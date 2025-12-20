Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Давление рвёт сосуды без шума: несколько минут тишины — и запускается необратимый сценарий

Резкий рост давления повышает риск инсульта и инфаркта — кардиолог Алексей Жито
Здоровье

Резкий скачок артериального давления может произойти внезапно и представлять серьёзную угрозу для жизни. В такие моменты важно не терять время и действовать чётко, чтобы снизить риски осложнений. От правильных первых шагов во многом зависит состояние человека до приезда врачей. Об этом сообщает GR.

Пенсионер измеряет давление
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пенсионер измеряет давление

Почему резкое повышение давления опасно

Внезапный подъём давления создаёт критическую нагрузку на сердце, сосуды и головной мозг. Особенно уязвимы люди с диагностированной гипертонией, но подобная ситуация может возникнуть и у тех, кто ранее не сталкивался с этой проблемой. При отсутствии помощи возрастает риск инсульта, инфаркта и других тяжёлых состояний, о чём неоднократно предупреждают специалисты, говоря о симптомах гипертонического криза.

Какие действия нужно предпринять сразу

При головной боли, головокружении, тошноте, боли в груди или резкой слабости необходимо действовать незамедлительно. Самолечение и попытки "перетерпеть" могут усугубить состояние и привести к необратимым последствиям.

"Промедление может привести к инсульту, инфаркту или даже летальному исходу", — подчеркнул кардиолог Алексей Жито.

Алгоритм неотложной помощи

Чёткая последовательность действий помогает стабилизировать состояние до приезда медиков.

  1. Немедленно вызвать скорую медицинскую помощь.
  2. Уложить или усадить человека, приподняв ноги.
  3. Согреть ноги с помощью грелки или тёплого пледа.
  4. Успокоить пациента, ослабить тесную одежду, ремни и воротник.
  5. Обеспечить приток свежего воздуха.

Важно помнить, что при резком повышении давления нельзя самостоятельно подбирать препараты. Даже привычные таблетки могут быть опасны без контроля врача, особенно если неясно, как правильно измерять давление и какие показатели действительно критичны.

Быстрая реакция и промедление

Своевременный вызов скорой помощи снижает риск осложнений и позволяет врачам быстро оценить состояние пациента. Промедление, напротив, увеличивает вероятность поражения жизненно важных органов и ухудшает прогноз даже при относительно короткой задержке.

Плюсы и минусы обращения за экстренной помощью

Обращение к медикам при скачке давления имеет очевидные преимущества, несмотря на возможные неудобства.

Плюсы:

  • профессиональная оценка состояния;
  • быстрое и контролируемое снижение давления;
  • профилактика тяжёлых осложнений.

Минусы:

  • необходимость ожидания приезда бригады;
  • эмоциональный стресс для пациента и близких.

Советы для людей с гипертонией

  1. Регулярно контролируйте артериальное давление.
  2. Строго соблюдайте назначения врача.
  3. Избегайте резких физических и эмоциональных нагрузок.
  4. Держите под рукой телефон для экстренного вызова.

Популярные вопросы о повышенном давлении

Когда обязательно вызывать скорую помощь?

При резком ухудшении самочувствия, высоких цифрах давления, боли в груди, нарушении речи или зрения.

Можно ли снижать давление народными способами?

При остром состоянии такие методы неэффективны и могут быть опасны.

Что лучше — лечь или сесть при скачке давления?

Допустимы оба варианта, главное — обеспечить покой и приподнять ноги.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело сердце давление минздрав организм здоровье гипертония
