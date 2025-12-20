Стакан колы при отравлении только усугубляет беду: популярный миф оказался ловушкой

Кока-кола не сокращает симптомы гастроэнтерита — Kondice

При боли в животе, диарее или рвоте многие автоматически тянутся к бутылке колы, считая её проверенным средством "от желудка". Этот совет передаётся из поколения в поколение и кажется безобидным. Однако врачи предупреждают: газировка при гастроэнтерите не только не помогает, но может замедлить выздоровление. Об этом рассказывает врач Джимми Мохамед.

Почему кола считается "домашним лекарством"

Гастроэнтерит чаще всего возникает в холодное время года и сопровождается резкой слабостью, урчанием в животе, диареей и рвотой. В такие моменты многие вспоминают народные методы, и кола занимает среди них особое место. Считается, что она "успокаивает желудок" и даёт быстрый эффект.

Однако врачи подчёркивают: ощущение облегчения после нескольких глотков — не более чем эффект плацебо. Сам по себе напиток не решает ни одну из ключевых проблем гастроэнтерита.

"Эта привычка не только бесполезна, но и потенциально опасна", — объясняет врач Джимми Мохамед.

Чем газировка может навредить при гастроэнтерите

Основная задача организма при гастроэнтерите — восполнить потерю жидкости и минералов. Именно здесь кола оказывается наименее подходящим вариантом, сообщает Kondice.

Во-первых, в напитке практически нет соли и электролитов, которые необходимы для регидратации. Во-вторых, в составе присутствует кофеин, обладающий мочегонным эффектом. Это усиливает потерю жидкости, которая и так происходит из-за диареи и рвоты.

Отдельная проблема — высокая концентрация сахара. Он задерживает воду в кишечнике и может усилить диарею, продлевая неприятные симптомы. Эти же риски касаются и других сладких газированных напитков, включая Pepsi, несмотря на её историческое позиционирование как "пищеварительного" средства. Клинических доказательств такой пользы не существует.

Что действительно помогает при гастроэнтерите

Ключевым элементом лечения остаётся правильная регидратация. Лучший вариант — аптечные регидратационные растворы, содержащие сбалансированное количество воды, соли и сахара.

Если под рукой нет готового средства, можно использовать простой домашний раствор:

1 литр воды

6 чайных ложек сахара

1 чайная ложка соли

Такой состав помогает восполнить не только жидкость, но и потерянные минералы.

Дополнительно иногда используют рисовую воду. Она содержит крахмал, который может слегка замедлить работу кишечника. Это не лекарство, но при лёгком течении заболевания может немного облегчить состояние.

Лекарства: когда они уместны

Безрецептурные препараты могут быть полезны, но не являются основой лечения и требуют осторожности.

Некоторые средства связывают токсины в кишечнике, другие уменьшают потерю воды, но чрезмерное подавление диареи иногда приводит к болям в животе. В любом случае при выборе препаратов важно учитывать возраст и общее состояние, особенно если речь идёт о детях.

Что делать при постоянной рвоте

Если организм не удерживает даже жидкость, таблетки обычно не дают эффекта. В таких ситуациях врачи советуют минимальные, но регулярные поступления сахара и жидкости.

Подходящими вариантами могут быть леденцы или конфеты, а также очень маленькие глотки яблочного сока каждые 10-15 минут. Пить нужно медленно, не торопясь. Если рвота продолжается, риск серьёзного обезвоживания резко возрастает, и требуется медицинская помощь.

Сравнение: кола и регидратационные растворы

Газировка создаёт иллюзию облегчения, но не восполняет потери жидкости и минералов. Регидратационные растворы, напротив, направлены именно на восстановление водно-солевого баланса и считаются основой терапии при гастроэнтерите.

Плюсы и минусы отказа от газировки

Отказ от колы во время болезни имеет очевидные последствия.

Плюсы:

снижение риска обезвоживания;

уменьшение выраженности диареи;

более быстрое восстановление.

Минусы:

необходимость изменить привычный "домашний" подход;

отсутствие мгновенного субъективного эффекта.

Советы при гастроэнтерите шаг за шагом

Пейте жидкость часто и небольшими глотками. Используйте регидратационные растворы или их домашний аналог. Избегайте сладкой газировки и кофеина. Обеспечьте организму отдых и щадящее питание.

Популярные вопросы о гастроэнтерите

Можно ли пить колу без газа?

Даже без газа напиток остаётся сладким и не содержит нужных электролитов, поэтому не рекомендуется.

Что лучше пить при диарее?

Регидратационные растворы, вода с солью и сахаром, иногда рисовый отвар.

Когда нужно обращаться к врачу?

Если симптомы не уменьшаются, появляется сильная слабость или признаки обезвоживания, особенно у детей.