Анна Маляева

Чашка спокойствия с опасным эффектом: скрытый вред в привычном напитке, может обернуться риском

Травяные чаи усиливают побочные эффекты лекарств — диетолог Павлюк
Здоровье

Привычные травяные чаи часто воспринимаются как безопасная альтернатива лекарствам и способ мягко поддержать здоровье. Однако за кажущейся безобидностью могут скрываться нюансы, о которых задумываются не все. Особенно это актуально для людей, регулярно принимающих медикаменты или имеющих хронические заболевания. Об этом сообщает "Радио 1".

Чай
Фото: unsplash.com by Alexander JT is licensed under Free to use under the Unsplash License
Чай

Почему травяной чай — не просто напиток

Диетолог Наталья Павлюк обратила внимание на то, что многие травяные чаи обладают биологической активностью и влияют на процессы в организме. Например, ромашковый чай традиционно считается самым безопасным и разрешается даже детям, поэтому его часто используют как "успокаивающий" напиток.
При этом с другими популярными травами ситуация менее однозначная. Иван-чай, зверобой, гинкго билоба и ряд других растений пока недостаточно хорошо изучены в рамках масштабных клинических исследований, что затрудняет точную оценку их действия.

Взаимодействие с лекарствами — главный риск

По словам специалиста, основная опасность заключается не столько в самих травах, сколько в их сочетании с лекарственными препаратами. Особенно внимательными стоит быть пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, которые принимают сразу несколько медикаментов.

"Травяной чай — это не просто ароматный напиток, а биологически активный продукт, поэтому перед регулярным употреблением это стоит обсудить с врачом", — отметила диетолог Наталья Павлюк.

Чем больше препаратов в ежедневной схеме лечения, тем выше вероятность нежелательных эффектов при добавлении травяных настоев. Некоторые растения способны усиливать или, наоборот, ослаблять действие лекарств, влияя на давление, свертываемость крови и работу нервной системы.

Неочевидные ограничения для разных людей

Другие специалисты также обращают внимание на возможный вред чая в определенных ситуациях. Так, аллерголог Людмила Лапа ранее рекомендовала исключить ромашковый чай людям с предрасположенностью к аллергии, поскольку содержащаяся в нем пыльца может спровоцировать реакцию, которая иногда сохраняется на всю жизнь. В более широком контексте это перекликается с тем, как работает аллергия и иммунная реакция, когда организм начинает слишком активно отвечать на привычные раздражители.
Гастроэнтеролог Валерия Антюфеева отмечала, что танины в чае способны ухудшать усвоение железа. Этот эффект подробно описывается и в материале о том, как танины влияют на здоровье. Кроме того, кофеин в составе чая в больших дозах может усиливать тревожность и дискомфорт со стороны желудка, особенно при употреблении натощак.

Травяные чаи и классические

Травяные чаи часто противопоставляют черному и зеленому чаю, считая их более мягкими. На практике различия не всегда очевидны. Классический чай содержит кофеин и танины, которые влияют на нервную систему и пищеварение. Травяные настои, в свою очередь, не всегда содержат кофеин, но могут обладать выраженным фармакологическим эффектом.
Таким образом, выбор между этими напитками зависит не от моды, а от состояния здоровья, наличия хронических болезней и принимаемых лекарств.

Плюсы и минусы травяных чаев

Травяные чаи ценят за ощущение натуральности и мягкое воздействие на организм. Их часто выбирают для вечернего расслабления, поддержки сна и общего комфорта. При этом важно учитывать не только преимущества, но и ограничения.

Плюсы:

  • натуральный состав без добавленного сахара и калорий;
  • широкий выбор трав с разными вкусами и эффектами;
  • отсутствие кофеина у большинства травяных настоев;
  • возможность использовать как часть вечернего ритуала для расслабления.

Минусы:

  • риск аллергических реакций, особенно при чувствительном иммунитете;
  • возможное взаимодействие с лекарственными препаратами;
  • недостаток масштабных исследований по отдельным видам трав;
  • отсутствие универсальных рекомендаций по дозировке и длительности приёма.

Советы по безопасному употреблению травяных чаев

  1. Учитывайте лекарства, которые принимаете регулярно, и возможные взаимодействия.
  2. Не злоупотребляйте даже "безобидными" травяными настоями.
  3. При хронических заболеваниях обсуждайте выбор чая с врачом.
  4. Следите за реакцией организма и прекращайте употребление при появлении дискомфорта.

Популярные вопросы о травяных чаях

1. Можно ли пить травяной чай каждый день?

Регулярное употребление допустимо не для всех трав. Лучше чередовать напитки и делать перерывы.

2. Чем травяной чай отличается от лекарственных средств?

Он не является лекарством, но может оказывать биологическое действие и влиять на организм.

3. Что лучше при стрессе — травяной чай или обычный чай?

Врач-терапевт Лариса Алексеева отмечала, что настой мелиссы обладает мягким успокаивающим эффектом и может быть полезен при повышенной эмоциональной нагрузке, однако выбор всегда индивидуален.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
