемостью и ощущением "ватных ног". Основной пищевой источник — рыба. Достаточно двух порций по 150 г в неделю. Подойдут скумбрия, сельдь, хек или минтай.

Витамин B12

При дефиците появляются головокружения, усталость и снижение концентрации. Простое решение — яйца. Они дают полноценный белок, B12 и холин. Безопасная норма — 4-6 яиц в неделю.

NMN

Это вещество участвует в выработке клеточной энергии. Когда его мало, даже небольшие нагрузки вызывают усталость, а обмен веществ замедляется. NMN присутствует в брокколи, капусте, огурцах и грибах, но в минимальных количествах, поэтому иногда рассматривают дополнительные источники.

Почему важно не пропускать приёмы пищи

Нерегулярное питание усиливает возрастные проблемы. Если есть один-два раза в день, уровень сахара в крови резко падает. Появляются слабость, ухудшается память, сложнее концентрироваться. Кишечник работает медленнее, а потеря мышечной массы ускоряется.

Врач Сергей Длин советует минимум три приёма пищи в день. Порции могут быть небольшими, но в них должны присутствовать белок, клетчатка и продукты-источники ключевых витаминов.

Сравнение: привычный рацион и питание после 60

Обычный "молодой" рацион часто основан на быстрых углеводах и редких приёмах пищи. Возрастной подход делает ставку на регулярность, достаточное количество белка, кальция и витаминов. Во втором случае снижается риск хронической усталости и проблем с костями, а уровень энергии остаётся стабильнее.

Советы по питанию после 60

  1. Установите режим из трёх приёмов пищи в день.
  2. Добавляйте источники белка в каждый приём пищи.
  3. Ежедневно включайте продукты с клетчаткой.
  4. Следите за поступлением кальция и витамина D.
  5. Корректируйте рацион с учётом лекарств и самочувствия.

Популярные вопросы о питании после 60

Можно ли есть меньше, чем раньше?

Да, но важно, чтобы пища была более питательной и сбалансированной.

Обязательно ли сдавать анализы?

Анализы помогают уточнить дефициты, но базовые изменения в питании полезны большинству.

Реально ли замедлить возрастные изменения?

Полностью остановить их нельзя, но правильное питание способно заметно улучшить качество жизни.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
