Жирный сыр и сливки против деменции: неожиданный пищевой парадокс заставляет пересмотреть привычки

Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology

Крупнейшее исследование, продолжавшееся четверть века, принесло сенсационные результаты: регулярное употребление жирных сыров и сливок способно стать мощным щитом против развития деменции.

Фото: flickr.com by Alex Gorzen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ сливки

Оказывается, эти продукты, долгое время находившиеся в опале у приверженцев здорового питания, обладают уникальными защитными свойствами для нашего мозга.

Научный прорыв: данные, которые меняют представления

Масштабная работа, результаты которой были обнародованы на страницах авторитетного журнала Neurology, бросила вызов устоявшимся диетическим догмам.

Учёные из Швеции провели беспрецедентный по своей продолжительности и детализации анализ, который выявил чёткую корреляцию между потреблением определённых молочных продуктов и сохранением когнитивных функций в пожилом возрасте.

Исследовательская группа скрупулёзно наблюдала за пищевыми привычками 27 670 жителей Швеции на протяжении 25 лет. Все участники на момент начала исследования находились в зрелом возрасте, что позволило проследить долгосрочное влияние их рациона на мозг.

Результаты превзошли все ожидания: у тех, кто ежедневно включал в свой рацион жирные сорта сыра и сливки, риск столкнуться с деменцией оказался существенно ниже.

Цифры, которые говорят сами за себя

Статистический анализ выявил впечатляющую разницу в показателях. Участники, потреблявшие не менее 50 граммов жирного сыра ежедневно (что эквивалентно двум довольно объёмным ломтикам чеддера или подобного твёрдого сыра), получали 13-процентное снижение риска развития деменции по сравнению с теми, чья дневная порция не превышала 15 граммов.

Ещё более выраженный эффект был зафиксирован у любителей сливок. Те, кто регулярно употреблял от 20 граммов этого продукта в день (примерно одна столовая ложка), могли рассчитывать на 16-процентное снижение вероятности когнитивных нарушений.

Особенно ярко защитный эффект проявился в отношении сосудистой деменции — риск её развития уменьшался на колоссальные 29%.

Что же касается болезни Альцгеймера, то здесь картина оказалась несколько сложнее. Положительная динамика наблюдалась лишь у тех участников, которые не были носителями определённого генетического профиля (генотип аполипопротеина), связанного с повышенной предрасположенностью к этому заболеванию.

Парадокс или закономерность

Наиболее интригующим аспектом исследования стало то, что защитными свойствами обладали далеко не все молочные продукты. Ни обезжиренное молоко, ни йогурты, ни другие кисломолочные изделия не продемонстрировали сколько-нибудь значимого положительного влияния на когнитивное здоровье. Этот факт заставляет учёных предполагать, что ключевую роль играют именно специфические жировые компоненты, присутствующие в цельномолочных продуктах высокой жирности.

Доктор Эмили Сонестедт, ведущий автор этого масштабного проекта, комментирует: "Наши данные убедительно свидетельствуют о том, что мы должны пересмотреть своё отношение к диетическим жирам. Не все они одинаковы, и насыщенные жиры, содержащиеся в ферментированных молочных продуктах, таких как сыр, могут иметь уникальные биохимические свойства, благотворно влияющие на сосудистую систему и нейроны головного мозга".

Механизм действия: первые предположения

Хотя для окончательного понимания механизмов защитного действия требуются дополнительные исследования, учёные уже выдвигают несколько обоснованных гипотез.

Во-первых, сыр и сливки являются богатейшими источниками витамина К2 (менахинона), который игра существенную роль в здоровье сосудисто-сердечной системы и, как следствие, в адекватном кровоснабжении мозга.

Во-вторых, в процессе ферментации и созревания сыра образуются особые биоактивные пептиды и жирные кислоты с выраженным противовоспалительным и нейропротекторным действием.

Немаловажную роль может играть и общий контекст питания. Сыр, будучи вкусным и сытным продуктом, часто является частью сбалансированной и разнообразной диеты, например, популярной средиземноморской диеты, уже не раз доказавшей свою пользу для умственного здоровья.

Осторожность и взвешенность: учёные призывают не делать поспешных выводов

Несмотря на обнадёживающие результаты, научное сообщество единогласно призывает к осторожности. Это первое и пока единственное исследование такого масштаба, и его выводы нуждаются в независимом подтверждении, особенно в популяциях с иными гастрономическими традициями и генетической предрасположенностью.

"Прежде чем рекомендовать сыр и сливки в качестве средства для профилактики деменции, нужно провести рандомизированные контролируемые испытания, — подчёркивает доктор Сонестедт. — Наша работа установила интригующую корреляцию, но мы должны понять — являются ли эти продукты непосредственной причиной снижения риска или же они — маркер более здорового образа жизни в целом".

Вывод: наслаждаться в меру и с умом

Иначе говоря, изысканные выдержанные сыры и богатые сливки, веками ассоциировавшиеся лишь с гастрономическим удовольствием, теперь открываются с новой, неожиданной стороны. Они потенциально могут стать элегантным и вкусным инструментом в арсенале средств для поддержания ясности ума и здоровья мозга на протяжении всей жизни.

В вопросах питания необходима умеренность, разнообразие и осознанный выбор. Включение качественных жирных молочных продуктов в сбалансированный рацион, богатый овощами, фруктами, цельными злаками и полезными жирами, представляется разумной стратегией для тех, кто заботится о своём умственном долголетии.