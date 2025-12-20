Вирусу всё равно, а ребёнку — нет: скрытые последствия самолечения, о которых родители не думают

Самостоятельное лечение детей остаётся одной из самых серьёзных угроз для детского здоровья. Даже привычные препараты при неправильном применении могут дать тяжёлые побочные эффекты. Особенно опасны антибиотики и инфузионная терапия без контроля специалиста. Об этом сообщает "АиФ-Москва".
Организм ребёнка реагирует на лекарства иначе, чем взрослый. Иммунная система и обмен веществ ещё формируются, поэтому даже стандартные дозировки могут оказаться токсичными. Препараты, принимаемые без показаний, нередко вызывают аллергические реакции и поражение внутренних органов.
"Иммунная система и обмен веществ у детей отличаются от взрослых, поэтому препараты, применяемые без показаний и врачебного контроля, могут вызывать токсические реакции", — пояснила врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Московской области Назрин Алиева.
Особую тревогу у специалистов вызывает бесконтрольное использование лекарств "на всякий случай". Родители иногда ориентируются на советы знакомых или инструкции из интернета, не учитывая возраст, массу тела и состояние ребёнка.
Антибактериальные препараты не действуют на вирусные инфекции, однако их продолжают применять при простуде и ОРВИ. Это не только бесполезно, но и опасно, так как увеличивает риск лекарственной аллергии и повреждения печени и почек. Подобная практика формирует устойчивость бактерий и создаёт иллюзию защиты, о чём уже не раз говорили специалисты, разбирая, почему антибиотики дают ложное чувство защиты.
"Антибиотики не действуют на вирусы, а их необоснованное использование способствует формированию антибиотикорезистентности", — отметила Назрин Алиева.
Противовирусные средства тоже требуют осторожности. При неправильной дозировке или отсутствии показаний они могут повлиять на нервную систему, сердечный ритм, состав крови и обмен веществ, что особенно опасно для детского организма.
Отдельную опасность представляет проведение капельниц вне медицинского учреждения. Без мониторинга состояния ребёнка ошибки в скорости введения или составе раствора могут привести к интоксикации, электролитным сбоям или анафилактической реакции.
"Проведение инфузионной терапии вне медицинского учреждения без строгих показаний недопустимо", — подчеркнула врач.
Даже процедуры, которые считаются щадящими, требуют медицинского подхода. Например, при насморке неправильное лечение способно усугубить состояние, поскольку детский нос не выдерживает взрослых методов и легко реагирует осложнениями.
Обращение за медицинской помощью имеет очевидные преимущества, особенно когда речь идёт о детском здоровье. Такой подход снижает риски и позволяет избежать опасных последствий неправильного лечения. Вместе с тем у него есть и свои практические ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Только по назначению врача с учётом возраста, массы тела и клинической картины.
Повышенная температура сама по себе не является показанием для приёма антибиотиков.
Домашний уход допустим только после консультации специалиста и при лёгком течении болезни.
