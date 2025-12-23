Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Тазик — не главная проблема: настоящий риск оливье скрыт в абсолютно другой причине

Здоровье

Гастроэнтеролог объяснил, какую порцию салата оливье можно позволить себе без риска для самочувствия. Это блюдо традиционно появляется на праздничном столе, но из-за калорийности и сочетания ингредиентов требует умеренности. Специалист напомнил, что важно учитывать не только объём, но и темп приёма пищи. .

Салат Оливье
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Какая порция считается безопасной

Оптимальный объём салата оливье за один приём пищи составляет около 150-200 граммов. Такой размер порции позволяет насладиться вкусом и при этом не создавать чрезмерной нагрузки на пищеварительную систему. В пересчёте на бытовые меры это примерно четыре-пять столовых ложек, что особенно важно учитывать во время праздничных застолий, когда оливье часто сочетают с другими сытными блюдами и закусками.

"Рекомендуемая порция: 150-200 граммов, примерно 4-5 столовых ложек. Это позволяет получить удовольствие от вкуса, но не перегрузить организм катастрофически. Максимум за новогоднюю ночь, в течение 4-6 часов можно съесть 250-300 граммов, при условии, что вы едите его не в один присест, а растягиваете на несколько "подходов" с большими перерывами", — пояснил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов.

Почему важно есть медленно

Если салат употребляется не залпом, а небольшими порциями с паузами, допустимый объём можно увеличить. В течение праздничного вечера, растянув приёмы пищи на несколько часов, организм легче справляется с жирными и многокомпонентными блюдами. Такой подход снижает риск тяжести в желудке и неприятных ощущений, которые нередко возникают после обильного застолья и подробно обсуждаются в материалах о том, почему оливье тяжело переносит организм.

Сочетание с алкоголем

Отдельное внимание врач советует уделить напиткам. Оливье не стоит сочетать с алкоголем, особенно с полусладким и сладким шампанским, сладкими коктейлями и водкой. Такое сочетание может усилить нагрузку на печень и замедлить пищеварение, что подтверждается наблюдениями о том, как алкоголь разрушает ЖКТ даже при умеренных дозах.

Стоимость салата и праздничные привычки

Интерес к оливье традиционно возрастает к концу года, и вместе с этим растут расходы на продукты. Ранее аналитики подсчитали, что в 2025 году минимальная стоимость набора ингредиентов для этого салата в крупных торговых сетях увеличилась на 2,1%. Это ещё один повод подходить к праздничному меню осознанно и не превращать застолье в испытание для организма. Об этом сообщает РИА Новости

Плюсы и минусы салата оливье

Салат остаётся популярным благодаря своему вкусу и сытности, но имеет и особенности, которые важно учитывать.

Плюсы:

  • хорошо насыщает и надолго даёт чувство сытости;
  • содержит овощи, яйца и мясо, обеспечивая организм белками и углеводами;
  • легко адаптируется под разные рецепты и вкусовые предпочтения.

Минусы:

  • высокая калорийность при больших порциях;
  • значительное количество жиров, особенно при использовании майонеза;
  • тяжёлое сочетание с алкоголем и другими жирными блюдами.

Как есть оливье без вреда

  1. Начинайте с небольшой порции и не спешите во время еды.
  2. Делайте перерывы между подходами к столу.
  3. Старайтесь не сочетать салат с сладким и крепким алкоголем.
  4. Дополняйте меню овощами и более лёгкими закусками.

Популярные вопросы об употреблении салата оливье

Сколько оливье можно съесть за вечер?

При растянутом приёме пищи допустимо до 250-300 граммов за несколько часов.

Можно ли есть оливье каждый день?

Для ежедневного рациона салат слишком калориен и тяжёл для пищеварения, лучше оставить его для редких случаев.

Что лучше — классический или облегчённый вариант?

Облегчённые версии с меньшим количеством майонеза легче для желудка и подходят тем, кто следит за питанием.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы еда калории питание организм здоровье алкоголь новогодний стол
