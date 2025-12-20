Вирусу всё равно, а ребёнку — нет: скрытые последствия самолечения, о которых родители не думают

Антибиотики без показаний вызывают у детей риск аллергий — педиатр Назрин Алиева

Самостоятельное лечение детей остаётся одной из самых серьёзных угроз для детского здоровья. Даже привычные препараты при неправильном применении могут дать тяжёлые побочные эффекты. Особенно опасны антибиотики и инфузионная терапия без контроля специалиста. Об этом сообщает "АиФ-Москва".

Почему самолечение особенно опасно для детей

Организм ребёнка реагирует на лекарства иначе, чем взрослый. Иммунная система и обмен веществ ещё формируются, поэтому даже стандартные дозировки могут оказаться токсичными. Препараты, принимаемые без показаний, нередко вызывают аллергические реакции и поражение внутренних органов.

"Иммунная система и обмен веществ у детей отличаются от взрослых, поэтому препараты, применяемые без показаний и врачебного контроля, могут вызывать токсические реакции", — пояснила врач-педиатр Красногорской больницы Минздрава Московской области Назрин Алиева.

Особую тревогу у специалистов вызывает бесконтрольное использование лекарств "на всякий случай". Родители иногда ориентируются на советы знакомых или инструкции из интернета, не учитывая возраст, массу тела и состояние ребёнка.

Антибиотики и противовирусные препараты: где кроется риск

Антибактериальные препараты не действуют на вирусные инфекции, однако их продолжают применять при простуде и ОРВИ. Это не только бесполезно, но и опасно, так как увеличивает риск лекарственной аллергии и повреждения печени и почек. Подобная практика формирует устойчивость бактерий и создаёт иллюзию защиты, о чём уже не раз говорили специалисты, разбирая, почему антибиотики дают ложное чувство защиты.

"Антибиотики не действуют на вирусы, а их необоснованное использование способствует формированию антибиотикорезистентности", — отметила Назрин Алиева.

Противовирусные средства тоже требуют осторожности. При неправильной дозировке или отсутствии показаний они могут повлиять на нервную систему, сердечный ритм, состав крови и обмен веществ, что особенно опасно для детского организма.

Инфузионная терапия и ингаляции: только под контролем врача

Отдельную опасность представляет проведение капельниц вне медицинского учреждения. Без мониторинга состояния ребёнка ошибки в скорости введения или составе раствора могут привести к интоксикации, электролитным сбоям или анафилактической реакции.

"Проведение инфузионной терапии вне медицинского учреждения без строгих показаний недопустимо", — подчеркнула врач.

Даже процедуры, которые считаются щадящими, требуют медицинского подхода. Например, при насморке неправильное лечение способно усугубить состояние, поскольку детский нос не выдерживает взрослых методов и легко реагирует осложнениями.

Плюсы и минусы обращения к врачу при первых симптомах

Обращение за медицинской помощью имеет очевидные преимущества, особенно когда речь идёт о детском здоровье. Такой подход снижает риски и позволяет избежать опасных последствий неправильного лечения. Вместе с тем у него есть и свои практические ограничения.

Плюсы:

точный расчёт дозировок с учётом возраста и массы тела ребёнка;

снижение риска осложнений, аллергических реакций и токсического воздействия препаратов;

контроль динамики заболевания и своевременная коррекция терапии.

Минусы:

необходимость потратить время на визит к врачу;

ожидание приёма в периоды сезонного роста заболеваемости.

Советы для родителей

Оцените общее состояние ребёнка, а не только отдельные симптомы. Не используйте антибиотики и противовирусные препараты без назначения врача. Строго соблюдайте дозировки и схему лечения. При ухудшении состояния сразу обращайтесь за медицинской помощью.

Популярные вопросы о лечении детей

Как выбрать безопасное лекарство для ребёнка?

Только по назначению врача с учётом возраста, массы тела и клинической картины.

Можно ли давать антибиотики при высокой температуре?

Повышенная температура сама по себе не является показанием для приёма антибиотиков.

Что лучше при простуде — лечение дома или визит к врачу?

Домашний уход допустим только после консультации специалиста и при лёгком течении болезни.