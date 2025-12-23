Привычная утварь под подозрением: при нагреве риск для здоровья возрастает сильнее, чем думали

Кухня давно стала местом, где удобство часто важнее состава материалов. Чёрные лопатки, половники и щипцы выглядят стильно и служат годами, но именно за внешней простотой может скрываться риск для здоровья.
При аккуратном использовании пластик в быту не считается однозначно вредным. Однако изделия именно чёрного цвета нередко производят из переработанных материалов, в которых могут сохраняться антипирены — вещества, замедляющие горение. При нагревании они способны мигрировать в пищу. По этой причине специалисты советуют ограничить контакт такой утвари с горячими блюдами и постепенно заменять её альтернативами.
Схожие вопросы безопасности сегодня обсуждаются и вокруг других кухонных мелочей — например, одноразовых материалов для выпечки, которые при высоких температурах могут оставлять на еде невидимые следы, как показано в материале о безопасности бумаги для выпечки.
Стоит выбирать предметы из металла, дерева или силикона. Эти материалы устойчивы к нагреву и не выделяют посторонних соединений. То же касается и электрочайников: пластиковые модели лучше менять на стеклянные, керамические или металлические. Разделочные доски из дерева или бамбука также выигрывают у пластиковых — они меньше изнашиваются и реже становятся источником микрочастиц.
Даже качественная антипригарная посуда теряет безопасность, если покрытие повреждено. Тефлон защищает еду от контакта с алюминиевой основой, но царапины сводят этот барьер на нет. В таких случаях предпочтительнее керамика или титановое покрытие.
Важно помнить, что на кухне опасность часто прячется в самых привычных предметах — от губок до посуды. Недаром специалисты обращают внимание и на кухонные губки как источник бактерий, которые тоже требуют регулярной замены. Об этом сообщает GISMETEO.
Чёрный пластик:
Металл:
Дерево и бамбук:
Силикон:
Переход на альтернативные материалы делает кухню безопаснее и долговечнее. При этом он требует небольших вложений и внимательного выбора качественных изделий, чтобы не столкнуться с подделками.
Можно ли полностью отказаться от пластика на кухне?
Да, но это процесс постепенный: разумнее менять утварь по мере износа.
Не каждый из них вреден, но риск выше, чем у прозрачного или цветного пластика.
Лучше заменить её, даже если повреждения кажутся незначительными.
Да, если они сертифицированы и предназначены для высоких температур.
