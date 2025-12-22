Новогодний подарок с подвохом: одна конфета из коробки бьёт по здоровью сильнее остальных

Диетолог рассказал, какие сладости в новогодних подарках могут принести больше вреда, чем радости. Речь идёт о привычных конфетах, которые традиционно кладут в праздничные наборы для детей и взрослых. Специалист напомнил, что именно в праздники потребление сахара чаще всего выходит из-под контроля.
Новогодние подарки обычно включают сразу несколько видов сладостей, но далеко не все из них одинаково безопасны. По словам диетолога Алексея Кабанова, наиболее нежелательным вариантом являются леденцы. Их основной и зачастую единственный ингредиент — сахар, который быстро повышает уровень глюкозы в крови и не несёт питательной ценности.
"Если на первом месте в составе стоит сахар — это однозначно самая вредная история", — говорит диетолог Алексей Кабанов.
Леденцы медленно рассасываются, из-за чего сахар дольше контактирует с зубной эмалью и усиливает нагрузку на организм. При регулярном употреблении такие сладости могут способствовать набору веса и повышать риск нарушений углеводного обмена, включая ранние признаки диабета.
Эксперт подчёркивает, что проблема заключается не только в отдельных конфетах, а в общем количестве добавленного сахара в рационе. В новогодние дни он присутствует сразу в нескольких приёмах пищи — от десертов до напитков. Это создаёт дополнительную нагрузку на поджелудочную железу и обмен веществ.
Особое внимание диетолог советует уделять детским подаркам. Дети чаще едят сладкое бесконтрольно, а привычка к избыточному сахару формируется именно в раннем возрасте. Поэтому важно не только выбирать конфеты, но и ограничивать их количество.
Наименее вредной сладостью из новогоднего ассорти специалист называет мармелад. Однако речь идёт только о продукте с натуральным составом — на основе ягод или фруктового пюре. Такой мармелад содержит пектины и воспринимается организмом мягче, чем карамель или леденцы.
При этом даже мармелад не стоит считать полностью безобидным. Диетологи отмечают, что по влиянию на уровень сахара в крови некоторые сладости из подарков сопоставимы с продуктами, которые часто критикуют за скрытую сладость, например, сладкие хлопья на завтрак.
Леденцы отличаются максимальной концентрацией сахара и отсутствием полезных компонентов. Карамель и ирис также содержат большое количество сахара и долго остаются во рту. Шоколадные конфеты могут быть менее вредными, если в них высокий процент какао и минимум сладких начинок. Мармелад на натуральной основе считается наиболее щадящим вариантом, но только при умеренном потреблении. Об этом сообщает "Лента.ру".
Выбирая наполнение для подарка, важно учитывать не только вкус, но и влияние сладостей на здоровье.
Плюсы:
Минусы:
Леденцы, так как они состоят почти полностью из сахара.
Мармелад на натуральной основе и тёмный шоколад.
Важно ориентироваться на общий рацион и не превышать суточную норму сахара.
