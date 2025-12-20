Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Болезнь тянется, как резина: что делает этот грипп особенно изматывающим

Штамм гриппа H3N2 продлевает восстановление до нескольких недель
Здоровье

Этой зимой многие сталкиваются с гриппом, который выбивает из колеи не на пару дней, а на недели. Даже после снижения температуры слабость и кашель могут сохраняться дольше обычного, мешая вернуться к привычному ритму. Врачи объясняют, с чем это связано и какие действия действительно помогают восстановиться быстрее. Об этом сообщают медицинские эксперты издания Women's Health.

Девушка больна
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка больна

Почему грипп H3N2 переносится тяжелее

Речь идёт о штамме H3N2 субклада K — мутировавшей версии вируса гриппа, которая в этом сезоне вызывает особенно тяжёлые инфекции. В среднем болезнь длится около семи дней, однако у части людей так называемый "супергрипп" затягивается на недели.

Симптомы во многом напоминают классический сезонный грипп: высокая температура, ломота в теле, тошнота, боль в горле и сухой кашель. При этом сохраняющаяся лихорадка, боль в груди или ухудшение самочувствия считаются тревожными признаками и требуют обращения к врачу. Британское управление здравоохранения и социальных служб подчёркивает, что вакцинация остаётся одним из наиболее эффективных способов защиты от тяжёлого течения этого варианта гриппа.

"Вирус H3N2 может быть особенно изнурительным, с более интенсивными симптомами и длительной усталостью, поэтому восстановление должно быть бережным и целенаправленным", — говорит врач общей практики и соучредитель AZ General Practice доктор Клэр Агату.

Как помочь организму восстановиться быстрее

Правильный подход к восстановлению может существенно сократить период недомогания и снизить риск осложнений.

Советы по восстановлению от гриппа H3N2 шаг за шагом

  1. Поддерживайте водный баланс.
    Лихорадка и потоотделение ускоряют потерю жидкости, усиливая слабость и головные боли. Небольшие, но частые порции воды или электролитов переносятся лучше.

"Частые, небольшие порции жидкости или электролитов могут существенно помочь", — отмечает доктор Агату.

Полоскание горла тёплой солёной водой несколько раз в день помогает уменьшить раздражение и разжижить выделения.

  1. Используйте питание как источник энергии.
    Даже при отсутствии аппетита организму требуется топливо для иммунной реакции.

"Тёплая, легкоусвояемая пища, такая как супы, рагу, йогурт, яйца и смузи, часто переносится лучше и снижает поствирусную усталость", — поясняет доктор Агату.

  1. Учитывайте влияние менструального цикла.
    Во время менструации симптомы могут ощущаться сильнее.

"Кровопотеря на фоне лихорадки усиливает усталость и головокружение", — говорит доктор Агату.

В этот период особенно важны отдых, достаточное питьё и продукты, богатые железом.

  1. Не подавляйте симптомы ради активности.
    Небольшая температура помогает иммунной системе. Жаропонижающие допустимы для облегчения состояния, но не стоит использовать их, чтобы преждевременно вернуться к нагрузкам.

  2. Следите за качеством воздуха.
    Увлажнённый и свежий воздух снижает раздражение дыхательных путей.

"Поддерживайте комфортную влажность с помощью увлажнителя и регулярно проветривайте помещение", — рекомендует ЛОР-врач доктор Анил Джоши.

  1. Помогайте носовому дыханию.
    Промывание носа стерильным солевым раствором дважды в день уменьшает отёк и облегчает дыхание. Важно тщательно очищать устройства после использования.

  2. Возвращайтесь к делам постепенно.

"Подождите, пока высокая температура не исчезнет минимум на 24 часа без лекарств, прежде чем возвращаться к обычному режиму", — советует врач NHS доктор Роджер Хендерсон.

  1. Отложите физические нагрузки.
    Ранние тренировки могут затянуть восстановление.

"Начинайте с коротких прогулок и лёгкой активности, увеличивая нагрузку только при стабильном уровне энергии", — добавляет доктор Хендерсон.

Сравнение: активное восстановление и преждевременный выход на работу

Поспешное возвращение к делам часто приводит к откату симптомов и более долгому восстановлению. Плавный режим с упором на сон, питание и отдых, напротив, помогает организму завершить борьбу с вирусом и снизить риск осложнений.

Плюсы и минусы осторожного подхода к восстановлению

Бережное восстановление имеет свои особенности.

Плюсы:

  • сокращение общей продолжительности болезни;
  • меньший риск осложнений;
  • снижение выраженности поствирусной усталости.

Минусы:

  • необходимость временно снизить активность;
  • более медленное возвращение к привычному ритму.

Популярные вопросы о гриппе H3N2

Сколько длится восстановление после H3N2?

В среднем около недели, но у части людей слабость и кашель могут сохраняться дольше.

Можно ли тренироваться во время болезни?

Нет, физические нагрузки рекомендуется возобновлять только после полного исчезновения температуры и улучшения самочувствия.

Что лучше: лечиться дома или сразу выходить на работу?

Домашний режим снижает риск осложнений и предотвращает распространение вируса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
