Если размазало за один день — это тревожный знак: как отличить грипп от ОРВИ

Насморк, першение в горле и ощущение, что день точно не задался, знакомы почти каждому. В такие моменты легко списать всё на обычную простуду и продолжать жить в привычном ритме. Но иногда за знакомыми симптомами скрывается грипп, который требует иного подхода. Об этом рассказывают медицинские эксперты.
Несмотря на схожесть проявлений, простуда и грипп — разные заболевания. Простуда, как правило, развивается постепенно и протекает относительно легко. Грипп же начинается резко и буквально "сбивает с ног", затрагивая не только верхние дыхательные пути, но и весь организм.
"Если вы не чувствуете себя по-настоящему плохо, у вас, скорее всего, не грипп", — говорит профессор медицины Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе доктор Джозеф Ладапо.
При простуде симптомы чаще локализуются выше шеи — это насморк, заложенность носа, увеличение лимфоузлов. Грипп же может проявляться как выше, так и ниже шеи, вызывая ломоту в мышцах и сильную слабость.
Грипп обычно начинается внезапно и протекает тяжелее, чем обычная простуда. Обратите внимание на сочетание следующих признаков:
Повышенная температура или ощущение сильного жара.
Ломота и боль в мышцах, особенно в спине, руках и ногах.
Насморк или выраженная заложенность носа.
Боль и першение в горле.
Сухой или навязчивый кашель.
Озноб и усиленная потливость.
Выраженная слабость и усталость.
Головная боль.
Рвота или диарея — чаще встречаются у детей.
Один из самых показательных критериев — общее самочувствие.
При простуде состояние ухудшается постепенно. Вы можете чувствовать себя разбитым, но чаще всего способны ходить, работать из дома и выполнять базовые дела.
При гриппе всё иначе. Слабость появляется резко, тело болит целиком, а усталость может быть настолько сильной, что вы не в состоянии встать с постели несколько дней подряд, уточняет Prevention US.
Простуда нередко кажется бесконечной, но у неё есть типичный сценарий. В первые один-два дня человек чувствует себя почти нормально. Затем появляется усталость, чихание, першение в горле и лёгкая ломота.
На третий-четвёртый день усиливается насморк, выделения становятся более густыми и окрашенными. Кашель может сохраняться дольше остальных симптомов из-за воспаления дыхательных путей. В большинстве случаев через 7-10 дней состояние заметно улучшается при условии отдыха и симптоматического лечения.
Вирус гриппа передаётся воздушно-капельным путём при кашле и чихании, а также через поверхности — дверные ручки, клавиатуры, телефоны. Достаточно коснуться заражённого предмета, а затем носа, глаз или рта.
Человек может быть заразным уже за сутки до появления симптомов и до семи дней после начала болезни. Пик заразности обычно приходится на первые три-четыре дня.
Простуда начинается медленно, симптомы нарастают постепенно и редко полностью выбивают из привычной жизни. Грипп стартует резко, сопровождается высокой температурой, сильной ломотой и выраженной усталостью. Если простуда ограничивается локальными симптомами, то грипп влияет на весь организм.
При лёгком течении оба заболевания часто лечат дома, но подходы различаются.
Оцените резкость начала и общую тяжесть состояния.
При высокой температуре и сильной слабости оставайтесь дома.
Используйте парацетамол или ибупрофен для облегчения симптомов.
Следите за состоянием, особенно в первые дни болезни.
Если вы относитесь к группе риска или симптомы быстро ухудшаются, консультация врача необходима.
При лёгком течении — да, но грипп чаще требует более длительного отдыха и наблюдения.
Даже у здоровых людей грипп может протекать тяжело и вызывать осложнения, поэтому важно не игнорировать симптомы.
"Врач может наблюдать за вашим состоянием и посоветовать дополнительную помощь, если это потребуется", — отмечает доктор Джозеф Ладапо.
