Зимний миф треснул: правда о шапках, в которую верят, оказалась совсем не такой, как пугали

Отсутствие шапки зимой не вызывает менингит — врач Агаева

Зимняя прогулка без шапки до сих пор вызывает споры и тревогу у многих людей. Одни уверены, что это прямой путь к менингиту, другие считают головной убор вопросом вкуса. Врач объяснила, какие риски действительно существуют и где заканчиваются популярные мифы.

Фото: Анна Маляева is licensed under Publik domain Девушка зимой без шапки

Почему отсутствие шапки не вызывает менингит

Миф о том, что холодная погода и открытая голова напрямую приводят к менингиту, широко распространен, но не соответствует медицинским данным. Это заболевание относится к инфекционным и связано с воспалением оболочек головного мозга. Его вызывают менингококки и некоторые вирусы, которые передаются воздушно-капельным путем при контакте с зараженным человеком.

"Существует распространенное убеждение, что если зимой не носить шапку, то повышается риск развития менингита. Однако данное утверждение неверно", — объясняет врач-терапевт медицинской компании "СберЗдоровье" Анастасия Агаева.

Ключевую роль играет не температура воздуха, а состояние иммунитета и вероятность контакта с инфекцией. В холодный сезон организму особенно важно получать достаточное количество энергии, витаминов и поддерживать защитные механизмы, о чем часто забывают на фоне сезонных простуд и зимних ритуалов для иммунитета.

Простуда, отит и влияние холода

Похожие заблуждения существуют и в отношении простуды, гриппа и отита. Эти заболевания также имеют инфекционную природу и развиваются под воздействием вирусов, бактерий или грибов. Отит нередко возникает как осложнение ангины, гайморита или других воспалительных процессов, а не из-за прогулки без шапки.

"Развитие гриппа и простудных заболеваний происходит не из-за отсутствия шапки, а под влиянием вирусов", — подчеркивает Агаева.

Тем не менее холод может косвенно повлиять на здоровье. Переохлаждение ослабляет защитные реакции организма, и в таком состоянии он хуже справляется с инфекционной нагрузкой, особенно при частых перепадах температуры и ветре.

Чем действительно опасна прогулка без головного убора

Хотя отсутствие шапки не вызывает инфекционные болезни напрямую, оно несет другие, более приземленные риски. Длительное пребывание на морозе может привести к общему переохлаждению, а также к повреждению кожи головы и ушных раковин.

"Длительное нахождение на улице без шапки грозит общим переохлаждением, обморожением кожи головы и ушей", — предупреждает врач.

При снижении температуры тела ниже 35 градусов нарушаются обменные процессы, страдает сердечно-сосудистая система и ухудшается общее самочувствие. В тяжелых случаях обморожение может закончиться повреждением тканей, что требует медицинской помощи и правильных мер, аналогичных тем, о которых говорят специалисты при переохлаждении и обморожении.

Мифы и реальные последствия отсутствия шапки

Распространенные страхи чаще всего связаны с инфекциями, тогда как реальные последствия имеют иную природу. Менингит, грипп и отит вызываются возбудителями и передаются при контактах между людьми. Переохлаждение же относится к физическим факторам и действует иначе. В одном случае важны вакцинация и профилактика, в другом — адекватная защита от холода с помощью одежды, головных уборов и аксессуаров. Об этом сообщает "Известия".

Плюсы и минусы ношения шапки зимой

Ношение головного убора зимой имеет практическое значение в повседневной жизни. С одной стороны, шапка помогает сохранять тепло, защищает уши и кожу головы от ветра и мороза, снижает риск переохлаждения при длительном пребывании на улице.

С другой стороны, слишком плотная или неподходящая по материалу шапка может вызывать дискомфорт, перегрев и раздражение кожи. Поэтому, как и при выборе зимней обуви или куртки, важно учитывать погодные условия и индивидуальные ощущения.

Советы по выбору и ношению шапки зимой

Оценивайте температуру и ветер: при сильном морозе головной убор особенно важен. Выбирайте материалы, которые удерживают тепло и при этом пропускают воздух. Ориентируйтесь на собственный комфорт, а не на универсальные советы.

Медики отмечают, что строгих правил по обязательному ношению шапки не существует. Каждый человек по-разному переносит холод, поэтому решение должно быть индивидуальным.

Популярные вопросы о ношении шапки зимой

Нужно ли всегда носить шапку зимой?

Не обязательно, но при низких температурах и ветре она помогает избежать переохлаждения.

Может ли отсутствие шапки вызвать болезни ушей?

Само по себе — нет, но переохлаждение может снизить местный иммунитет и усугубить уже существующие проблемы.

Как выбрать подходящую шапку?

Лучше ориентироваться на погоду, уровень активности и личные ощущения комфорта.