Побег, замаскированный под хобби: незаметный сдвиг в организме, который происходит со многими

Желание спрятаться в сериале, игре или бесконечной ленте соцсетей знакомо многим — особенно после эмоционально тяжёлого дня. Такой уход от реальности называют эскапизмом, и он может быть как полезной передышкой, так и тревожным сигналом. Всё определяется тем, помогает ли он восстановиться или постепенно вытесняет реальную жизнь.
Эскапизм — это психологический механизм, при котором человек временно дистанцируется от сложной или болезненной реальности, переключаясь на более комфортный внутренний или виртуальный мир. В роли такого "убежища" могут выступать фантазии, воспоминания, сериалы, игры, соцсети или даже чрезмерная занятость работой. Чаще всего эскапизм включается, когда человек испытывает одиночество, хронический стресс или внутренний конфликт между своими ценностями и окружающей средой.
Современная цифровая среда усиливает эту тенденцию: постоянные уведомления и поток информации создают ощущение перегрузки, что напрямую связано с состоянием, которое специалисты описывают как цифровую усталость.
Один человек может часами смотреть сериалы, создавая иллюзию насыщенного общения без риска быть отвергнутым. Другой — мысленно возвращаться в прошлое, где всё кажется более понятным и тёплым. Третий находит признание и статус в онлайн-игре, компенсируя нехватку поддержки и уважения в реальности. Во всех этих случаях альтернативный мир временно снижает тревогу, но не устраняет её причины.
В умеренной и осознанной форме эскапизм выполняет важную функцию саморегуляции. Он помогает снизить эмоциональное напряжение, "переварить" сильные чувства и восстановить силы. Книга, фильм или музыка могут стать паузой, после которой появляется энергия для реальных дел.
Полезным эскапизм считается тогда, когда он:
В таких случаях уход в фантазию работает как психологический предохранитель, а не как способ избегания жизни.
К эскапизму чаще склонны люди с высокой чувствительностью, развитым воображением и выраженной потребностью в смыслах. Его усиливают психологические травмы, кризисы идентичности, сложности с управлением эмоциями и ощущение утраты цели.
Хронический стресс, давление ожиданий, токсичное окружение и социальная нестабильность подталкивают к поиску лёгкого выхода. Когда реальность кажется непредсказуемой и небезопасной, альтернативные миры выглядят более управляемыми.
Опасность возникает тогда, когда уход от реальности перестаёт быть временным отдыхом и начинает систематически подменять жизнь. Мысли об альтернативном мире мешают работе и учёбе, теряется контроль над временем, а радость остаётся только внутри "побега". Постепенно страдают отношения, карьера и самооценка.
Закрепившийся эскапизм может привести к личностному застою, социальной изоляции и утрате навыков решения реальных задач. Нерешённые проблемы накапливаются, усиливая тревожность и ощущение пустоты, что, в свою очередь, ещё больше подпитывает желание убежать. Об этом сообщает Вести.
Эскапизм может быть полезным инструментом, но при нарушении баланса превращается в риск.
Плюсы:
Минусы:
Если эскапизм перестаёт поддаваться контролю и начинает вредить работе, отношениям или психическому состоянию, важно не оставаться с этим в одиночку. В таких ситуациях полезна работа с тревожностью, целями и образом будущего — подходы, которые помогают вернуть ощущение опоры и смысла, как в практиках работы с тревожностью. Специалист поможет разобраться с причинами побега и найти более устойчивые способы поддержки.
Нет, в умеренных дозах он помогает восстановиться и пережить стресс.
Если альтернативный мир начинает вытеснять работу, общение и заботу о себе.
Полный отказ не нужен — важно научиться использовать его как отдых, а не как замену жизни.
Океан больше не скрывает своих "монстров": учёные выяснили, как возникают волны-негодяи и почему скоро их станет возможным предсказывать заранее.