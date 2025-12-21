Холод не с улицы, а из тарелки: зимний рацион, который ломает термозащиту организма

Холод стимулирует сжигание жира в организме — диетолог Марият Мухина

Зимой организм тратит больше ресурсов на поддержание тепла, поэтому привычный рацион требует корректировки. В морозную погоду особенно важно не просто есть больше, а выбирать продукты, которые помогают телу согреваться изнутри. Горячая пища играет в этом ключевую роль. Об этом сообщает RT.

Почему в холода важна именно горячая еда

Холод стимулирует обменные процессы и усиливает расход энергии. Однако, как отмечает специалист, для нормального термогенеза организму необходим теплообмен, а не избыток калорий. Именно поэтому тёплые и горячие блюда оказываются эффективнее холодных, даже если последние более сытные.

"Холод — это стимулятор жиросжигания. Организму нужен теплообмен. Самое главное здесь — тёплая пища", — отметила врач-диетолог Марият Мухина.

Такой подход снижает нагрузку на пищеварение и помогает легче переносить низкие температуры.

Супы, бульоны и поддержка организма

В холодный сезон диетолог рекомендует чаще включать в меню супы. Они не только согревают, но и помогают поддерживать водный баланс. Особое внимание стоит уделить блюдам на костных бульонах — зимой организму требуется больше коллагена, который поддерживает суставы и связки.

По словам эксперта, холодец также может быть полезен в умеренных количествах: он богат коллагеном и даёт организму запас энергии, необходимый для адаптации к холоду.

Жиры, специи и витамины

Зимой возрастает потребность в качественных жирах. Небольшое количество натурального сала утром — около 30 граммов — помогает восполнить энергию и поддержать иммунную систему. Кроме того, согревающий эффект дают травяные чаи и напитки со специями — имбирём, кардамоном или гвоздикой.

Специалисты также напоминают, что в период перепадов температур организму требуется дополнительная поддержка микронутриентами, и в этом контексте важную роль играют витамины при перепадах температур.

Антиоксиданты и ягодные напитки

Отдельное внимание диетолог советует уделить антиоксидантам. Лучшим источником она называет ягоды — клюкву, бруснику и другие.

"Самое главное — это иметь в рационе антиоксиданты. Делать из ягод морс, но не варить, а заливать ягодное пюре кипятком около 90 градусов", — уточнила Мухина.

Такой способ позволяет сохранить полезные свойства ягод.

Алкоголь в морозную погоду

Диетолог подчёркивает, что алкоголь не помогает согреться. Несмотря на кратковременное ощущение тепла, он расширяет сосуды и усиливает потерю тепла. В качестве альтернативы можно приготовить безалкогольный глинтвейн на виноградном соке.

Плюсы и минусы зимнего рациона

Зимнее питание имеет свои особенности и требует баланса.

горячие блюда поддерживают термогенез;

супы и бульоны облегчают пищеварение;

специи и жиры дают дополнительную энергию.

При этом избыток жирной пищи и алкоголя может ухудшить самочувствие.

Советы шаг за шагом

Замените холодные блюда на горячие супы и рагу. Используйте костные бульоны как основу рациона. Добавляйте согревающие специи в напитки. Готовьте ягодные морсы без кипячения.

Популярные вопросы о питании в мороз

Нужно ли есть больше зимой?

Важнее менять состав и температуру пищи, а не увеличивать порции.

Какие напитки лучше всего согревают?

Травяные чаи и напитки со специями без алкоголя.

Почему алкоголь не согревает?

Он усиливает теплоотдачу и повышает риск переохлаждения.