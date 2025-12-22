Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Новогодний подарок с подвохом: одна конфета из коробки бьёт по здоровью сильнее остальных

Леденцы признаны самыми вредными в новогоднем наборе — диетолог Кабанов
Здоровье

Диетолог рассказал, какие сладости в новогодних подарках могут принести больше вреда, чем радости. Речь идёт о привычных конфетах, которые традиционно кладут в праздничные наборы для детей и взрослых. Специалист напомнил, что именно в праздники потребление сахара чаще всего выходит из-под контроля.

Новогодние сладости
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Новогодние сладости

Какие конфеты считаются самыми вредными

Новогодние подарки обычно включают сразу несколько видов сладостей, но далеко не все из них одинаково безопасны. По словам диетолога Алексея Кабанова, наиболее нежелательным вариантом являются леденцы. Их основной и зачастую единственный ингредиент — сахар, который быстро повышает уровень глюкозы в крови и не несёт питательной ценности.

"Если на первом месте в составе стоит сахар — это однозначно самая вредная история", — говорит диетолог Алексей Кабанов.

Леденцы медленно рассасываются, из-за чего сахар дольше контактирует с зубной эмалью и усиливает нагрузку на организм. При регулярном употреблении такие сладости могут способствовать набору веса и повышать риск нарушений углеводного обмена, включая ранние признаки диабета.

Почему избыток сахара особенно опасен в праздники

Эксперт подчёркивает, что проблема заключается не только в отдельных конфетах, а в общем количестве добавленного сахара в рационе. В новогодние дни он присутствует сразу в нескольких приёмах пищи — от десертов до напитков. Это создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и обмен веществ.

Особое внимание диетолог советует уделять детским подаркам. Дети чаще едят сладкое бесконтрольно, а привычка к избыточному сахару формируется именно в раннем возрасте. Поэтому важно не только выбирать конфеты, но и ограничивать их количество.

Самый безопасный вариант в сладком наборе

Наименее вредной сладостью из новогоднего ассорти специалист называет мармелад. Однако речь идёт только о продукте с натуральным составом — на основе ягод или фруктового пюре. Такой мармелад содержит пектины и воспринимается организмом мягче, чем карамель или леденцы.

При этом даже мармелад не стоит считать полностью безобидным. Диетологи отмечают, что по влиянию на уровень сахара в крови некоторые сладости из подарков сопоставимы с продуктами, которые часто критикуют за скрытую сладость, например, сладкие хлопья на завтрак.

Популярные конфеты из новогоднего подарка

Леденцы отличаются максимальной концентрацией сахара и отсутствием полезных компонентов. Карамель и ирис также содержат большое количество сахара и долго остаются во рту. Шоколадные конфеты могут быть менее вредными, если в них высокий процент какао и минимум сладких начинок. Мармелад на натуральной основе считается наиболее щадящим вариантом, но только при умеренном потреблении. Об этом сообщает "Лента.ру".

Плюсы и минусы разных сладостей

Выбирая наполнение для подарка, важно учитывать не только вкус, но и влияние сладостей на здоровье.

Плюсы:

  • мармелад с ягодным составом может содержать пектины
  • шоколад с высоким содержанием какао даёт более быстрое насыщение
  • небольшие порции сладкого снижают риск переедания

Минусы:

  • леденцы почти полностью состоят из сахара
  • карамель вредна для зубной эмали
  • большинство конфет содержит скрытые добавленные сахара

Советы по выбору сладостей шаг за шагом

  1. Читайте состав и избегайте конфет, где сахар указан первым ингредиентом.
  2. Отдавайте предпочтение мармеладу и шоколаду без обилия начинок.
  3. Сокращайте количество леденцов в одном подарке.
  4. Делите сладости на порции, особенно если подарок предназначен ребёнку.

Популярные вопросы о новогодних конфетах

Какие конфеты самые вредные для здоровья?

Леденцы, так как они состоят почти полностью из сахара.

Что лучше положить в сладкий подарок?

Мармелад на натуральной основе и тёмный шоколад.

Сколько сладкого можно есть в праздники?

Важно ориентироваться на общий рацион и не превышать суточную норму сахара.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
