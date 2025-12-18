Мир вдруг стал враждебным: как межсезонье меняет настроение, сон и давление

Межсезонье повышает стрессовую нагрузку на нервную систему - терапевт Кондрахин

Резкая смена погоды в межсезонье часто отражается не только на физическом состоянии, но и на восприятии окружающего мира. Раздражительность, тревожность и упадок сил возникают у людей, которые не связывают своё самочувствие с климатическими изменениями, хотя именно они запускают цепочку стрессовых реакций в организме.

Фото: Designed by Freepik by creativeart, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ человек под дождём

Терапевт Андрей Кондрахин в беседе с журналистами объяснил, что при погодных колебаниях мозг начинает воспринимать окружающее пространство как враждебное, и это напрямую влияет на поведение и эмоциональный фон человека.

Почему межсезонье становится стрессом

По словам специалиста, в переходные периоды организм сталкивается с необходимостью быстрой адаптации. Меняются температура, влажность и общее ощущение среды, однако человек не может чётко определить причину этих перемен. Такая неопределённость усиливает внутреннее напряжение.

Нервная система в этот момент работает с повышенной нагрузкой. В результате могут возникать скачки артериального давления, тревожные состояния и выраженная сонливость. Эти симптомы нередко проявляются даже у тех, кто в обычное время чувствует себя стабильно.

Как реагирует организм на перепады погоды

Андрей Кондрахин отмечает, что резкие температурные изменения воспринимаются телом как сигнал потенциальной опасности. Мозг переходит в режим повышенной настороженности, из-за чего привычные раздражители начинают вызывать более острую реакцию.

При этом человек может не осознавать, что причиной усталости или тревоги стала именно погода. Состояние накапливается постепенно и проявляется снижением концентрации, эмоциональной нестабильностью и ощущением постоянного напряжения.

Сравнение: стабильная погода и период перепадов

В условиях стабильной погоды организм функционирует в предсказуемом режиме. Нервная система не тратит дополнительные ресурсы на адаптацию, а мозг воспринимает окружающую среду как безопасную. Это позволяет поддерживать ровный эмоциональный фон и устойчивое самочувствие.

В межсезонье ситуация меняется. Организм вынужден постоянно подстраиваться под внешние изменения, а мозг не получает чёткого сигнала, когда процесс адаптации завершится. На этом фоне усиливается стрессовая реакция, и окружающий мир начинает ощущаться как источник угроз, даже если объективных причин для этого нет.

Питание как способ снизить нагрузку

Для уменьшения негативного влияния межсезонья врач советует уделить внимание рациону. В частности, рекомендуется чаще употреблять жирные сорта рыбы, добавлять в меню цитрусовые и не пропускать плотный завтрак, который помогает организму быстрее включаться в рабочий ритм.

Отдельно Кондрахин обращает внимание на воздействие запахов цитрусовых. "Когда мы чистим апельсинку или мандаринку, они очень приятно пахнут, и мы уже предвкушаем нечто хорошее. Это все благодаря эфирным маслам, они обладают антистрессогенным действием, успокаивают", — говорит терапевт Андрей Кондрахин. По его словам, такие простые меры способны частично компенсировать стресс от погодных перепадов — "Постньюс".