Отёки сходят за пару дней: один простой шаг после праздников запускает быстрое восстановление формы

Быстрый выход из праздничного режима облегчает контроль веса — диетолог Кованова

После новогодних каникул многие сталкиваются с ощущением тяжести и цифрами на весах, которые не радуют. Однако специалисты уверяют: вернуть форму можно без экстремальных диет и жёстких ограничений. Главное — вовремя вернуться к привычному ритму жизни и питания. Об этом сообщает АиФ.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Новогодние закуски

Почему важно не затягивать с возвращением к режиму

Восстановление после праздничных застолий напрямую зависит от скорости возвращения к обычному рациону. Чем дольше сохраняется "праздничный" формат питания, тем сложнее организму адаптироваться.

"Чем быстрее человек вернется к обычному режиму питания после праздников, тем легче будет восстановить исходный вес", — отметила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Эксперт подчёркивает: еда не должна быть единственным источником удовольствия. В период праздников особенно важно переключаться на другие формы положительных эмоций — прогулки, общение, активный отдых. Такой подход помогает избежать ситуации, когда вес стоит на месте даже при правильном питании и вызывает разочарование.

Откуда берётся быстрый "минус" в первые дни

По словам Ковановой, резкое снижение веса сразу после каникул чаще всего связано не с уменьшением жировой массы. В первые дни организм избавляется от лишней жидкости, накопленной из-за солёной пищи, алкоголя и поздних приёмов еды.

"В первые дни после переедания снижение веса происходит в основном за счет уменьшения отеков — лишняя вода уходит достаточно быстро", — пояснила специалист.

Обычно этот процесс занимает два-три дня. После этого снижение веса замедляется, и именно на этом этапе многие совершают ошибку, пытаясь ускорить результат радикальными методами.

Сколько времени нужно на восстановление

Диетолог предупреждает: один день переедания может потребовать около трёх дней восстановления. Если же застолья длились несколько дней подряд, процесс нормализации веса способен растянуться на неделю и даже дольше.

В такие периоды допустим аккуратный разгрузочный день без жёстких ограничений, но только как вспомогательная мера. Он не должен превращаться в голодание или постоянную практику, иначе организм начнёт сопротивляться и замедлять обмен веществ.

Как вести себя за праздничным столом

Ранее Кованова советовала заранее готовиться к застольям. Один из рабочих приёмов — приём пищи за два-три часа до праздника, чтобы не садиться за стол с сильным голодом. Начинать трапезу лучше с овощных блюд с добавлением масла и кислоты, например лимонного сока, а остальные блюда пробовать небольшими порциями.

Алкоголь как фактор переедания

Отдельное внимание специалист уделяет алкоголю. По её словам, сочетание салатов и спиртного считается одной из самых вредных привычек за столом. Алкоголь повышает общий энергетический баланс и снижает контроль над количеством съеденного, из-за чего человек незаметно превышает свою норму.

Сравнение подходов к снижению веса после праздников

Жёсткие диеты дают быстрый, но нестабильный результат и часто сопровождаются упадком сил. Возврат к привычному режиму питания действует медленнее, но помогает сохранить результат без вреда для здоровья. Такой подход снижает риск повторного набора веса и эмоциональных срывов.

Плюсы и минусы возвращения к обычному режиму

Переход к привычному питанию имеет свои особенности и требует терпения.

снижает отёки и улучшает самочувствие без резких запретов;

помогает сохранить результат надолго;

не перегружает организм;

требует времени и не даёт мгновенного эффекта;

при длительных праздниках восстановление может занять больше недели.

Советы шаг за шагом

Вернитесь к привычному графику приёмов пищи сразу после каникул. Сократите жирные блюда, сладкое и алкоголь без резких ограничений. Добавьте умеренную физическую активность — прогулки, лёгкие тренировки. Следите за питьевым режимом, чтобы ускорить выведение лишней жидкости.

Популярные вопросы о снижении веса после праздников

Как быстро уходит вес после новогодних каникул?

В первые дни уходит лишняя вода, а стабилизация массы тела может занять от нескольких дней до недели.

Нужно ли садиться на строгую диету сразу после праздников?

Специалисты рекомендуют сначала вернуться к обычному рациону и режиму дня.

Что лучше ограничить в первую очередь?

Врачи советуют сократить алкоголь, жирную пищу и бесконтрольные перекусы.