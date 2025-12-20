Старость без беспомощности: четыре условия, которые незаметно решают судьбу человека после 60 лет

Превентивную медицину назвали основой активного долголетия – врач Велданова

Страх утратить самостоятельность с возрастом сегодня волнует большинство россиян. Люди всё чаще задумываются не просто о продолжительности жизни, а о том, какой она будет спустя десятилетия. Сохранить ясный ум, энергию и независимость — реальная задача, если подходить к ней системно. Об этом сообщает RG.

Почему активное долголетие стало приоритетом

Согласно данным исследования, 69% россиян больше всего опасаются в пожилом возрасте потерять способность обслуживать себя и быть активными. Это меняет само восприятие старения: на первый план выходит не количество прожитых лет, а их качество. Современное общество всё чаще говорит о здоровом долголетии как о сочетании физического, ментального и социального благополучия, на фоне общего роста интереса к теме здорового образа жизни.

Директор Центра развития здравоохранения Школы управления "Сколково", доктор медицинских наук Марина Велданова подчёркивает, что добиться этого возможно только при комплексном подходе.

Роль современной медицины

Рост хронических заболеваний требует смещения фокуса в сторону профилактики. Превентивная медицина, регулярные обследования и формирование здоровых привычек позволяют дольше сохранять физическую форму, когнитивные функции и иммунитет. При этом важную роль играет доступность медицинской помощи и современных методов диагностики.

Специалисты отмечают, что такой подход помогает снизить риски тяжёлых состояний, которые часто сопровождают пожилой возраст и влияют на качество жизни.

Адаптивная среда и свобода передвижения

Активное долголетие невозможно без комфортной среды. Пожилой человек не должен быть изолирован в четырёх стенах. Доступные общественные пространства, транспорт и социальная инфраструктура позволяют сохранять мобильность и участие в жизни общества.

Создание такой среды важно не только для старшего поколения, но и для людей с временными или постоянными ограничениями по здоровью, а также способствует снижению социальной изоляции.

Социальная и финансовая вовлечённость

Сохранение активности напрямую связано с чувством востребованности. Вовлечение пенсионеров в трудовую деятельность, поддержка самозанятости и участие в общественных проектах помогают поддерживать финансовую стабильность и использовать накопленный опыт.

Это положительно отражается и на экономике, позволяя задействовать ценный человеческий потенциал, который часто остаётся недооценённым.

Поддержка ментального здоровья

Психологическое благополучие — ещё один ключевой фактор здорового долголетия. Одиночество, тревожность и ощущение утраты социальной роли могут существенно снижать качество жизни. Программы психологической поддержки и консультирования помогают справляться с этими вызовами и сохранять эмоциональное равновесие, что особенно важно на фоне обсуждений темы ментального здоровья.

Сравнение подходов к долголетию

Ранее внимание в основном уделялось лечению уже возникших заболеваний. Современный подход делает акцент на профилактике, адаптивной среде и социальной включённости. Такая модель позволяет не только продлевать жизнь, но и повышать её качество, снижая нагрузку на систему здравоохранения.

Плюсы и минусы комплексного подхода

Комплексная стратегия активного долголетия имеет свои сильные стороны и определённые сложности.

Плюсы:

сохранение самостоятельности и активности;

снижение риска хронических заболеваний;

вовлечённость в общественную и экономическую жизнь.

Минусы:

необходимость согласованных действий разных структур;

потребность в инвестициях и долгосрочном планировании;

зависимость результата от личной мотивации человека.

Советы для активного долголетия

Регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. Поддерживать посильную физическую активность. Сохранять социальные связи и интерес к новым занятиям. Обращать внимание на эмоциональное состояние и при необходимости искать поддержку.

Популярные вопросы об активном долголетии

Как выбрать подходящую физическую нагрузку

Лучше ориентироваться на рекомендации врача и начинать с умеренной активности.

Сколько стоит профилактика здоровья

Затраты зависят от региона и объёма обследований, но профилактика обычно обходится дешевле лечения осложнений.

Что важнее — медицина или образ жизни

Наиболее устойчивый результат даёт их сочетание.