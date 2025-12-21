Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Холод не с улицы, а из тарелки: зимний рацион, который ломает термозащиту организма

Холод стимулирует сжигание жира в организме — диетолог Марият Мухина
Здоровье

Зимой организм тратит больше ресурсов на поддержание тепла, поэтому привычный рацион требует корректировки. В морозную погоду особенно важно не просто есть больше, а выбирать продукты, которые помогают телу согреваться изнутри. Горячая пища играет в этом ключевую роль. Об этом сообщает RT.

Девушка ест суп
Фото: Designed by Freepik by stockking is licensed under publik domain
Девушка ест суп

Почему в холода важна именно горячая еда

Холод стимулирует обменные процессы и усиливает расход энергии. Однако, как отмечает специалист, для нормального термогенеза организму необходим теплообмен, а не избыток калорий. Именно поэтому тёплые и горячие блюда оказываются эффективнее холодных, даже если последние более сытные.

"Холод — это стимулятор жиросжигания. Организму нужен теплообмен. Самое главное здесь — тёплая пища", — отметила врач-диетолог Марият Мухина.

Такой подход снижает нагрузку на пищеварение и помогает легче переносить низкие температуры.

Супы, бульоны и поддержка организма

В холодный сезон диетолог рекомендует чаще включать в меню супы. Они не только согревают, но и помогают поддерживать водный баланс. Особое внимание стоит уделить блюдам на костных бульонах — зимой организму требуется больше коллагена, который поддерживает суставы и связки.

По словам эксперта, холодец также может быть полезен в умеренных количествах: он богат коллагеном и даёт организму запас энергии, необходимый для адаптации к холоду.

Жиры, специи и витамины

Зимой возрастает потребность в качественных жирах. Небольшое количество натурального сала утром — около 30 граммов — помогает восполнить энергию и поддержать иммунную систему. Кроме того, согревающий эффект дают травяные чаи и напитки со специями — имбирём, кардамоном или гвоздикой.

Специалисты также напоминают, что в период перепадов температур организму требуется дополнительная поддержка микронутриентами, и в этом контексте важную роль играют витамины при перепадах температур.

Антиоксиданты и ягодные напитки

Отдельное внимание диетолог советует уделить антиоксидантам. Лучшим источником она называет ягоды — клюкву, бруснику и другие.

"Самое главное — это иметь в рационе антиоксиданты. Делать из ягод морс, но не варить, а заливать ягодное пюре кипятком около 90 градусов", — уточнила Мухина.

Такой способ позволяет сохранить полезные свойства ягод.

Алкоголь в морозную погоду

Диетолог подчёркивает, что алкоголь не помогает согреться. Несмотря на кратковременное ощущение тепла, он расширяет сосуды и усиливает потерю тепла. В качестве альтернативы можно приготовить безалкогольный глинтвейн на виноградном соке.

Плюсы и минусы зимнего рациона

Зимнее питание имеет свои особенности и требует баланса.

  • горячие блюда поддерживают термогенез;
  • супы и бульоны облегчают пищеварение;
  • специи и жиры дают дополнительную энергию.

При этом избыток жирной пищи и алкоголя может ухудшить самочувствие.

Советы шаг за шагом

  1. Замените холодные блюда на горячие супы и рагу.
  2. Используйте костные бульоны как основу рациона.
  3. Добавляйте согревающие специи в напитки.
  4. Готовьте ягодные морсы без кипячения.

Популярные вопросы о питании в мороз

Нужно ли есть больше зимой?

Важнее менять состав и температуру пищи, а не увеличивать порции.

Какие напитки лучше всего согревают?

Травяные чаи и напитки со специями без алкоголя.

Почему алкоголь не согревает?

Он усиливает теплоотдачу и повышает риск переохлаждения.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима тело диета питание витамины здоровье организм иммунитет
Новости Все >
Археологи обнаружили 2000-летний "рецепт" римского бетона
В феврале на даче проводят защиту сада и подготовку к сезону — Antonovsad
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Вибрация руля при движении указывает на неисправности тормозов — Actualno
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
СК возбудил дело после гибели ребенка при родах в воде
Полынь, мята и кориандр используют для отпугивания мышей на даче — Vsadu
Сейчас читают
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Новости спорта
Жим Паллофа укрепляет корпус без нагрузки на поясницу
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
Садоводство, цветоводство
Мульчирование соломой ускоряет восстановление почвы
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Рыбное хозяйство
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Популярное
Цветочное чудо, которое работает лучше декоратора: создаёт цветущий ковёр без лишних усилий

Яркая, неприхотливая и эффектная — вербена неожиданно стала главным открытием сезона и отлично вписалась в клумбы и композиции с петунией.

Вербена формирует плотный цветочный ковёр на клумбах
ДНК-анализ опроверг версию о сыпном тифе в гибели армии Наполеона — PopSci
Великая армия погибла не от того, о чём учили в школе: ДНК раскрыла правду похода 1812 года
Тайна фараона раскрыта: эта находка показала тёмную сторону Египта, о которой предпочитали молчать
Рутберг прожила с Лобоцким 19 лет: слова четвёртой жены актёра звучат горько и пронзительно
ДНК чумы Бронзового века обнаружили в овце на Урале — археолог Тейлор Хермес Игорь Буккер Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов
Древняя чума терзала Евразию тысячелетиями — и исчезла без следа: разгадка оказалась неожиданной
Межзвёздная комета 3I/ATLAS танцует в космосе? Учёные в замешательстве от её странного поведения
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
67-й год стал роковым: что известно о болезни, о которой Лобоцкий предпочитал молчать
Последние материалы
В горах Бразилии обнаружили новый вид лягушки размером менее 1 см — Earth
Мышечная масса стала ключевым маркером здоровья в старшем возрасте — исследования
Черри Шмель формирует сладкие полосатые ягоды разных окрасов
Александр Златопольский снова сделал предложение Чеховой
Вибрация руля при движении указывает на неисправности тормозов — Actualno
Заправленная сразу после сна кровать создаёт условия для пылевых клещей
Чизкейк с кофейным сиропом подойдёт к зимнему фуршету
Туристам в Британии предлагают стать участником программы "Опыт машиниста"
Серебристый цилиндр завис у крыла частного борта над Род-Айлендом и внезапно исчез
Резкий рост давления повышает риск инсульта и инфаркта — кардиолог Алексей Жито
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.