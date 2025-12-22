Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Кожа помнит боль слишком долго: генетический фактор, мешающий восстановлению и запуску заживления

Ген MC1R оказался нарушен при хронических ранах кожи
Здоровье

Незаживающие раны остаются одной из самых сложных и недооценённых проблем современной медицины. Они могут сохраняться месяцами, причиняя боль, поддерживая воспаление и постепенно подтачивая качество жизни. Учёные предложили новое объяснение, почему кожа иногда словно теряет способность к восстановлению.

Девушка осматривает рану на руке
Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain
Девушка осматривает рану на руке

Почему хронические раны становятся проблемой

Длительно незаживающие повреждения кожи чаще всего развиваются на фоне диабета, нарушенного кровообращения или постоянного давления на ткани. Такие состояния знакомы миллионам людей и нередко сопровождаются повторяющимися инфекциями и необходимостью регулярных перевязок. Ситуацию усугубляет то, что воспаление в ране не "выключается" вовремя и мешает запуску регенерации.

Похожий механизм длительного воспаления наблюдается и при некоторых кожных заболеваниях, например при псориазе, где кожа также застревает в состоянии постоянной иммунной активации. Это подчёркивает, насколько важно понимать молекулярные причины таких сбоев.

Неожиданная роль гена рыжих волос

В центре нового исследования оказался рецептор MC1R — молекула, известная прежде всего по связи с рыжими волосами и светлой кожей. Однако выяснилось, что его роль значительно шире. MC1R присутствует в иммунных клетках, кератиноцитах, фибробластах и клетках сосудов, то есть участвует сразу в нескольких этапах заживления кожи.

Когда работа этого рецептора нарушается, воспаление не снижается, а ткани не переходят к восстановлению. Подобные процессы могут усиливаться и при внешних факторах, влияющих на состояние кожи, включая агрессивную гигиену и нарушение её защитного барьера, о чём всё чаще говорят дерматологи, обсуждая привычки ухода за кожей.

Что показали эксперименты

Учёные проанализировали ткани трёх типов хронических ран: диабетических язв стопы, венозных язв голени и пролежней. Несмотря на разную природу, все они имели общий признак — сбой в механизмах, отвечающих за снижение воспаления. Уровни MC1R и связанной с ним молекулы POMC оказались нарушены во всех случаях.

Эксперименты на мышах с нефункциональным MC1R подтвердили эти выводы. Раны у таких животных заживали медленно, в них скапливались воспалительные клетки и так называемые внеклеточные ловушки нейтрофилов, поддерживающие хроническое воспаление и мешающие восстановлению тканей. Об этом сообщает The Conversation.

Потенциал нового подхода к лечению

Чтобы приблизиться к условиям, характерным для человека, исследователи создали модель медленно заживающих язв с выраженным воспалением. При местном применении препарата, активирующего MC1R, заживление заметно ускорялось. Уменьшалось выделение экссудата, активнее росли кровеносные сосуды, а поверхность кожи начинала закрываться.

Даже при небольших порезах у здоровых животных стимуляция MC1R усиливала кровоток, улучшала лимфодренаж и снижала выраженность рубцов. Это указывает на универсальную роль рецептора в восстановлении кожи, а не только при тяжёлых хронических ранах.

Стандартное лечение и новый подход

Традиционные методы лечения хронических ран сосредоточены на перевязках, контроле инфекции и снижении нагрузки на повреждённую область. Они помогают удерживать ситуацию под контролем, но редко влияют на сам механизм заживления. Подход, основанный на активации MC1R, воздействует глубже — он помогает коже выйти из состояния затянувшегося воспаления и запустить собственные восстановительные процессы.

Плюсы и минусы терапии, нацеленной на MC1R

Новый подход к лечению хронических ран выглядит перспективно, однако, как и любая медицинская стратегия, он имеет как сильные стороны, так и ограничения, которые важно учитывать уже на этапе обсуждения.

Плюсы:

  • воздействие не на симптомы, а на ключевой механизм хронического воспаления;
  • возможность местного применения в формате мазей или гелей без системной нагрузки на организм;
  • улучшение кровоснабжения, лимфодренажа и регенерации кожи;
  • потенциальное снижение риска осложнений, включая инфекции и ампутации.

Минусы:

  • необходимость дополнительных клинических исследований с участием людей;
  • пока неясно, насколько метод будет эффективен при разных причинах хронических ран;
  • возможные ограничения для пациентов с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями;
  • отсутствие долгосрочных данных о результатах применения.

Советы по уходу за хронической раной

  1. Регулярно очищайте рану и меняйте повязки по рекомендации врача.
  2. Контролируйте основное заболевание, особенно уровень сахара при диабете.
  3. Следите за признаками инфекции и не откладывайте обращение за медицинской помощью.
  4. Используйте только назначенные препараты и избегайте самолечения.

Популярные вопросы о заживлении хронических ран

Почему рана может не заживать месяцами?

Чаще всего причина в сохраняющемся воспалении и нарушении регуляции иммунного ответа.

Можно ли полностью вылечить хроническую рану?

Во многих случаях да, если удаётся устранить провоцирующие факторы и поддержать правильное заживление.

Что перспективнее — перевязки или новые препараты?

Наилучшие результаты даёт комплексный подход, сочетающий уход за раной и воздействие на механизмы восстановления.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело диабет организм здоровье медицина
