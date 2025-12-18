Привычка с риском: мытьё сырой курицы может привести к неожиданным последствиям

Мыть сырую курицу перед готовкой или нет — вопрос, который вызывает жаркие споры даже среди специалистов. Австралийские учёные уверены, что эта привычка опасна, но главное — соблюдать технологию приготовления. Об этом сообщает РИА Новости.
Совет по информированию о пищевой безопасности Австралии (FSIC) предупредил, что мытьё курицы под краном может разнести бактерии по всей кухне. По их данным, 60% австралийцев подвергают себя риску отравления, а ещё 16% неправильно определяют готовность мяса — "на вкус", а не по показаниям термометра.
FSIC советует промакивать тушку бумажным полотенцем и размораживать её в контейнере, чтобы сок не попал на другие продукты. Особенно важно избегать контакта с десертами и салатами, которые не проходят термическую обработку.
Опасность преувеличена. По его словам, при правильной термической обработке риск заражения минимален.
"Все технологии приготовления курицы предусматривают гарантированную безопасность. Сырую курицу же никто не ест. В данном случае всё может произойти, но только если нарушена технология обработки", — отметил эпидемиолог Геннадий Онищенко.
Он подчеркнул, что даже немытая курица может быть опасна, если её плохо прожарить или проварить. Поэтому главная защита — тщательная термическая обработка и чистота на кухне. В этом смысле важно помнить, что бытовая техника тоже требует ухода: как показали исследования, даже кофемашина может стать рассадником бактерий при редкой очистке.
Эксперты напоминают, что микробы распространяются не только с сырого мяса, но и с загрязнённых поверхностей. После контакта с курицей нужно тщательно вымыть руки, ножи и доски. Также не стоит использовать одну и ту же посуду для сырого и готового мяса, а продукты, не подвергающиеся нагреву, держать отдельно.
Учёные отмечают, что патогенные микроорганизмы могут скапливаться и в привычных продуктах питания. Поэтому важно обращать внимание на происхождение и качество еды. Так, эксперты предупреждают: контрафактная чёрная икра способна представлять угрозу для здоровья — от пищевых инфекций до серьёзных отравлений.
Если сравнить обе точки зрения, то различие между подходами заметно.
Оба подхода допустимы, если человек соблюдает базовую гигиену и правила приготовления. Главное — контролировать температуру и избегать контакта сырой птицы с готовыми блюдами. Это правило универсально и для других ситуаций — от чистки кофемашины до хранения скоропортящихся продуктов.
Мытьё птицы перед готовкой имеет и преимущества, и риски.
Можно, если вы соблюдаете санитарные нормы и обеспечиваете достаточную термическую обработку.
Регулярно мойте инвентарь и поверхности, используйте отдельные доски для сырого и готового мяса.
Нет, недостаточная термообработка повышает риск пищевого отравления.
