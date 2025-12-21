Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Пандемия, которую рано списали: чем гонконгский грипп пугает врачей каждую зиму

Гонконгский грипп вызывает тяжёлое течение у детей до 5 лет
Здоровье

Гонконгский грипп часто воспринимают как эпизод из учебников истории, но на самом деле он никуда не исчез. Этот вирус продолжает циркулировать и ежегодно становится причиной тяжёлых форм гриппа, особенно у людей из групп риска. Его опасность недооценивают, считая очередным сезонным заболеванием. Об этом сообщает дзен-канал "Советы для здоровья".

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Что скрывается за названием "гонконгский грипп"

Гонконгский грипп относится к вирусам гриппа A подтипа H3N2 и впервые был выявлен в 1968 году. Тогда он вызвал глобальную пандемию и привёл к гибели более миллиона человек по всему миру. Возникновение вируса было связано с антигенным сдвигом — редким процессом, при котором гены человеческого и птичьего вирусов объединились в новый вариант.
Со временем H3N2 стал частью сезонных эпидемий гриппа и вошёл в состав ежегодных вакцин. Однако из-за постоянных мутаций вирус остаётся изменчивым и способен частично обходить сформированный иммунитет. Именно поэтому он продолжает представлять угрозу, несмотря на десятилетия наблюдений и профилактики, а сезонные подъёмы заболеваемости всё чаще связаны именно с этим штаммом гонконгский грипп.

Почему H3N2 считают одним из самых тяжёлых штаммов

Гонконгский грипп отличается более агрессивным течением по сравнению с другими вариантами гриппа. Он чаще приводит к осложнениям и требует медицинского наблюдения.
Особенно уязвимы пожилые люди: с возрастом иммунная система реагирует медленнее, что повышает риск пневмонии и обострения хронических заболеваний сердца, лёгких и обмена веществ.
Сезоны, в которых доминирует H3N2, сопровождаются ростом числа госпитализаций. Это подтверждают наблюдения эпидемиологов, фиксирующих увеличение нагрузки на стационары в такие периоды.
Дети младшего возраста также переносят этот штамм тяжелее: инфекция может быстро затронуть нижние дыхательные пути и привести к бронхиту или воспалению лёгких.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

Клиническая картина гонконгского гриппа во многом схожа с обычным гриппом, но развивается быстрее и выраженнее. Заболевание часто начинается резко, с подъёма температуры до 39-40 °C, сильной ломоты в мышцах и головной боли.
Характерны сухой кашель, боль в горле, выраженная слабость и потеря аппетита. У детей возможны желудочно-кишечные проявления, что не типично для обычной простуды.
Врачи подчёркивают, что первые двое суток после появления симптомов особенно важны: именно в этот период противовирусные препараты дают наибольший эффект.

Чем грипп принципиально отличается от ОРВИ

Простудные инфекции, как правило, развиваются постепенно и ограничиваются насморком и умеренным недомоганием. Температура при ОРВИ редко бывает высокой.
Грипп же начинается внезапно и "сбивает с ног" за несколько часов. Он чаще вызывает серьёзные осложнения, включая вирусную пневмонию, воспаление сердечной мышцы и поражения нервной системы. Именно поэтому переносить его "на ногах" считается опасным, особенно при ослабленном иммунитете иммунитет человека.

Сравнение гриппа H3N2 и обычной простуды

Гонконгский грипп отличается резким началом, высокой температурой и выраженной интоксикацией. Он нередко требует постельного режима и медицинского контроля.
Простуда протекает мягче, редко приводит к осложнениям и обычно не требует специфического лечения. Такое различие объясняет, почему к H3N2 врачи относятся с особым вниманием.

Плюсы и минусы вакцинации против гриппа

Вакцинация остаётся основным способом профилактики тяжёлого течения заболевания. Она ежегодно обновляется с учётом циркулирующих штаммов, включая H3N2.
К плюсам относят снижение риска госпитализации и осложнений, а также защиту уязвимых групп населения.
Среди минусов чаще всего упоминают неполное совпадение вакцины с мутировавшим вирусом и временные реакции организма, однако они несопоставимы с последствиями перенесённого гриппа.

Советы по защите от гонконгского гриппа

  1. Сделайте сезонную прививку в начале осени, чтобы иммунитет успел сформироваться.
  2. Поддерживайте режим сна и питания, включая продукты с витаминами и микроэлементами.
  3. Соблюдайте гигиену рук и регулярно проветривайте помещения.
  4. Избегайте контактов с заболевшими и оставайтесь дома при первых симптомах.

Популярные вопросы о гонконгском гриппе

Как выбрать эффективную защиту от гриппа?

Лучшей защитой считается сочетание вакцинации, здорового образа жизни и своевременного обращения к врачу при симптомах.

Сколько длится болезнь при H3N2?

Острый период обычно занимает 5-7 дней, но слабость и кашель могут сохраняться дольше, особенно у пожилых.

Что лучше: лечиться дома или сразу обращаться в больницу?

При лёгком течении возможно лечение дома под контролем врача, но при высокой температуре, одышке и хронических заболеваниях требуется медицинская помощь.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы грипп болезнь здоровье
