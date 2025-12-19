Голод без остановки: гормоны, неожиданные привычки и даже картинки еды включают аппетит на полную

Недосып повышает аппетит через гормон грелин — эндокринолог Цатурян

Постоянное чувство голода знакомо многим. Иногда оно связано с привычками, а порой — с работой гормонов или недостатком сна. Если аппетит не утихает даже после плотного обеда, важно понять, откуда берётся этот сигнал организма. Об этом сообщает РБК Life.

Когда постоянный голод — норма

Голод — естественный способ организма напомнить, что ему нужна энергия. Он усиливается при недосыпе, обезвоживании, стрессе или несбалансированном питании. Если в рационе не хватает белков, жиров и клетчатки, тело быстро реагирует чувством пустоты в желудке и тягой к еде.

Белки регулируют уровень гормонов сытости, а жиры замедляют переваривание, помогая дольше не чувствовать голод. Недостаток сна повышает концентрацию грелина — гормона, усиливающего аппетит, и снижает лептин, отвечающий за насыщение. Подобное часто наблюдается у людей, которые вечером тянутся к холодильнику из-за переутомления или стресса.

"Если человек осознанно ограничивает себя в еде, он запускает компенсаторный механизм, и организм начинает требовать больше пищи", — объясняет нутрициолог Эльмира Гереева.

Когда голод — сигнал о проблемах

Если чувство голода сопровождается раздражительностью, головокружением или усталостью, это может быть проявлением гипогликемии — падения уровня сахара в крови. При диабете, гипертиреозе или гормональных нарушениях аппетит тоже повышается.

Переедание нередко связано с эмоциональным состоянием. При тревоге или скуке пища становится способом отвлечься от дискомфорта. Такой тип поведения часто называют эмоциональным перееданием — он требует коррекции с помощью специалиста.

"Люди используют еду, чтобы снять тревогу. Но это не решает проблему, а лишь создаёт зависимость от пищи", — поясняет психолог и нутрициолог Эльмира Гереева.

Как влияют привычки и гормоны

Гормональные факторы. Недосып и стресс нарушают баланс грелина и лептина — гормонов, отвечающих за аппетит и насыщение. Пищевые привычки. Пропуск завтрака или строгие диеты заставляют организм запасать энергию, что усиливает голод. Эмоциональные причины. Заедание тревоги и усталости часто воспринимается как физиологическая потребность, хотя это реакция на стресс.

При одинаковом рационе человек, который спит 8 часов, будет есть меньше того, кто недосыпает. Баланс сна, эмоциональной стабильности и полноценного питания снижает тягу к еде гораздо эффективнее, чем строгие ограничения.

Советы шаг за шагом

Пейте воду. Иногда организм путает жажду с голодом. Начните со стакана воды перед перекусом. Не пропускайте приёмы пищи. Режим питания помогает стабилизировать уровень сахара и избежать переедания вечером. Добавляйте белки и клетчатку. Они обеспечивают длительное чувство сытости. Высыпайтесь. Сон нормализует выработку гормонов аппетита — витаминный баланс влияет на качество отдыха и уровень энергии. Контролируйте стресс. Дыхательные практики и прогулки снижают уровень кортизола.

Популярные вопросы о чувстве голода

Почему хочется есть даже после плотного обеда?

Возможно, рацион содержит мало белка или клетчатки, которые отвечают за насыщение.

Как отличить голод от жажды?

Попробуйте выпить воду и подождать 10-15 минут. Если чувство голода прошло, организму требовалась жидкость.

Когда стоит обратиться к врачу?

Если повышенный аппетит сохраняется при нормальном питании и сне, стоит проверить уровень сахара, гормонов и работу щитовидной железы.