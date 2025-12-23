Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Холестерин идёт в атаку с утра: худший завтрак оказался не колбасой, а привычным продуктом

Здоровье

Утренний приём пищи может сыграть куда более значимую роль для здоровья сосудов, чем кажется на первый взгляд. Некоторые привычные продукты запускают процессы, которые ускоряют износ артерий и усиливают воспалительные реакции. Особенно это касается завтраков, состав которых редко вызывает подозрения.

Почему плавленый сыр оказался под подозрением

Эксперт обратил внимание на плавленый сыр — продукт, который многие считают быстрым и удобным вариантом завтрака. По словам врача, одна из ключевых проблем связана с высоким содержанием фосфатов. Эти соединения ассоциируются с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и способствуют уплотнению сосудистых стенок. При регулярном употреблении они ускоряют старение сосудов, особенно если нарушен режим питания и холестерин.

"Это связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний", — отметил врач гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов.

Зарубежные исследования показывают, что высокий уровень фосфатов коррелирует с ускоренным сосудистым старением, даже при отсутствии выраженных симптомов на ранних этапах.

Что происходит с жирами при обработке

Дополнительный риск связан с технологией производства. Основу плавленого сыра составляют соли-плавители, а при термической обработке молочных жиров холестерин может окисляться. В результате образуются оксистеролы — вещества, которые считаются более атерогенными, чем сам холестерин.

"Они легче проникают в стенки сосудов и быстрее запускают воспалительную реакцию", — уточнил Сергей Вялов.

Такие соединения активнее участвуют в формировании атеросклеротических изменений и усиливают нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Парадокс кальция и скрытые добавки

Ещё одна проблема — влияние избытка фосфора на минеральный баланс. При его переизбытке кальций усваивается хуже и может активнее выводиться из костной ткани. Получается парадокс: продукт, который воспринимается как источник кальция, в реальности может способствовать его потере.

Особую опасность представляют добавленные гидрогенизированные растительные жиры. Именно они считаются основным фактором риска. В качественных продуктах, изготовленных исключительно из молочных жиров, трансжиров образуется значительно меньше.

"Чем короче список ингредиентов, тем лучше. Идеальный состав: сыры, сливочное масло, сливки, соли-плавители", — пояснил врач.

Можно ли есть плавленый сыр без вреда

Специалист подчёркивает: ежедневное употребление плавленого сыра на завтрак — не лучшая идея. Изредка, например во время выездов на природу, такой продукт допустим, но превращать его в постоянную привычку не стоит. Особенно на фоне других утренних пищевых ошибок, которые специалисты нередко сравнивают по вреду с сладкими хлопьями на завтрак.

Врач напоминает, что здоровье сосудов формируется не одним продуктом, а совокупностью ежедневных решений. Завтрак в этом списке — один из ключевых факторов, влияющих на состояние сердца и артерий в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает RG.

Плюсы и минусы плавленого сыра

Перед тем как включать продукт в постоянный рацион, важно учитывать его особенности и возможные последствия.

Плюсы:

  • удобен для быстрого завтрака
  • имеет мягкий вкус и легко сочетается с хлебом
  • подходит для редкого употребления

Минусы:

  • содержит высокий уровень фосфатов
  • при обработке образуются окисленные формы холестерина
  • возможное присутствие трансжиров
  • неблагоприятно влияет на сосуды при регулярном употреблении

Советы по выбору завтрака

  1. Изучайте состав и избегайте продуктов с длинным списком ингредиентов.
  2. Ограничивайте употребление продуктов с солями-плавителями.
  3. Чередуйте источники белка и жиров в утреннем рационе.
  4. Используйте плавленый сыр лишь изредка, а не ежедневно.

Популярные вопросы о плавленом сыре на завтрак

Можно ли есть плавленый сыр каждый день?

Специалисты считают ежедневное употребление нежелательным.

Что опаснее: колбаса или плавленый сыр?

Оба продукта не подходят для регулярного завтрака, но у плавленого сыра есть дополнительные риски из-за технологии обработки.

Когда его всё же можно есть?

Допустимо редкое употребление, например во время поездок или отдыха на природе.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы сосуды завтрак питание организм здоровье холестерин сердечно-сосудистые заболевания
