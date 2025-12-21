Работа вместо постели может дорого обойтись: осложнения, которые начинаются с ОРВИ

Перенос гриппа на ногах повышает риск пневмонии — инфекционист Чуланов

Простуда или грипп нередко воспринимаются как мелкое недомогание, из-за которого не хочется менять планы и ритм жизни. Однако попытка "перетерпеть" болезнь и продолжать работать может привести к серьёзным последствиям и затянуть восстановление. Врачи подчёркивают, что в острый период организму необходим покой.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Болеющая женщина лежит в постели

Почему постельный режим — не формальность

Во время вирусной инфекции иммунная система работает на пределе, направляя ресурсы на подавление возбудителя. Любая физическая или эмоциональная нагрузка в этот момент снижает эффективность защиты и мешает восстановлению. В результате болезнь может протекать тяжелее и дольше обычного.

"Несоблюдение постельного режима увеличивает риск того, что организм не справится с инфекцией и разовьются осложнения", — отметил главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.

На фоне гриппа и ОРВИ при отсутствии покоя могут развиться опасные состояния, включая пневмонию, миокардит и менингит. Особенно это актуально в период, когда сезонные вирусы распространяются активно и заболеваемость растёт.

Чем опасно переносить болезнь на ногах

Когда человек продолжает работать, организм вынужден одновременно бороться с инфекцией и справляться с повседневными нагрузками. Это ослабляет иммунный ответ и увеличивает риск осложнений, о которых врачи регулярно напоминают в материалах о тяжёлых осложнениях гриппа.

Кроме того, восстановление в таких условиях занимает больше времени. Даже после исчезновения температуры может сохраняться слабость, одышка и проблемы с концентрацией, что снижает качество жизни и работоспособность.

Риск для окружающих

Выходя на работу или учёбу с симптомами ОРВИ, гриппа или COVID-19, заболевший становится источником инфекции. По оценкам специалистов, один человек способен заразить в среднем до 22 окружающих. В закрытых помещениях — офисах, классах, транспорте — риск возрастает особенно сильно, что хорошо видно на фоне текущего подъёма заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает RG.

Как снизить вероятность заражения

Если рядом находится человек с признаками острого респираторного заболевания, важно соблюдать базовые меры профилактики. Они актуальны в сезон инфекций даже при отсутствии явных больных.

минимизировать близкие и длительные контакты;

регулярно проветривать помещения;

дезинфицировать поверхности и предметы общего пользования;

часто мыть руки или использовать антисептики на спиртовой основе;

заболевшему рекомендуется носить медицинскую маску, чтобы снизить распространение вируса при кашле, чихании и разговоре.

Плюсы и минусы соблюдения постельного режима

Постельный режим часто кажется неудобным, но именно он помогает организму быстрее восстановиться и снизить риски.

Плюсы:

ускоряет выздоровление;

снижает вероятность осложнений;

позволяет иммунной системе работать эффективнее;

уменьшает риск заражения окружающих.

Минусы:

требует временного отказа от работы и привычных дел;

может вызывать психологический дискомфорт у активных людей.

Как правильно лечиться дома

Оставайтесь дома при первых симптомах заболевания. Соблюдайте покой и избегайте физических нагрузок. Пейте достаточное количество жидкости. Следуйте рекомендациям врача и не занимайтесь самолечением.

Популярные вопросы о постельном режиме при болезни

Обязательно ли лежать при лёгкой простуде?

Даже при умеренных симптомах покой помогает сократить длительность болезни и снизить риск осложнений.

Сколько дней нужен постельный режим?

Минимум в острый период — до нормализации температуры и общего самочувствия.

Что лучше — лечиться дома или переносить болезнь на работе?

Домашний режим безопаснее как для самого заболевшего, так и для окружающих.