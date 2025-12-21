Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Без инъекций и откатов: новая таблетка удерживает вес после популярных уколов

Таблетка Eli Lilly сохранила до 95% снижения веса после Wegovy — Eli Lilly
Здоровье

Рынок препаратов для снижения веса получил новый импульс после свежего заявления Eli Lilly. Компания сообщила, что её экспериментальная таблетка помогла пациентам сохранить большую часть результата после перехода с инъекционных средств.

Молодая женщина с измерительной лентой на кухне
Фото: Designed by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молодая женщина с измерительной лентой на кухне

Это усиливает конкуренцию в сегменте GLP-1 и меняет представление о долгосрочной терапии ожирения. Об этом сообщает профильное деловое издание CNBC.

Что показали новые данные Eli Lilly

В четверг Eli Lilly объявила результаты поздней стадии клинических испытаний перорального препарата орфорглипрон. По данным компании, пациенты, которые ранее получали инъекции Wegovy от Novo Nordisk или Zepbound от самой Lilly, смогли удержать большую часть сброшенного веса после перехода на ежедневную таблетку.

Исследование показало, что препарат может стать решением для людей, которые не хотят или не могут продолжать еженедельные инъекции. Многие пациенты после отказа от уколов сталкиваются с быстрым возвратом веса, и именно эту проблему компания пытается решить.

Как было устроено исследование

В третьей фазе испытаний участвовали более 300 пациентов с ожирением. До этого они в течение 72 недель принимали Wegovy или Zepbound, а затем были случайным образом распределены на две группы: одна получала таблетку Eli Lilly, другая — плацебо в течение 52 недель.

Пероральный препарат достиг основной цели исследования — он показал более эффективное поддержание снижения веса по сравнению с плацебо у пациентов, у которых ранее наблюдалась стабилизация результата на фоне инъекций.

Насколько хорошо сохранялся вес

Результаты оказались разными в зависимости от исходного препарата. Пациенты, перешедшие с Wegovy, в среднем набрали обратно около 1 кг. Те, кто ранее принимал Zepbound, прибавили примерно 5 кг.

Это означает, что участники из группы Wegovy сохранили около 95% достигнутого снижения веса, а бывшие пациенты Zepbound — примерно 80%.

"Ожирение — это хроническое, прогрессирующее заболевание, и поддержание достигнутого снижения веса остается серьезной проблемой для многих", — заявил президент Lilly Cardiometabolic Health Кеннет Кастер.

Он отметил, что таблетка "помогла людям поддерживать вес, который они с трудом сбросили", и в случае одобрения может стать удобной альтернативой для долгосрочного лечения.

Конкуренция с Novo Nordisk и рынок таблеток

Хотя таблетки Eli Lilly в среднем обеспечивают меньшую потерю веса, чем инъекции, эксперты рассматривают их как потенциально важный инструмент поддерживающей терапии. Особенно на фоне того, что Novo Nordisk также разрабатывает пероральную версию Wegovy, которая, вероятно, выйдет на рынок раньше.

Аналитики отмечают, что успех Lilly может постепенно подорвать позиции семаглутида — ключевого компонента Wegovy и Ozempic.

Цена и доступность терапии

Стоимость остаётся ключевым вопросом. Сейчас инъекционные препараты от ожирения стоят около 1000 долларов в месяц до учёта страховки. По словам экспертов, для широкого успеха таблетки должны быть заметно дешевле.

Компания ранее заявляла, что после одобрения начальная цена пероральных препаратов может составить 149 долларов в месяц при продаже через платформу прямых продаж.

Безопасность и переносимость

Общая безопасность препарата соответствовала предыдущим исследованиям. Наиболее частыми побочными эффектами были лёгкие или умеренные желудочно-кишечные расстройства. Прекращение лечения из-за побочных эффектов наблюдалось у 4,8% пациентов, перешедших с Wegovy, и у 7,2% — с Zepbound.

Компания сообщила, что проблем с безопасностью для печени выявлено не было. Полные результаты исследования ATTAIN-MAINTAIN будут представлены на медицинской конференции и опубликованы в следующем году.

Сравнение: таблетка Eli Lilly и инъекционные GLP-1

Пероральный препарат действует на гормон GLP-1, подавляя аппетит и регулируя уровень сахара в крови, как Wegovy, Ozempic и Rybelsus. Однако он не относится к пептидным средствам, что упрощает усвоение и не требует строгих диетических ограничений. Инъекции обеспечивают более выраженное снижение веса, но таблетки могут стать удобным вариантом для поддержания результата.

Плюсы и минусы пероральной терапии

Новый формат лечения имеет как преимущества, так и ограничения.

Преимущества:

  • отсутствие инъекций;
  • удобство длительного приёма;
  • потенциально более низкая цена.

Недостатки:

  • меньшая общая потеря веса;
  • необходимость ежедневного приёма;
  • конкуренция с уже известными препаратами.

Советы шаг за шагом для пациентов

  1. Рассматривайте таблетки как поддерживающую терапию, а не замену первичного лечения.

  2. Обсуждайте переход с инъекций с врачом.

  3. Учитывайте стоимость и страховое покрытие.

  4. Следите за побочными эффектами в первые недели.

Популярные вопросы о таблетках GLP-1

Можно ли полностью заменить инъекции таблетками?

Пока таблетки рассматриваются в первую очередь как средство поддержания веса.

Когда препарат может выйти на рынок?

Рассмотрение FDA может занять несколько месяцев после подачи заявки.

Кому подойдёт такой формат лечения?

Тем, кто достиг снижения веса на инъекциях, но не хочет продолжать уколы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы медицина здоровье ожирение
