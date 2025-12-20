Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Если размазало за один день — это тревожный знак: как отличить грипп от ОРВИ

Грипп вызывает резкое ухудшение самочувствия за один день
Здоровье

Насморк, першение в горле и ощущение, что день точно не задался, знакомы почти каждому. В такие моменты легко списать всё на обычную простуду и продолжать жить в привычном ритме. Но иногда за знакомыми симптомами скрывается грипп, который требует иного подхода. Об этом рассказывают медицинские эксперты.

Простуда или грипп: почему это важно различать

Несмотря на схожесть проявлений, простуда и грипп — разные заболевания. Простуда, как правило, развивается постепенно и протекает относительно легко. Грипп же начинается резко и буквально "сбивает с ног", затрагивая не только верхние дыхательные пути, но и весь организм.

"Если вы не чувствуете себя по-настоящему плохо, у вас, скорее всего, не грипп", — говорит профессор медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Джозеф Ладапо.

При простуде симптомы чаще локализуются выше шеи — это насморк, заложенность носа, увеличение лимфоузлов. Грипп же может проявляться как выше, так и ниже шеи, вызывая ломоту в мышцах и сильную слабость.

9 симптомов, которые чаще указывают на грипп

Грипп обычно начинается внезапно и протекает тяжелее, чем обычная простуда. Обратите внимание на сочетание следующих признаков:

  1. Повышенная температура или ощущение сильного жара.

  2. Ломота и боль в мышцах, особенно в спине, руках и ногах.

  3. Насморк или выраженная заложенность носа.

  4. Боль и першение в горле.

  5. Сухой или навязчивый кашель.

  6. Озноб и усиленная потливость.

  7. Выраженная слабость и усталость.

  8. Головная боль.

  9. Рвота или диарея — чаще встречаются у детей.

Насколько тяжело вы себя чувствуете

Один из самых показательных критериев — общее самочувствие.

При простуде состояние ухудшается постепенно. Вы можете чувствовать себя разбитым, но чаще всего способны ходить, работать из дома и выполнять базовые дела.

При гриппе всё иначе. Слабость появляется резко, тело болит целиком, а усталость может быть настолько сильной, что вы не в состоянии встать с постели несколько дней подряд, уточняет Prevention US.

Как обычно развивается простуда

Простуда нередко кажется бесконечной, но у неё есть типичный сценарий. В первые один-два дня человек чувствует себя почти нормально. Затем появляется усталость, чихание, першение в горле и лёгкая ломота.

На третий-четвёртый день усиливается насморк, выделения становятся более густыми и окрашенными. Кашель может сохраняться дольше остальных симптомов из-за воспаления дыхательных путей. В большинстве случаев через 7-10 дней состояние заметно улучшается при условии отдыха и симптоматического лечения.

Что вызывает грипп и как он распространяется

Вирус гриппа передаётся воздушно-капельным путём при кашле и чихании, а также через поверхности — дверные ручки, клавиатуры, телефоны. Достаточно коснуться заражённого предмета, а затем носа, глаз или рта.

Человек может быть заразным уже за сутки до появления симптомов и до семи дней после начала болезни. Пик заразности обычно приходится на первые три-четыре дня.

Сравнение простуды и гриппа

Простуда начинается медленно, симптомы нарастают постепенно и редко полностью выбивают из привычной жизни. Грипп стартует резко, сопровождается высокой температурой, сильной ломотой и выраженной усталостью. Если простуда ограничивается локальными симптомами, то грипп влияет на весь организм.

Плюсы и минусы домашнего лечения

При лёгком течении оба заболевания часто лечат дома, но подходы различаются.

Плюсы:

  • отдых и щадящий режим помогают восстановлению;
  • безрецептурные средства снимают боль и жар;
  • нет необходимости сразу обращаться к врачу при лёгких симптомах.

Минусы:

  • риск недооценить тяжесть гриппа;
  • возможные осложнения у людей из группы риска;
  • затягивание обращения за медицинской помощью.

Советы при симптомах простуды или гриппа шаг за шагом

  1. Оцените резкость начала и общую тяжесть состояния.

  2. При высокой температуре и сильной слабости оставайтесь дома.

  3. Используйте парацетамол или ибупрофен для облегчения симптомов.

  4. Следите за состоянием, особенно в первые дни болезни.

Популярные вопросы о простуде и гриппе

Когда нужно обращаться к врачу?

Если вы относитесь к группе риска или симптомы быстро ухудшаются, консультация врача необходима.

Можно ли лечить грипп так же, как простуду?

При лёгком течении — да, но грипп чаще требует более длительного отдыха и наблюдения.

Опасен ли грипп для здоровых людей?

Даже у здоровых людей грипп может протекать тяжело и вызывать осложнения, поэтому важно не игнорировать симптомы.

"Врач может наблюдать за вашим состоянием и посоветовать дополнительную помощь, если это потребуется", — отмечает доктор Джозеф Ладапо.

