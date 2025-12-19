Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Голод без остановки: гормоны, неожиданные привычки и даже картинки еды включают аппетит на полную

Недосып повышает аппетит через гормон грелин — эндокринолог Цатурян
Здоровье

Постоянное чувство голода знакомо многим. Иногда оно связано с привычками, а порой — с работой гормонов или недостатком сна. Если аппетит не утихает даже после плотного обеда, важно понять, откуда берётся этот сигнал организма. Об этом сообщает РБК Life.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

Когда постоянный голод — норма

Голод — естественный способ организма напомнить, что ему нужна энергия. Он усиливается при недосыпе, обезвоживании, стрессе или несбалансированном питании. Если в рационе не хватает белков, жиров и клетчатки, тело быстро реагирует чувством пустоты в желудке и тягой к еде.

Белки регулируют уровень гормонов сытости, а жиры замедляют переваривание, помогая дольше не чувствовать голод. Недостаток сна повышает концентрацию грелина — гормона, усиливающего аппетит, и снижает лептин, отвечающий за насыщение. Подобное часто наблюдается у людей, которые вечером тянутся к холодильнику из-за переутомления или стресса.

"Если человек осознанно ограничивает себя в еде, он запускает компенсаторный механизм, и организм начинает требовать больше пищи", — объясняет нутрициолог Эльмира Гереева.

Когда голод — сигнал о проблемах

Если чувство голода сопровождается раздражительностью, головокружением или усталостью, это может быть проявлением гипогликемии — падения уровня сахара в крови. При диабете, гипертиреозе или гормональных нарушениях аппетит тоже повышается.

Переедание нередко связано с эмоциональным состоянием. При тревоге или скуке пища становится способом отвлечься от дискомфорта. Такой тип поведения часто называют эмоциональным перееданием — он требует коррекции с помощью специалиста.

"Люди используют еду, чтобы снять тревогу. Но это не решает проблему, а лишь создаёт зависимость от пищи", — поясняет психолог и нутрициолог Эльмира Гереева.

Как влияют привычки и гормоны

  1. Гормональные факторы. Недосып и стресс нарушают баланс грелина и лептина — гормонов, отвечающих за аппетит и насыщение.
  2. Пищевые привычки. Пропуск завтрака или строгие диеты заставляют организм запасать энергию, что усиливает голод.
  3. Эмоциональные причины. Заедание тревоги и усталости часто воспринимается как физиологическая потребность, хотя это реакция на стресс.

При одинаковом рационе человек, который спит 8 часов, будет есть меньше того, кто недосыпает. Баланс сна, эмоциональной стабильности и полноценного питания снижает тягу к еде гораздо эффективнее, чем строгие ограничения.

Советы шаг за шагом

  1. Пейте воду. Иногда организм путает жажду с голодом. Начните со стакана воды перед перекусом.
  2. Не пропускайте приёмы пищи. Режим питания помогает стабилизировать уровень сахара и избежать переедания вечером.
  3. Добавляйте белки и клетчатку. Они обеспечивают длительное чувство сытости.
  4. Высыпайтесь. Сон нормализует выработку гормонов аппетита — витаминный баланс влияет на качество отдыха и уровень энергии.
  5. Контролируйте стресс. Дыхательные практики и прогулки снижают уровень кортизола.

Популярные вопросы о чувстве голода

Почему хочется есть даже после плотного обеда?

Возможно, рацион содержит мало белка или клетчатки, которые отвечают за насыщение.

Как отличить голод от жажды?

Попробуйте выпить воду и подождать 10-15 минут. Если чувство голода прошло, организму требовалась жидкость.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если повышенный аппетит сохраняется при нормальном питании и сне, стоит проверить уровень сахара, гормонов и работу щитовидной железы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело стресс питание гормоны здоровье организм
Новости Все >
Спортсменов поселят в модульные дома на Олимпиаде в Италии — SITA
Прохор Шаляпин и Егор Крид провели совместный стрим
Учёные до сих пор не могут объяснить происхождение линий в спектре Солнца
Износ фасеточных суставов вызывает хроническую боль в спине — врачи реабилитологи
Внук Татьяны Васильевой стал жертвой телефонных мошенников
Растительное масло используют для инсектицидов и ловушек для насекомых — Actualno
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
Belgee S50 стал самым доступным новым автомобилем с классической АКП в России
Фараоновы муравьи признаны одними из самых сложных для уничтожения вредителей — Earth
Сейчас читают
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Авто
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Недвижимость
Вазелиновая ловушка снижает активность тараканов дома — UNO
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Садоводство, цветоводство
Садовый бинт защищает деревья от морозов и грызунов
Популярное
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово

Лариса Долина ответила на вопрос ребёнка о новогоднем столе, и её высказывания вызвали бурю негодования в Сети из-за слова "тривиальный".

Ларису Долину осудили за использование слова "тривиальный"
Трактор С-100 выпустили тиражом более 124 тыс. единиц
Тяжёлый трактор весом 16 тонн умел экономить топливо — необычное решение удивляет до сих пор
Планка сдала позиции: это упражнение нагружает корпус ещё сильнее и безопаснее
Гигант весом в тонну и длиной более шести метров: существо, которое побило все рекорды живой природы
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Тайна строительства пирамид раскрыта: под Саккарой нашли систему, которая не вписывается в историю Египта
Решение принято, а восторга не случилось: Зарубина призналась, что её смущает в деле Долиной
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Речь идет не о ресурсах: противостояние России и Запада получило цивилизационное объяснение
Последние материалы
Учёные до сих пор не могут объяснить происхождение линий в спектре Солнца
Удачный маринад для мяса готовят по правилу трех ингредиентов
Недосып повышает аппетит через гормон грелин — эндокринолог Цатурян
Износ фасеточных суставов вызывает хроническую боль в спине — врачи реабилитологи
Внук Татьяны Васильевой стал жертвой телефонных мошенников
Растительное масло используют для инсектицидов и ловушек для насекомых — Actualno
Вертикальные шкафы очищают визуальное пространство — C.B. RADAR
Кит не может проглотить человека из-за строения пищевода — IflScience
После 200 тыс. км чаще всего изнашиваются ГРМ, подвеска и коробка — данные Actualno
Инфляция огурца стала вирусным мемом — экономист Суворов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.