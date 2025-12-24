Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Побег, замаскированный под хобби: незаметный сдвиг в организме, который происходит со многими

Эскапизм снижает тревогу через уход в фантазии
Здоровье

Желание спрятаться в сериале, игре или бесконечной ленте соцсетей знакомо многим — особенно после эмоционально тяжёлого дня. Такой уход от реальности называют эскапизмом, и он может быть как полезной передышкой, так и тревожным сигналом. Всё определяется тем, помогает ли он восстановиться или постепенно вытесняет реальную жизнь.

Мужчина сидит на диване и смотрит в телефон
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Мужчина сидит на диване и смотрит в телефон

Что такое эскапизм и как он работает

Эскапизм — это психологический механизм, при котором человек временно дистанцируется от сложной или болезненной реальности, переключаясь на более комфортный внутренний или виртуальный мир. В роли такого "убежища" могут выступать фантазии, воспоминания, сериалы, игры, соцсети или даже чрезмерная занятость работой. Чаще всего эскапизм включается, когда человек испытывает одиночество, хронический стресс или внутренний конфликт между своими ценностями и окружающей средой.

Современная цифровая среда усиливает эту тенденцию: постоянные уведомления и поток информации создают ощущение перегрузки, что напрямую связано с состоянием, которое специалисты описывают как цифровую усталость.

Как эскапизм проявляется в повседневной жизни

Один человек может часами смотреть сериалы, создавая иллюзию насыщенного общения без риска быть отвергнутым. Другой — мысленно возвращаться в прошлое, где всё кажется более понятным и тёплым. Третий находит признание и статус в онлайн-игре, компенсируя нехватку поддержки и уважения в реальности. Во всех этих случаях альтернативный мир временно снижает тревогу, но не устраняет её причины.

Когда эскапизм действительно полезен

В умеренной и осознанной форме эскапизм выполняет важную функцию саморегуляции. Он помогает снизить эмоциональное напряжение, "переварить" сильные чувства и восстановить силы. Книга, фильм или музыка могут стать паузой, после которой появляется энергия для реальных дел.

Полезным эскапизм считается тогда, когда он:

  • ограничен по времени и не вытесняет обязанности;
  • приносит ощущение отдыха, а не опустошения;
  • помогает взглянуть на ситуацию спокойнее или найти вдохновение;
  • легко прерывается при необходимости.

В таких случаях уход в фантазию работает как психологический предохранитель, а не как способ избегания жизни.

Почему возникает потребность уйти от реальности

Внутренние причины

К эскапизму чаще склонны люди с высокой чувствительностью, развитым воображением и выраженной потребностью в смыслах. Его усиливают психологические травмы, кризисы идентичности, сложности с управлением эмоциями и ощущение утраты цели.

Влияние внешней среды

Хронический стресс, давление ожиданий, токсичное окружение и социальная нестабильность подталкивают к поиску лёгкого выхода. Когда реальность кажется непредсказуемой и небезопасной, альтернативные миры выглядят более управляемыми.

Когда эскапизм становится проблемой

Опасность возникает тогда, когда уход от реальности перестаёт быть временным отдыхом и начинает систематически подменять жизнь. Мысли об альтернативном мире мешают работе и учёбе, теряется контроль над временем, а радость остаётся только внутри "побега". Постепенно страдают отношения, карьера и самооценка.

Возможные последствия

Закрепившийся эскапизм может привести к личностному застою, социальной изоляции и утрате навыков решения реальных задач. Нерешённые проблемы накапливаются, усиливая тревожность и ощущение пустоты, что, в свою очередь, ещё больше подпитывает желание убежать. Об этом сообщает Вести.

Плюсы и минусы эскапизма

Эскапизм может быть полезным инструментом, но при нарушении баланса превращается в риск.

Плюсы:

  • снижает тревожность и эмоциональную перегрузку;
  • помогает восстановить силы и переключиться;
  • служит источником вдохновения и идей;
  • позволяет пережить периоды вынужденного стресса.

Минусы:

  • при злоупотреблении усиливает избегание проблем;
  • может приводить к потере времени и мотивации;
  • снижает качество реальных отношений;
  • усиливает чувство отчуждения и пустоты.

Советы, как сохранить баланс

  1. Чётко ограничивайте время "побега" и заранее определяйте его цель.
  2. Сначала выполняйте ключевые задачи, а затем переходите к отдыху.
  3. Превращайте пассивное потребление в активность — обсуждение, творчество, анализ.
  4. Отслеживайте, возвращаетесь ли вы к делам с энергией, а не с опустошением.

Когда стоит обратиться за помощью

Если эскапизм перестаёт поддаваться контролю и начинает вредить работе, отношениям или психическому состоянию, важно не оставаться с этим в одиночку. В таких ситуациях полезна работа с тревожностью, целями и образом будущего — подходы, которые помогают вернуть ощущение опоры и смысла, как в практиках работы с тревожностью. Специалист поможет разобраться с причинами побега и найти более устойчивые способы поддержки.

Популярные вопросы об эскапизме

Всегда ли эскапизм вреден?

Нет, в умеренных дозах он помогает восстановиться и пережить стресс.

Как понять, что он стал проблемой?

Если альтернативный мир начинает вытеснять работу, общение и заботу о себе.

Можно ли полностью отказаться от эскапизма?

Полный отказ не нужен — важно научиться использовать его как отдых, а не как замену жизни.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
