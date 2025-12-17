Сон с обратным эффектом: эта удобная поза ночью запускает скрытые сбои и перегружает организм

Сон на животе усиливает нагрузку на шейные мышцы — ортопед Владимир Барашкин

Сон на животе многим кажется самым удобным и привычным, однако специалисты всё чаще называют эту позу потенциально проблемной. Она может незаметно влиять на дыхание, состояние позвоночника и качество восстановления во время ночного отдыха. Особенно серьёзные риски возникают у людей с особыми физиологическими состояниями. Об этом сообщает "Известия".

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка спит

Кому сон на животе противопоказан

По словам ортопедов,

"Сон на животе относится к позам повышенного риска и подходит далеко не всем. В первую очередь от него рекомендуют отказаться беременным женщинам. Даже на ранних сроках давление тела на область живота может негативно сказаться на самочувствии будущей матери и состоянии плода.", — говорит врач-ортопед Владимир Барашкин.

Отдельную группу риска составляют младенцы. Сон в таком положении связывают с угрозой асфиксии и синдромом внезапной детской смерти, поскольку ребёнок не всегда способен самостоятельно повернуть голову или изменить позу. Именно поэтому педиатры настаивают на сне младенцев на спине или на боку.

После операций и травм

Сон на животе не рекомендуется и в послеоперационный период. Давление на область хирургического вмешательства может замедлять заживление тканей и повышать вероятность осложнений.

Врач подчёркивает, что в таких ситуациях оптимальное положение для сна должен определять лечащий специалист. Это особенно важно при операциях на органах брюшной полости и позвоночнике, где неправильная поза может усиливать болевой синдром.

Почему поза опасна даже для здоровых

Даже у людей без хронических заболеваний сон на животе нельзя назвать нейтральным. В этой позе голова почти всегда повёрнута в сторону под углом около 90 градусов, из-за чего шейные мышцы и верхний отдел позвоночника находятся в постоянном напряжении. Итогом становятся утренняя скованность, боли в шее и между лопатками.

Дополнительный дискомфорт часто возникает из-за положения рук. Когда они находятся под подушкой или подняты вверх, возможно сдавливание нервов в плечевом поясе. Это может вызывать онемение, покалывание и временную потерю чувствительности, особенно при длительном сне в одной позе. Подобные эффекты нередко усиливаются на фоне хронического недосыпа и нарушений циркадных ритмов, о чём ранее говорили эксперты, анализируя влияние дефицита ночного отдыха на работу мозга.

Как снизить нагрузку во сне

Если полностью отказаться от сна на животе не получается, ортопеды советуют компенсировать нагрузку за счёт правильно подобранных спальных принадлежностей. Матрас и подушка должны учитывать анатомические особенности человека и снижать давление на позвоночник.

"Тем, кто предпочитает спать на животе, рекомендуется выбирать матрас с эластичными верхними слоями, например с эффектом памяти. Также важно подобрать подушку с подходящей высотой, которая поддерживает шею", — сообщила старший категорийный менеджер по матрасам ORMATEK Светлана Котина.

Качество сна зависит не только от позы, но и от привычек пробуждения. Врачи отмечают, что частые ночные пробуждения и откладывание подъёма могут усиливать утреннюю усталость и дезориентацию, как это происходит при привычке использовать повтор сигнала будильника.

Сравнение поз для сна

Сон на боку считается наиболее физиологичным для позвоночника и дыхательной системы, особенно при использовании ортопедической подушки. Сон на спине подходит многим людям, но требует поддержки поясницы. Сон на животе чаще всего создаёт неравномерную нагрузку и требует дополнительных мер для снижения вреда.

Выбор позы зависит от возраста, состояния здоровья и индивидуальных особенностей, однако именно положение на животе чаще всего вызывает опасения у специалистов.

Плюсы и минусы сна на животе

Сон в этой позе имеет свои особенности, которые важно учитывать заранее.

Плюсы:

• субъективное ощущение комфорта и привычности;

• быстрое засыпание у некоторых людей;

• возможное уменьшение храпа в отдельных случаях.

Минусы:

• повышенная нагрузка на шею и позвоночник;

• риск онемения рук и сдавливания нервов;

• противопоказания при беременности и после операций;

• потенциальная опасность для младенцев.

Советы по улучшению сна

Постепенно переходите на сон на боку или на спине. Подбирайте матрас и подушку с учётом роста, веса и позы сна. При сне на животе используйте тонкую подушку под таз для снижения прогиба поясницы. При болях или дискомфорте консультируйтесь с врачом.

Популярные вопросы о сне на животе

Можно ли спать на животе беременным?

Врачи считают эту позу нежелательной на любых сроках беременности.

Опасен ли сон на животе для здоровых людей?

Он не запрещён, но может вызывать боли в шее, спине и онемение рук.

Что важнее — матрас или подушка?

Наилучший эффект даёт правильный подбор обоих элементов одновременно.