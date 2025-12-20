Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Один лишний бокал — и последствия неизбежны: нарколог предупредил о рисках Нового года

Здоровье

Новогодняя ночь для многих ассоциируется с шампанским и тостами, но именно в праздники резко возрастает число обращений к врачам из-за последствий алкоголя. Врач-нарколог Руслан Исаев напомнил, что даже разовое превышение разумных границ может обернуться серьёзной нагрузкой на организм. Об этом сообщает издание aif. ru.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Алкоголь и медицинский взгляд на риск

С точки зрения медицины, алкоголь не имеет безопасной дозы. Всемирная организация здравоохранения и профильные профессиональные сообщества подчёркивают, что любой объём этанола обладает токсическим действием и влияет на органы и нервную систему. Это касается как крепких напитков, так и вина или пива.

В то же время в практической наркологии используется понятие "условно низкий риск". Оно описывает такие количества алкоголя, которые реже приводят к тяжёлой интоксикации у здоровых взрослых людей. Речь идёт не о пользе, а лишь о снижении вероятности острых последствий.

"В практической наркологии мы используем понятие условно низкого риска — то есть таких доз, которые с наименьшей вероятностью приведут к острой интоксикации и тяжёлым последствиям у здорового взрослого человека", — объяснил врач-психиатр, нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

Почему нормы различаются

Разница между мужскими и женскими нормами объясняется физиологией. По словам специалиста, у женщин ниже активность ферментов, расщепляющих этанол, а чувствительность к его токсическому действию выше. Это приводит к более быстрому опьянению и выраженным последствиям даже при меньших дозах.

Именно поэтому одинаковое количество алкоголя может по-разному отражаться на самочувствии. Для женщин риск интоксикации и перегрузки печени наступает раньше, чем для мужчин. Этот фактор врачи рекомендуют учитывать особенно внимательно в праздничные дни.

Пересчёт доз на привычные напитки

Чтобы рекомендации были понятнее, нарколог перевёл допустимые объёмы этанола в стандартные порции напитков. Для мужчин это примерно 200-250 мл сухого вина, для женщин — 100-150 мл. Такие количества соответствуют условно низкому риску при отсутствии противопоказаний.

Если речь идёт о пиве, допустимый объём составляет около 500 мл для мужчин и примерно 330 мл для женщин. В случае крепкого алкоголя граница проходит на уровне 50 мл для мужчин и 25-30 мл для женщин. Превышение этих значений увеличивает вероятность интоксикации и ухудшения самочувствия.

Кому алкоголь противопоказан

Даже при соблюдении объёмов специалист рекомендует не пить на пустой желудок, чередовать алкоголь с водой и делать паузы без спиртного. Также подчёркивается, что смешивание разных напитков повышает нагрузку на организм и риск негативных последствий.

Отдельно Исаев обратил внимание на категории людей, для которых алкоголь должен быть полностью исключён. Это пациенты с хроническими заболеваниями, психическими расстройствами и зависимостями. Запрет также касается тех, кто принимает психотропные препараты, антидепрессанты, снотворные или обезболивающие средства — aif.ru.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
