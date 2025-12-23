Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Привычная утварь под подозрением: при нагреве риск для здоровья возрастает сильнее, чем думали

Здоровье

Кухня давно стала местом, где удобство часто важнее состава материалов. Чёрные лопатки, половники и щипцы выглядят стильно и служат годами, но именно за внешней простотой может скрываться риск для здоровья.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Почему чёрный пластик вызывает вопросы

При аккуратном использовании пластик в быту не считается однозначно вредным. Однако изделия именно чёрного цвета нередко производят из переработанных материалов, в которых могут сохраняться антипирены — вещества, замедляющие горение. При нагревании они способны мигрировать в пищу. По этой причине специалисты советуют ограничить контакт такой утвари с горячими блюдами и постепенно заменять её альтернативами.

Схожие вопросы безопасности сегодня обсуждаются и вокруг других кухонных мелочей — например, одноразовых материалов для выпечки, которые при высоких температурах могут оставлять на еде невидимые следы, как показано в материале о безопасности бумаги для выпечки.

Чем заменить потенциально рискованную утварь

Стоит выбирать предметы из металла, дерева или силикона. Эти материалы устойчивы к нагреву и не выделяют посторонних соединений. То же касается и электрочайников: пластиковые модели лучше менять на стеклянные, керамические или металлические. Разделочные доски из дерева или бамбука также выигрывают у пластиковых — они меньше изнашиваются и реже становятся источником микрочастиц.

Отдельная тема — тефлон

Даже качественная антипригарная посуда теряет безопасность, если покрытие повреждено. Тефлон защищает еду от контакта с алюминиевой основой, но царапины сводят этот барьер на нет. В таких случаях предпочтительнее керамика или титановое покрытие.

Важно помнить, что на кухне опасность часто прячется в самых привычных предметах — от губок до посуды. Недаром специалисты обращают внимание и на кухонные губки как источник бактерий, которые тоже требуют регулярной замены. Об этом сообщает GISMETEO.

Материалы кухонной утвари

Чёрный пластик:

  • лёгкий и дешёвый
  • — возможное выделение антипиренов при нагреве

Металл:

  • долговечность и термоустойчивость
  • — может нагреваться и быть тяжёлым

Дерево и бамбук:

  • натуральность и щадящий контакт с пищей
  • — требуют аккуратного ухода

Силикон:

  • гибкость и устойчивость к высоким температурам
  • — важно следить за качеством производителя

Плюсы и минусы отказа от пластика

Переход на альтернативные материалы делает кухню безопаснее и долговечнее. При этом он требует небольших вложений и внимательного выбора качественных изделий, чтобы не столкнуться с подделками.

Популярные вопросы о кухонной посуде и здоровье

Можно ли полностью отказаться от пластика на кухне?

Да, но это процесс постепенный: разумнее менять утварь по мере износа.

Опасны ли все чёрные пластиковые предметы?

Не каждый из них вреден, но риск выше, чем у прозрачного или цветного пластика.

Что делать с поцарапанной тефлоновой сковородой?

Лучше заменить её, даже если повреждения кажутся незначительными.

Безопасны ли силиконовые аксессуары?

Да, если они сертифицированы и предназначены для высоких температур.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы еда кухня здоровье организм безопасность
