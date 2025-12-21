Красиво вечером — больно утром: как праздничная обувь запускает подошвенный фасциит

Праздничный сезон — время каблуков, долгих прогулок и часов на ногах, но именно в этот период многие сталкиваются с болью в пятке. Подошвенный фасциит часто обостряется зимой, и дело не только в холоде.
Эксперты по уходу за стопами объясняют, какую роль играет обувь и как снизить нагрузку на ноги во время праздников. Об этом сообщает CuídatePlus со ссылкой на специалистов.
Подошвенный фасциит — многофакторная проблема, и холод сам по себе не является его прямой причиной. Однако в холодное время года мышцы и сухожилия становятся более скованными, а накопленные за лето нагрузки дают о себе знать.
"У нас нет убедительных исследований, подтверждающих, что случаев подошвенного фасциита больше зимой. Это многофакторная проблема, на которую влияют нагрузка на стопу, время, проведенное в положении стоя, вес тела, тип обуви или тип поверхности, а также биомеханика выполняемых упражнений", — объясняет генеральный секретарь CPFCM Кармен Мар Родригес Пеньяс.
Дополнительным фактором становится сезонная смена обуви и активность в праздничные дни — походы по магазинам, прогулки и длительное стояние.
Подолог и соучредитель Podoks Фран Монсон связывает рост жалоб с привычками тёплого сезона.
"Летом мы носим обувь с меньшей поддержкой и амортизацией. В такой обуви подошвенная фасция, связка в пятке, подвергается сильному напряжению и накапливает стресс", — отмечает специалист.
Когда к этому добавляются зимние нагрузки и праздничные мероприятия, риск болей в пятке возрастает.
Тип обуви напрямую влияет на состояние подошвенной фасции, и в праздничный сезон это особенно заметно.
Они переносят нагрузку на переднюю часть стопы, укорачивают икроножные мышцы и ахиллово сухожилие, усиливая натяжение фасции. Частое ношение таких каблуков связано с усилением боли при стоянии.
Балетки с тонкой подошвой практически не амортизируют шаг и не поддерживают свод стопы. Это повышает нагрузку на фасцию и может провоцировать боль.
Модели с умеренным каблуком, жёсткой подошвой и хорошей поддержкой средней части стопы помогают равномернее распределять нагрузку. В то же время слишком мягкие или, наоборот, узкие ботинки на высоком каблуке действуют так же неблагоприятно, как и классические шпильки.
Носить высокие каблуки время от времени допустимо, если не делать это ежедневно. По словам Монсон, оптимальная высота каблука для повседневной носки — 2-4 сантиметра.
Если же праздничный образ всё-таки включал высокие каблуки, важно помочь стопам восстановиться.
Сделайте растяжку икроножных мышц и ахиллова сухожилия.
Используйте массаж стоп или ролик.
Прокатайте подошву по замороженной бутылке с водой для снятия воспаления.
На следующий день выберите обувь с хорошей амортизацией и невысоким каблуком.
Высокие каблуки создают эффектный образ, но перегружают стопу. Обувь с умеренным подъёмом и поддержкой свода снижает риск боли и позволяет дольше находиться на ногах без дискомфорта. Для праздничных дней лучше чередовать такие модели.
Преимущества:
Недостатки:
Лучше ограничить их использование и выбирать устойчивые модели с умеренной высотой.
Холод повышает скованность тканей, но основная причина — нагрузка и обувь.
Если боль сохраняется или усиливается, несмотря на смену обуви и отдых.
