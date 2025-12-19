Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Детский кишечник под ударом круглый год: скрытая угроза, которую родители часто недооценивают

Случаи ротавируса у детей фиксируют круглый год – Роспотребнадзор
Здоровье

Ротавирусная инфекция остаётся одной из самых частых причин острых кишечных заболеваний у детей и не привязана к конкретному сезону. Заболеть можно как зимой, так и летом, а течение инфекции у малышей нередко развивается стремительно. Особенно уязвимы дети раннего возраста, для которых опасность представляет быстрое обезвоживание. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Девочка с больным животом
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain
Девочка с больным животом

Почему ротавирус представляет опасность

Ротавирус поражает желудочно-кишечный тракт и сопровождается выраженными симптомами. У ребёнка могут появиться рвота, частый жидкий стул, боли в животе и повышение температуры. Из-за активной потери жидкости состояние ухудшается за короткое время, поэтому заболевание требует внимательного отношения со стороны взрослых.

В Роспотребнадзоре подчёркивают, что маленькие дети переносят инфекцию тяжелее, чем взрослые. Их организм быстрее теряет воду и электролиты, а восстановление без медицинской помощи бывает затруднительным.

Как передаётся инфекция

Ротавирус отличается высокой заразностью и может распространяться разными путями, что делает его опасным в семьях и детских коллективах.

Основные пути заражения:

  1. Пищевой — чаще всего при употреблении молочных продуктов.
  2. Контактно-бытовой — через грязные руки, игрушки и предметы обихода.
  3. Воздушно-капельный — при тесном контакте с заболевшим.
  4. Водный — при использовании воды, содержащей вирус.

Даже при соблюдении базовых правил гигиены риск заражения сохраняется, что роднит ротавирус с другими распространёнными инфекциями, включая гонконгский грипп, который также активно обсуждается специалистами.

Болезнь без сезонных рамок

Существует мнение, что кишечные инфекции чаще возникают в холодное время года. Однако в Роспотребнадзоре отмечают: ротавирус выявляется круглый год. Это означает, что профилактические меры должны соблюдаться постоянно, а не только в периоды эпидемического подъёма.

Вакцинация как мера защиты

Одним из наиболее эффективных способов профилактики специалисты называют иммунизацию.

"Иммунизация против ротавируса — важный шаг в профилактике этого заболевания", — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Для вакцинации используют оральные препараты с ослабленными или инактивированными вирусами. Они стимулируют иммунный ответ и помогают снизить риск тяжёлого течения болезни, что особенно актуально на фоне роста других вирусных инфекций и сезонных всплесков ОРВИ и гриппа.

Полный курс вакцинации включает три дозы препарата, вводимые в соответствии с инструкцией. В ведомстве отмечают, что такие вакцины демонстрируют высокую эффективность, снижая как уровень заболеваемости, так и количество госпитализаций.

"Иммунизация — это надёжный способ защитить здоровье детей от потенциально опасного заболевания", — говорится в сообщении.

Плюсы и минусы вакцинации от ротавируса

Вопрос вакцинации часто вызывает у родителей сомнения, поэтому его важно рассматривать взвешенно.

Преимущества:

  • снижение риска тяжёлого течения инфекции;
  • уменьшение вероятности осложнений и госпитализации;
  • формирование устойчивого иммунного ответа.

Возможные ограничения:

  • необходимость соблюдать рекомендованные сроки вакцинации;
  • наличие индивидуальных противопоказаний;
  • кратковременные реакции организма после введения вакцины.

Советы для родителей

  1. Регулярно мыть руки ребёнка и следить за гигиеной дома.
  2. Использовать безопасную питьевую воду и качественные продукты.
  3. При первых симптомах кишечного расстройства обращаться к врачу.
  4. Обсуждать вакцинацию с педиатром и следовать его рекомендациям.

Популярные вопросы о ротавирусной инфекции

Как выбрать подходящее время для вакцинации

Оптимальные сроки определяет врач с учётом возраста ребёнка и состояния его здоровья.

Сколько стоит вакцинация от ротавируса

Цена зависит от региона, медицинского учреждения и используемого препарата.

Что лучше — лечить или предотвращать

Профилактика позволяет снизить риск осложнений и избежать тяжёлого течения заболевания.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы дети организм здоровье ротавирус иммунитет вакцинация профилактика
Новости Все >
Средняя стоимость автозапчастей в справочниках ОСАГО выросла на 1%
ИИ открыл новые горизонты для бизнеса
В ручную кладь пассажиры берут кокос и пьют его уже во время полёта — The Post
Позитивное мышление повышает регулярность тренировок — психологи
Юрий Антонов рассказал, как пел для миллиардера в Новый год
Отреставрированный УАЗ Буханка 1982 года без коррозии оценили в 2,8 млн рублей
Рождественскому кактусу требуется не менее 13 часов темноты для цветения — Actualno
Киркоров предпочитает духовную близость случайным связям
Оптимизм, сон, управление стрессом и поддержка окружения влияют на "возраст" мозга
Питомцы для эмоциональной поддержки превращают авиаперелёты в хаос — The Guardian
Сейчас читают
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Наука и техника
Тысячи рыбных гнёзд обнаружены подо льдами моря Уэдделла в Антарктиде — Earth
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Красота и стиль
Кератолитики возвращают пяткам мягкость и ухоженный вид без трещин — DD Podiatry
Популярное
Банковские карты уходят в прошлое: россиян ждёт тотальный переход на новый способ оплаты

Аналитики предсказывают дальнейшее сокращение их использования и рассказывают, что придет им на замену. Тенденции и прогнозы экспертов.

Россияне всё меньше используют банковские карты
ЕС не понравится: Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству
Россия и Норвегия: сотрудничество в рыболовстве несмотря на ЕС
Сделка закрыта, но началось странное: переписка Долиной и Лурье насторожила следствие
Искали корабль, а нашли другое: подо льдами Антарктиды скрывалось нечто куда масштабнее
Иностранный капитал остаётся ключевым держателем долга ЕС Юрий Бочаров ИИ представляет собой набор алгоритмов, а не интеллект — Евгений Касперский Сергей Ивaнов Сульфиам снизил частоту апноэ сна на 47% в испытании — The Lancet Игорь Буккер
Под Оршей нашли сокровища, но главное открылось позже: анализ показал неожиданный сюрприз в монетах
Блеф на 90 миллиардов: как обещания Евросоюза Украине разбиваются о реальность
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Он сомкнул пасть — и человек исчез: полминуты ужаса, которые могли закончиться настоящей трагедией
Последние материалы
Рождественскому кактусу требуется не менее 13 часов темноты для цветения — Actualno
В рождественский чай добавляют сушёную цедру апельсина — ouest-france
Случаи ротавируса у детей фиксируют круглый год – Роспотребнадзор
Киркоров предпочитает духовную близость случайным связям
Оптимизм, сон, управление стрессом и поддержка окружения влияют на "возраст" мозга
Силовые тренировки в 40 лет замедляют саркопению у женщин — Women's Health
Кактусы переходят в зимний покой с ноября по февраль
Питомцы для эмоциональной поддержки превращают авиаперелёты в хаос — The Guardian
2026 год станет судьбоносным для шести знаков зодиака
Продление жизни елки обеспечивает обновление спила и вода — биолог Опарин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.