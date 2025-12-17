Кофе проиграл вчистую: в шоколаде нашли вещество, которое тормозит износ организма

Теобромин из какао замедляет биологическое старение людей — Aging

Кофе и шоколад давно соперничают за звание самого "полезного удовольствия", но на этот раз преимущество оказалось на стороне какао. Учёные обнаружили в шоколаде вещество, связанное с замедлением процессов старения на уровне клеток. Речь идёт не о модной добавке, а о природном компоненте какао-бобов. Об этом сообщает научный журнал Aging.

Какао под микроскопом науки

Исследователи решили разобраться, какие именно вещества в привычных напитках и десертах способны влиять на продолжительность и качество жизни. В центре внимания оказались алкалоиды — природные соединения, присутствующие и в кофе, и в какао. В кофе преобладают кофеин, теофиллин и параксантин, а в какао — теобромин и 7-метилксантин.

В ходе работы учёные проанализировали данные более чем 1600 человек. Участникам провели биохимические анализы и эпигенетические исследования, позволяющие определить так называемый биологический возраст — показатель, который отражает реальное состояние организма, а не число прожитых лет.

Теобромин и его неожиданная роль

Среди всех изученных соединений именно теобромин показал устойчивую связь с более "молодыми" показателями организма. Чем выше был его уровень в крови, тем ниже оказывался биологический возраст участников. Другие алкалоиды, включая кофеин, подобного эффекта не продемонстрировали, что усилило интерес исследователей именно к какао-продуктам.

Результаты показывают, что благоприятная связь между потреблением теобромина, состоянием здоровья и процессами старения проявляется и на молекулярно-эпигенетическом уровне.

Интерес к таким механизмам не случаен: в последние годы всё больше внимания уделяется природным соединениям, которые действуют мягко и комплексно, как это происходит с адаптогенами, влияющими на процессы старения.

Биологический возраст вместо календаря

Для оценки старения учёные использовали эпигенетические часы — метод, основанный на анализе меток ДНК. Он позволяет увидеть, как быстро организм изнашивается под влиянием питания, образа жизни и окружающей среды. Именно с этими показателями сопоставляли концентрации алкалоидов в крови участников.

Отдельно подчёркивается, что связь выявлена именно для какао и шоколада, а не для кофе, несмотря на его стимулирующее действие и популярность. Это указывает на различие в механизмах влияния этих продуктов на организм.

Практический взгляд на открытие

Один из авторов исследования, доктор Рикардо Костейра из Королевского колледжа Лондона, отмечает, что работа помогает лучше понять, каким образом природные соединения какао могут поддерживать здоровье. Речь идёт не о лекарстве, а о дополнительном факторе, который работает в связке с питанием и образом жизни.

Практический вывод очевиден: если выбирать шоколад, то тёмный и горький, с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара. Именно такие продукты чаще связывают не только с метаболическими эффектами, но и с улучшением состояния кожи за счёт флаванолов, о чём нередко говорят в контексте пользы тёмного шоколада для кожи.

Кофе и шоколад в контексте пользы

Кофе ценят за быстрый бодрящий эффект и влияние на концентрацию внимания. Он действительно содержит биологически активные вещества, но в рамках данного исследования они не показали связи с замедлением старения. Какао и тёмный шоколад действуют иначе: теобромин, флавоноиды и антиоксиданты влияют на сосуды, обмен веществ и клеточные процессы более мягко, но потенциально глубже.

В результате эти продукты нельзя считать прямыми конкурентами. Кофе чаще работает как краткосрочный стимулятор, тогда как какао — как элемент долгосрочной поддержки организма.

Плюсы и минусы регулярного употребления какао

Регулярное включение какао-продуктов в рацион имеет как очевидные преимущества, так и ограничения, которые важно учитывать при выборе и количестве.

Плюсы:

источник теобромина, связанного с более низким биологическим возрастом;

наличие антиоксидантов и флавоноидов, поддерживающих сосуды и обмен веществ;

более мягкое стимулирующее действие по сравнению с кофе;

возможность включения в рацион в виде напитка без сахара.

Минусы:

высокая калорийность шоколада при наличии сахара и жиров;

более высокая цена качественного тёмного шоколада;

риск избыточного потребления при отсутствии контроля порций;

индивидуальная чувствительность к алкалоидам у некоторых людей.

Советы по выбору какао и шоколада

Обращайте внимание на процент какао — чем он выше, тем больше активных соединений. Изучайте состав: в хорошем шоколаде минимум ингредиентов и нет лишних добавок. Для напитков выбирайте натуральный какао-порошок без сахара и ароматизаторов. Учитывайте индивидуальные реакции организма и общую калорийность питания.

Популярные вопросы о пользе какао

Какой шоколад считается самым полезным?

Тёмный шоколад с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара.

Можно ли заменить шоколад какао-напитком?

Да, натуральное какао без сахара может стать более лёгкой альтернативой десертам.

Сколько какао можно употреблять без вреда?

Умеренность остаётся ключевым принципом: небольшие порции регулярно предпочтительнее редкого, но избыточного потребления.