Красиво вечером — больно утром: как праздничная обувь запускает подошвенный фасциит

Высокие каблуки усиливают нагрузку на подошвенную фасцию

Праздничный сезон — время каблуков, долгих прогулок и часов на ногах, но именно в этот период многие сталкиваются с болью в пятке. Подошвенный фасциит часто обостряется зимой, и дело не только в холоде.

Эксперты по уходу за стопами объясняют, какую роль играет обувь и как снизить нагрузку на ноги во время праздников. Об этом сообщает CuídatePlus со ссылкой на специалистов.

Почему зимой чаще вспоминают о подошвенном фасциите

Подошвенный фасциит — многофакторная проблема, и холод сам по себе не является его прямой причиной. Однако в холодное время года мышцы и сухожилия становятся более скованными, а накопленные за лето нагрузки дают о себе знать.

"У нас нет убедительных исследований, подтверждающих, что случаев подошвенного фасциита больше зимой. Это многофакторная проблема, на которую влияют нагрузка на стопу, время, проведенное в положении стоя, вес тела, тип обуви или тип поверхности, а также биомеханика выполняемых упражнений", — объясняет генеральный секретарь CPFCM Кармен Мар Родригес Пеньяс.

Дополнительным фактором становится сезонная смена обуви и активность в праздничные дни — походы по магазинам, прогулки и длительное стояние.

Как летняя обувь "отзывается" зимой

Подолог и соучредитель Podoks Фран Монсон связывает рост жалоб с привычками тёплого сезона.

"Летом мы носим обувь с меньшей поддержкой и амортизацией. В такой обуви подошвенная фасция, связка в пятке, подвергается сильному напряжению и накапливает стресс", — отмечает специалист.

Когда к этому добавляются зимние нагрузки и праздничные мероприятия, риск болей в пятке возрастает.

Влияние праздничной обуви на стопы

Тип обуви напрямую влияет на состояние подошвенной фасции, и в праздничный сезон это особенно заметно.

Высокие тонкие каблуки

Они переносят нагрузку на переднюю часть стопы, укорачивают икроножные мышцы и ахиллово сухожилие, усиливая натяжение фасции. Частое ношение таких каблуков связано с усилением боли при стоянии.

Очень плоская обувь

Балетки с тонкой подошвой практически не амортизируют шаг и не поддерживают свод стопы. Это повышает нагрузку на фасцию и может провоцировать боль.

Ботинки

Модели с умеренным каблуком, жёсткой подошвой и хорошей поддержкой средней части стопы помогают равномернее распределять нагрузку. В то же время слишком мягкие или, наоборот, узкие ботинки на высоком каблуке действуют так же неблагоприятно, как и классические шпильки.

Что делать после "выхода в свет"

Носить высокие каблуки время от времени допустимо, если не делать это ежедневно. По словам Монсон, оптимальная высота каблука для повседневной носки — 2-4 сантиметра.

Если же праздничный образ всё-таки включал высокие каблуки, важно помочь стопам восстановиться.

Советы шаг за шагом для ухода за ногами после праздников

Сделайте растяжку икроножных мышц и ахиллова сухожилия. Используйте массаж стоп или ролик. Прокатайте подошву по замороженной бутылке с водой для снятия воспаления. На следующий день выберите обувь с хорошей амортизацией и невысоким каблуком.

Сравнение: каблуки и альтернативная обувь зимой

Высокие каблуки создают эффектный образ, но перегружают стопу. Обувь с умеренным подъёмом и поддержкой свода снижает риск боли и позволяет дольше находиться на ногах без дискомфорта. Для праздничных дней лучше чередовать такие модели.

Плюсы и минусы каблуков в праздничный сезон

Преимущества:

визуально вытягивают силуэт;

подходят для торжественных образов;

допустимы при редком ношении.

Недостатки:

повышают нагрузку на подошвенную фасцию;

усиливают напряжение икроножных мышц;

могут спровоцировать обострение боли.

Популярные вопросы о подошвенном фасциите и каблуках

Можно ли носить каблуки при подошвенном фасциите?

Лучше ограничить их использование и выбирать устойчивые модели с умеренной высотой.

Усиливает ли холод боль в пятке?

Холод повышает скованность тканей, но основная причина — нагрузка и обувь.

Когда стоит обратиться к специалисту?

Если боль сохраняется или усиливается, несмотря на смену обуви и отдых.