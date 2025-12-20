Болезнь тянется, как резина: что делает этот грипп особенно изматывающим

Этой зимой многие сталкиваются с гриппом, который выбивает из колеи не на пару дней, а на недели. Даже после снижения температуры слабость и кашель могут сохраняться дольше обычного, мешая вернуться к привычному ритму. Врачи объясняют, с чем это связано и какие действия действительно помогают восстановиться быстрее. Об этом сообщают медицинские эксперты издания Women's Health.
Речь идёт о штамме H3N2 субклада K — мутировавшей версии вируса гриппа, которая в этом сезоне вызывает особенно тяжёлые инфекции. В среднем болезнь длится около семи дней, однако у части людей так называемый "супергрипп" затягивается на недели.
Симптомы во многом напоминают классический сезонный грипп: высокая температура, ломота в теле, тошнота, боль в горле и сухой кашель. При этом сохраняющаяся лихорадка, боль в груди или ухудшение самочувствия считаются тревожными признаками и требуют обращения к врачу. Британское управление здравоохранения и социальных служб подчёркивает, что вакцинация остаётся одним из наиболее эффективных способов защиты от тяжёлого течения этого варианта гриппа.
"Вирус H3N2 может быть особенно изнурительным, с более интенсивными симптомами и длительной усталостью, поэтому восстановление должно быть бережным и целенаправленным", — говорит врач общей практики и соучредитель AZ General Practice доктор Клэр Агату.
Правильный подход к восстановлению может существенно сократить период недомогания и снизить риск осложнений.
Поддерживайте водный баланс.
Лихорадка и потоотделение ускоряют потерю жидкости, усиливая слабость и головные боли. Небольшие, но частые порции воды или электролитов переносятся лучше.
"Частые, небольшие порции жидкости или электролитов могут существенно помочь", — отмечает доктор Агату.
Полоскание горла тёплой солёной водой несколько раз в день помогает уменьшить раздражение и разжижить выделения.
Используйте питание как источник энергии.
Даже при отсутствии аппетита организму требуется топливо для иммунной реакции.
"Тёплая, легкоусвояемая пища, такая как супы, рагу, йогурт, яйца и смузи, часто переносится лучше и снижает поствирусную усталость", — поясняет доктор Агату.
Учитывайте влияние менструального цикла.
Во время менструации симптомы могут ощущаться сильнее.
"Кровопотеря на фоне лихорадки усиливает усталость и головокружение", — говорит доктор Агату.
В этот период особенно важны отдых, достаточное питьё и продукты, богатые железом.
Не подавляйте симптомы ради активности.
Небольшая температура помогает иммунной системе. Жаропонижающие допустимы для облегчения состояния, но не стоит использовать их, чтобы преждевременно вернуться к нагрузкам.
Следите за качеством воздуха.
Увлажнённый и свежий воздух снижает раздражение дыхательных путей.
"Поддерживайте комфортную влажность с помощью увлажнителя и регулярно проветривайте помещение", — рекомендует ЛОР-врач доктор Анил Джоши.
Помогайте носовому дыханию.
Промывание носа стерильным солевым раствором дважды в день уменьшает отёк и облегчает дыхание. Важно тщательно очищать устройства после использования.
Возвращайтесь к делам постепенно.
"Подождите, пока высокая температура не исчезнет минимум на 24 часа без лекарств, прежде чем возвращаться к обычному режиму", — советует врач NHS доктор Роджер Хендерсон.
Отложите физические нагрузки.
Ранние тренировки могут затянуть восстановление.
"Начинайте с коротких прогулок и лёгкой активности, увеличивая нагрузку только при стабильном уровне энергии", — добавляет доктор Хендерсон.
Поспешное возвращение к делам часто приводит к откату симптомов и более долгому восстановлению. Плавный режим с упором на сон, питание и отдых, напротив, помогает организму завершить борьбу с вирусом и снизить риск осложнений.
Бережное восстановление имеет свои особенности.
Плюсы:
Минусы:
В среднем около недели, но у части людей слабость и кашель могут сохраняться дольше.
Нет, физические нагрузки рекомендуется возобновлять только после полного исчезновения температуры и улучшения самочувствия.
Домашний режим снижает риск осложнений и предотвращает распространение вируса.
