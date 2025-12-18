Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Отёки сходят за пару дней: один простой шаг после праздников запускает быстрое восстановление формы

Быстрый выход из праздничного режима облегчает контроль веса — диетолог Кованова
Здоровье

После новогодних каникул многие сталкиваются с ощущением тяжести и цифрами на весах, которые не радуют. Однако специалисты уверяют: вернуть форму можно без экстремальных диет и жёстких ограничений. Главное — вовремя вернуться к привычному ритму жизни и питания. Об этом сообщает АиФ.

Новогодние закуски
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Новогодние закуски

Почему важно не затягивать с возвращением к режиму

Восстановление после праздничных застолий напрямую зависит от скорости возвращения к обычному рациону. Чем дольше сохраняется "праздничный" формат питания, тем сложнее организму адаптироваться.

"Чем быстрее человек вернется к обычному режиму питания после праздников, тем легче будет восстановить исходный вес", — отметила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Эксперт подчёркивает: еда не должна быть единственным источником удовольствия. В период праздников особенно важно переключаться на другие формы положительных эмоций — прогулки, общение, активный отдых. Такой подход помогает избежать ситуации, когда вес стоит на месте даже при правильном питании и вызывает разочарование.

Откуда берётся быстрый "минус" в первые дни

По словам Ковановой, резкое снижение веса сразу после каникул чаще всего связано не с уменьшением жировой массы. В первые дни организм избавляется от лишней жидкости, накопленной из-за солёной пищи, алкоголя и поздних приёмов еды.

"В первые дни после переедания снижение веса происходит в основном за счет уменьшения отеков — лишняя вода уходит достаточно быстро", — пояснила специалист.

Обычно этот процесс занимает два-три дня. После этого снижение веса замедляется, и именно на этом этапе многие совершают ошибку, пытаясь ускорить результат радикальными методами.

Сколько времени нужно на восстановление

Диетолог предупреждает: один день переедания может потребовать около трёх дней восстановления. Если же застолья длились несколько дней подряд, процесс нормализации веса способен растянуться на неделю и даже дольше.

В такие периоды допустим аккуратный разгрузочный день без жёстких ограничений, но только как вспомогательная мера. Он не должен превращаться в голодание или постоянную практику, иначе организм начнёт сопротивляться и замедлять обмен веществ.

Как вести себя за праздничным столом

Ранее Кованова советовала заранее готовиться к застольям. Один из рабочих приёмов — приём пищи за два-три часа до праздника, чтобы не садиться за стол с сильным голодом. Начинать трапезу лучше с овощных блюд с добавлением масла и кислоты, например лимонного сока, а остальные блюда пробовать небольшими порциями.

Алкоголь как фактор переедания

Отдельное внимание специалист уделяет алкоголю. По её словам, сочетание салатов и спиртного считается одной из самых вредных привычек за столом. Алкоголь повышает общий энергетический баланс и снижает контроль над количеством съеденного, из-за чего человек незаметно превышает свою норму.

Сравнение подходов к снижению веса после праздников

Жёсткие диеты дают быстрый, но нестабильный результат и часто сопровождаются упадком сил. Возврат к привычному режиму питания действует медленнее, но помогает сохранить результат без вреда для здоровья. Такой подход снижает риск повторного набора веса и эмоциональных срывов.

Плюсы и минусы возвращения к обычному режиму

Переход к привычному питанию имеет свои особенности и требует терпения.

  • снижает отёки и улучшает самочувствие без резких запретов;
  • помогает сохранить результат надолго;
  • не перегружает организм;
  • требует времени и не даёт мгновенного эффекта;
  • при длительных праздниках восстановление может занять больше недели.

Советы шаг за шагом

  1. Вернитесь к привычному графику приёмов пищи сразу после каникул.
  2. Сократите жирные блюда, сладкое и алкоголь без резких ограничений.
  3. Добавьте умеренную физическую активность — прогулки, лёгкие тренировки.
  4. Следите за питьевым режимом, чтобы ускорить выведение лишней жидкости.

Популярные вопросы о снижении веса после праздников

Как быстро уходит вес после новогодних каникул?

В первые дни уходит лишняя вода, а стабилизация массы тела может занять от нескольких дней до недели.

Нужно ли садиться на строгую диету сразу после праздников?

Специалисты рекомендуют сначала вернуться к обычному рациону и режиму дня.

Что лучше ограничить в первую очередь?

Врачи советуют сократить алкоголь, жирную пищу и бесконтрольные перекусы.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы тело диета питание организм здоровье диетолог новый год
Новости Все >
Сансевиерия, спатифиллум и хлорофитум очищают воздух в доме — Actualno
Катя Лель поедет в Тибет проживать 12 кармических жизней
Кошки могут использовать пристальный взгляд вместо громкого мяуканья
"Джеймс Уэбб" измерил неожиданно низкую температуру суперземли — NASA
Бензиновый двигатель остался самым предсказуемым по затратам
Суд в Магнитогорске взыскал с хоккеиста КХЛ 10 млн рублей — URA.RU
Списание ипотеки после рождения четвёртого ребёнка предложила депутат Останина
Стрижка бабочка с чёлкой набирает популярность как модный тренд 2026 года — Vita
Мигающий индикатор указывает на повышенный риск поломки
Бактерия из кефира подавила маркеры иммунного старения — gazeta.ru
Сейчас читают
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Садоводство, цветоводство
Аромат душистого горошка снижает число садовых вредителей — Catraca Livre
Популярное
Долларовое дерево, которое растёт само: 7 шагов, после которых замиокулькас становится роскошным

Почему замиокулькас у одних превращается в роскошный куст, а у других быстро гибнет? Семь правил помогут понять его характер и настроить простой, но точный уход.

Замиокулькас пересаживают раз в 2–3 года перевалкой
Германия потеряла более 70 процентов экспорта в Россию
Германия и санкции: мощный удар по экономике и долгосрочные последствия
Долина рассказала о новогоднем столе — и вновь вызвала гнев публики: причиной стало всего одно слово
Мотор ещё холодный, а вы уже вредите: привычка, которая портит двигатель сильнее мороза
Употребление сыра снижает риск деменции на 13% — Neurology Игорь Буккер Исследование XRISM разрушает миф о тёмной материи Александр Рощин Житель Индианы рассказал о странных совпадениях после смерти родственников Вероника Эйнуллаева
Пока одни спят, знатоки используют хитрость — малина летом превращается в бесконечный конвейер ягод
В Венгрии уверены в крахе ЕС в случае кражи российских активов
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Самая злобная речь на свете: певица Слава не сдержала эмоций после суда по делу Долиной
Последние материалы
Катя Лель поедет в Тибет проживать 12 кармических жизней
Комнатные растения по фэн-шуй активизируют энергию роста и действия — The Spruce
Кошки могут использовать пристальный взгляд вместо громкого мяуканья
"Джеймс Уэбб" измерил неожиданно низкую температуру суперземли — NASA
Бензиновый двигатель остался самым предсказуемым по затратам
Флисовая куртка вошла в повседневную моду городов — Harper's Bazaar
Амортизацию стопы при плоскостопии компенсируют силовыми тренировками
Салат из говядины, сыра, огурцов и яиц гармоничен по составу
Суд в Магнитогорске взыскал с хоккеиста КХЛ 10 млн рублей — URA.RU
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.