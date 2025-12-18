Чашка спокойствия с опасным эффектом: скрытый вред в привычном напитке, может обернуться риском

Привычные травяные чаи часто воспринимаются как безопасная альтернатива лекарствам и способ мягко поддержать здоровье. Однако за кажущейся безобидностью могут скрываться нюансы, о которых задумываются не все. Особенно это актуально для людей, регулярно принимающих медикаменты или имеющих хронические заболевания. Об этом сообщает "Радио 1".
Диетолог Наталья Павлюк обратила внимание на то, что многие травяные чаи обладают биологической активностью и влияют на процессы в организме. Например, ромашковый чай традиционно считается самым безопасным и разрешается даже детям, поэтому его часто используют как "успокаивающий" напиток.
При этом с другими популярными травами ситуация менее однозначная. Иван-чай, зверобой, гинкго билоба и ряд других растений пока недостаточно хорошо изучены в рамках масштабных клинических исследований, что затрудняет точную оценку их действия.
По словам специалиста, основная опасность заключается не столько в самих травах, сколько в их сочетании с лекарственными препаратами. Особенно внимательными стоит быть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, которые принимают сразу несколько медикаментов.
"Травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт, поэтому перед регулярным употреблением это стоит обсудить с врачом", — отметила диетолог Наталья Павлюк.
Чем больше препаратов в ежедневной схеме лечения, тем выше вероятность нежелательных эффектов при добавлении травяных настоев. Некоторые растения способны усиливать или, наоборот, ослаблять действие лекарств, влияя на давление, свертываемость крови и работу нервной системы.
Другие специалисты также обращают внимание на возможный вред чая в определенных ситуациях. Так, аллерголог Людмила Лапа ранее рекомендовала исключить ромашковый чай людям с предрасположенностью к аллергии, поскольку содержащаяся в нем пыльца может спровоцировать реакцию, которая иногда сохраняется на всю жизнь. В более широком контексте это перекликается с тем, как работает аллергия и иммунная реакция, когда организм начинает слишком активно отвечать на привычные раздражители.
Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева отмечала, что танины в чае способны ухудшать усвоение железа. Этот эффект подробно описывается и в материале о том, как танины влияют на здоровье. Кроме того, кофеин в составе чая в больших дозах может усиливать тревожность и дискомфорт со стороны желудка, особенно при употреблении натощак.
Травяные чаи часто противопоставляют черному и зеленому чаю, считая их более мягкими. На практике различия не всегда очевидны. Классический чай содержит кофеин и танины, которые влияют на нервную систему и пищеварение. Травяные настои, в свою очередь, не всегда содержат кофеин, но могут обладать выраженным фармакологическим эффектом.
Таким образом, выбор между этими напитками зависит не от моды, а от состояния здоровья, наличия хронических болезней и принимаемых лекарств.
Травяные чаи ценят за ощущение натуральности и мягкое воздействие на организм. Их часто выбирают для вечернего расслабления, поддержки сна и общего комфорта. При этом важно учитывать не только преимущества, но и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Регулярное употребление допустимо не для всех трав. Лучше чередовать напитки и делать перерывы.
Он не является лекарством, но может оказывать биологическое действие и влиять на организм.
Врач-терапевт Лариса Алексеева отмечала, что настой мелиссы обладает мягким успокаивающим эффектом и может быть полезен при повышенной эмоциональной нагрузке, однако выбор всегда индивидуален.
