Привычка с риском: мытьё сырой курицы может привести к неожиданным последствиям

Мытье сырой курицы не повышает риск отравлений — эпидемиолог Онищенко

Мыть сырую курицу перед готовкой или нет — вопрос, который вызывает жаркие споры даже среди специалистов. Австралийские учёные уверены, что эта привычка опасна, но главное — соблюдать технологию приготовления. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Нужно ли мыть курицу

Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC) предупредил, что мытьё курицы под краном может разнести бактерии по всей кухне. По их данным, 60% австралийцев подвергают себя риску отравления, а ещё 16% неправильно определяют готовность мяса — "на вкус", а не по показаниям термометра.

FSIC советует промакивать тушку бумажным полотенцем и размораживать её в контейнере, чтобы сок не попал на другие продукты. Особенно важно избегать контакта с десертами и салатами, которые не проходят термическую обработку.

Что говорят специалисты

Опасность преувеличена. По его словам, при правильной термической обработке риск заражения минимален.

"Все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность. Сырую курицу же никто не ест. В данном случае всё может произойти, но только если нарушена технология обработки", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.

Он подчеркнул, что даже немытая курица может быть опасна, если её плохо прожарить или проварить. Поэтому главная защита — тщательная термическая обработка и чистота на кухне. В этом смысле важно помнить, что бытовая техника тоже требует ухода: как показали исследования, даже кофемашина может стать рассадником бактерий при редкой очистке.

Безопасность на кухне

Эксперты напоминают, что микробы распространяются не только с сырого мяса, но и с загрязнённых поверхностей. После контакта с курицей нужно тщательно вымыть руки, ножи и доски. Также не стоит использовать одну и ту же посуду для сырого и готового мяса, а продукты, не подвергающиеся нагреву, держать отдельно.

Ещё один источник бактерий

Учёные отмечают, что патогенные микроорганизмы могут скапливаться и в привычных продуктах питания. Поэтому важно обращать внимание на происхождение и качество еды. Так, эксперты предупреждают: контрафактная чёрная икра способна представлять угрозу для здоровья — от пищевых инфекций до серьёзных отравлений.

Мыть или не мыть курицу — что безопаснее

Если сравнить обе точки зрения, то различие между подходами заметно.

Мыть курицу перед готовкой - привычка, помогающая визуально очистить продукт и убрать остатки жидкости. Однако она повышает риск переноса бактерий с воды и поверхностей на другие продукты. Не мыть курицу - безопаснее с точки зрения санитарии, при условии, что мясо подвергается полной термообработке и готовится при температуре не ниже 75 °C. Промежуточный вариант - аккуратно протирать мясо бумажными полотенцами и сразу их утилизировать, что уменьшает разбрызгивание жидкости и сохраняет чистоту кухни.

Оба подхода допустимы, если человек соблюдает базовую гигиену и правила приготовления. Главное — контролировать температуру и избегать контакта сырой птицы с готовыми блюдами. Это правило универсально и для других ситуаций — от чистки кофемашины до хранения скоропортящихся продуктов.

Плюсы и минусы мытья курицы

Мытьё птицы перед готовкой имеет и преимущества, и риски.

помогает удалить загрязнения с поверхности;

не гарантирует уничтожение бактерий;

при неправильных действиях может разнести микробы по кухне;

при тщательном прожаривании не влияет на безопасность продукта.

Советы шаг за шагом

Размораживайте курицу в холодильнике в отдельном контейнере. Мойте руки и кухонные принадлежности после контакта с сырой птицей. Не используйте одну доску для разных продуктов. Проверяйте готовность термометром — температура внутри должна достигать 75 °C.

Популярные вопросы о приготовлении курицы

Нужно ли мыть сырую курицу перед готовкой?

Можно, если вы соблюдаете санитарные нормы и обеспечиваете достаточную термическую обработку.

Как избежать бактериального заражения на кухне?

Регулярно мойте инвентарь и поверхности, используйте отдельные доски для сырого и готового мяса.

Можно ли есть слегка недожаренную курицу?

Нет, недостаточная термообработка повышает риск пищевого отравления.