Кожа помнит боль слишком долго: генетический фактор, мешающий восстановлению и запуску заживления

Незаживающие раны остаются одной из самых сложных и недооценённых проблем современной медицины. Они могут сохраняться месяцами, причиняя боль, поддерживая воспаление и постепенно подтачивая качество жизни. Учёные предложили новое объяснение, почему кожа иногда словно теряет способность к восстановлению.
Длительно незаживающие повреждения кожи чаще всего развиваются на фоне диабета, нарушенного кровообращения или постоянного давления на ткани. Такие состояния знакомы миллионам людей и нередко сопровождаются повторяющимися инфекциями и необходимостью регулярных перевязок. Ситуацию усугубляет то, что воспаление в ране не "выключается" вовремя и мешает запуску регенерации.
Похожий механизм длительного воспаления наблюдается и при некоторых кожных заболеваниях, например при псориазе, где кожа также застревает в состоянии постоянной иммунной активации. Это подчёркивает, насколько важно понимать молекулярные причины таких сбоев.
В центре нового исследования оказался рецептор MC1R — молекула, известная прежде всего по связи с рыжими волосами и светлой кожей. Однако выяснилось, что его роль значительно шире. MC1R присутствует в иммунных клетках, кератиноцитах, фибробластах и клетках сосудов, то есть участвует сразу в нескольких этапах заживления кожи.
Когда работа этого рецептора нарушается, воспаление не снижается, а ткани не переходят к восстановлению. Подобные процессы могут усиливаться и при внешних факторах, влияющих на состояние кожи, включая агрессивную гигиену и нарушение её защитного барьера, о чём всё чаще говорят дерматологи, обсуждая привычки ухода за кожей.
Учёные проанализировали ткани трёх типов хронических ран: диабетических язв стопы, венозных язв голени и пролежней. Несмотря на разную природу, все они имели общий признак — сбой в механизмах, отвечающих за снижение воспаления. Уровни MC1R и связанной с ним молекулы POMC оказались нарушены во всех случаях.
Эксперименты на мышах с нефункциональным MC1R подтвердили эти выводы. Раны у таких животных заживали медленно, в них скапливались воспалительные клетки и так называемые внеклеточные ловушки нейтрофилов, поддерживающие хроническое воспаление и мешающие восстановлению тканей. Об этом сообщает The Conversation.
Чтобы приблизиться к условиям, характерным для человека, исследователи создали модель медленно заживающих язв с выраженным воспалением. При местном применении препарата, активирующего MC1R, заживление заметно ускорялось. Уменьшалось выделение экссудата, активнее росли кровеносные сосуды, а поверхность кожи начинала закрываться.
Даже при небольших порезах у здоровых животных стимуляция MC1R усиливала кровоток, улучшала лимфодренаж и снижала выраженность рубцов. Это указывает на универсальную роль рецептора в восстановлении кожи, а не только при тяжёлых хронических ранах.
Традиционные методы лечения хронических ран сосредоточены на перевязках, контроле инфекции и снижении нагрузки на повреждённую область. Они помогают удерживать ситуацию под контролем, но редко влияют на сам механизм заживления. Подход, основанный на активации MC1R, воздействует глубже — он помогает коже выйти из состояния затянувшегося воспаления и запустить собственные восстановительные процессы.
Новый подход к лечению хронических ран выглядит перспективно, однако, как и любая медицинская стратегия, он имеет как сильные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать уже на этапе обсуждения.
Чаще всего причина в сохраняющемся воспалении и нарушении регуляции иммунного ответа.
Во многих случаях да, если удаётся устранить провоцирующие факторы и поддержать правильное заживление.
Наилучшие результаты даёт комплексный подход, сочетающий уход за раной и воздействие на механизмы восстановления.
