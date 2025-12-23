Холестерин идёт в атаку с утра: худший завтрак оказался не колбасой, а привычным продуктом

Утренний приём пищи может сыграть куда более значимую роль для здоровья сосудов, чем кажется на первый взгляд. Некоторые привычные продукты запускают процессы, которые ускоряют износ артерий и усиливают воспалительные реакции. Особенно это касается завтраков, состав которых редко вызывает подозрения.
Эксперт обратил внимание на плавленый сыр — продукт, который многие считают быстрым и удобным вариантом завтрака. По словам врача, одна из ключевых проблем связана с высоким содержанием фосфатов. Эти соединения ассоциируются с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют уплотнению сосудистых стенок. При регулярном употреблении они ускоряют старение сосудов, особенно если нарушен режим питания и холестерин.
"Это связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.
Зарубежные исследования показывают, что высокий уровень фосфатов коррелирует с ускоренным сосудистым старением, даже при отсутствии выраженных симптомов на ранних этапах.
Дополнительный риск связан с технологией производства. Основу плавленого сыра составляют соли-плавители, а при термической обработке молочных жиров холестерин может окисляться. В результате образуются оксистеролы — вещества, которые считаются более атерогенными, чем сам холестерин.
"Они легче проникают в стенки сосудов и быстрее запускают воспалительную реакцию", — уточнил Сергей Вялов.
Такие соединения активнее участвуют в формировании атеросклеротических изменений и усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
Ещё одна проблема — влияние избытка фосфора на минеральный баланс. При его переизбытке кальций усваивается хуже и может активнее выводиться из костной ткани. Получается парадокс: продукт, который воспринимается как источник кальция, в реальности может способствовать его потере.
Особую опасность представляют добавленные гидрогенизированные растительные жиры. Именно они считаются основным фактором риска. В качественных продуктах, изготовленных исключительно из молочных жиров, трансжиров образуется значительно меньше.
"Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Идеальный состав: сыры, сливочное масло, сливки, соли-плавители", — пояснил врач.
Специалист подчёркивает: ежедневное употребление плавленого сыра на завтрак — не лучшая идея. Изредка, например во время выездов на природу, такой продукт допустим, но превращать его в постоянную привычку не стоит. Особенно на фоне других утренних пищевых ошибок, которые специалисты нередко сравнивают по вреду с сладкими хлопьями на завтрак.
Врач напоминает, что здоровье сосудов формируется не одним продуктом, а совокупностью ежедневных решений. Завтрак в этом списке — один из ключевых факторов, влияющих на состояние сердца и артерий в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает RG.
Перед тем как включать продукт в постоянный рацион, важно учитывать его особенности и возможные последствия.
Плюсы:
Минусы:
Специалисты считают ежедневное употребление нежелательным.
Оба продукта не подходят для регулярного завтрака, но у плавленого сыра есть дополнительные риски из-за технологии обработки.
Допустимо редкое употребление, например во время поездок или отдыха на природе.
