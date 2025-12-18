Отёки сходят за пару дней: один простой шаг после праздников запускает быстрое восстановление формы

После новогодних каникул многие сталкиваются с ощущением тяжести и цифрами на весах, которые не радуют. Однако специалисты уверяют: вернуть форму можно без экстремальных диет и жёстких ограничений. Главное — вовремя вернуться к привычному ритму жизни и питания. Об этом сообщает АиФ.
Восстановление после праздничных застолий напрямую зависит от скорости возвращения к обычному рациону. Чем дольше сохраняется "праздничный" формат питания, тем сложнее организму адаптироваться.
"Чем быстрее человек вернется к обычному режиму питания после праздников, тем легче будет восстановить исходный вес", — отметила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
Эксперт подчёркивает: еда не должна быть единственным источником удовольствия. В период праздников особенно важно переключаться на другие формы положительных эмоций — прогулки, общение, активный отдых. Такой подход помогает избежать ситуации, когда вес стоит на месте даже при правильном питании и вызывает разочарование.
По словам Ковановой, резкое снижение веса сразу после каникул чаще всего связано не с уменьшением жировой массы. В первые дни организм избавляется от лишней жидкости, накопленной из-за солёной пищи, алкоголя и поздних приёмов еды.
"В первые дни после переедания снижение веса происходит в основном за счет уменьшения отеков — лишняя вода уходит достаточно быстро", — пояснила специалист.
Обычно этот процесс занимает два-три дня. После этого снижение веса замедляется, и именно на этом этапе многие совершают ошибку, пытаясь ускорить результат радикальными методами.
Диетолог предупреждает: один день переедания может потребовать около трёх дней восстановления. Если же застолья длились несколько дней подряд, процесс нормализации веса способен растянуться на неделю и даже дольше.
В такие периоды допустим аккуратный разгрузочный день без жёстких ограничений, но только как вспомогательная мера. Он не должен превращаться в голодание или постоянную практику, иначе организм начнёт сопротивляться и замедлять обмен веществ.
Ранее Кованова советовала заранее готовиться к застольям. Один из рабочих приёмов — приём пищи за два-три часа до праздника, чтобы не садиться за стол с сильным голодом. Начинать трапезу лучше с овощных блюд с добавлением масла и кислоты, например лимонного сока, а остальные блюда пробовать небольшими порциями.
Отдельное внимание специалист уделяет алкоголю. По её словам, сочетание салатов и спиртного считается одной из самых вредных привычек за столом. Алкоголь повышает общий энергетический баланс и снижает контроль над количеством съеденного, из-за чего человек незаметно превышает свою норму.
Жёсткие диеты дают быстрый, но нестабильный результат и часто сопровождаются упадком сил. Возврат к привычному режиму питания действует медленнее, но помогает сохранить результат без вреда для здоровья. Такой подход снижает риск повторного набора веса и эмоциональных срывов.
Переход к привычному питанию имеет свои особенности и требует терпения.
В первые дни уходит лишняя вода, а стабилизация массы тела может занять от нескольких дней до недели.
Специалисты рекомендуют сначала вернуться к обычному рациону и режиму дня.
Врачи советуют сократить алкоголь, жирную пищу и бесконтрольные перекусы.
