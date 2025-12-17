Кофе проиграл вчистую: в шоколаде нашли вещество, которое тормозит износ организма

Кофе и шоколад давно соперничают за звание самого "полезного удовольствия", но на этот раз преимущество оказалось на стороне какао. Учёные обнаружили в шоколаде вещество, связанное с замедлением процессов старения на уровне клеток. Речь идёт не о модной добавке, а о природном компоненте какао-бобов. Об этом сообщает научный журнал Aging.
Исследователи решили разобраться, какие именно вещества в привычных напитках и десертах способны влиять на продолжительность и качество жизни. В центре внимания оказались алкалоиды — природные соединения, присутствующие и в кофе, и в какао. В кофе преобладают кофеин, теофиллин и параксантин, а в какао — теобромин и 7-метилксантин.
В ходе работы учёные проанализировали данные более чем 1600 человек. Участникам провели биохимические анализы и эпигенетические исследования, позволяющие определить так называемый биологический возраст — показатель, который отражает реальное состояние организма, а не число прожитых лет.
Среди всех изученных соединений именно теобромин показал устойчивую связь с более "молодыми" показателями организма. Чем выше был его уровень в крови, тем ниже оказывался биологический возраст участников. Другие алкалоиды, включая кофеин, подобного эффекта не продемонстрировали, что усилило интерес исследователей именно к какао-продуктам.
Результаты показывают, что благоприятная связь между потреблением теобромина, состоянием здоровья и процессами старения проявляется и на молекулярно-эпигенетическом уровне.
Интерес к таким механизмам не случаен: в последние годы всё больше внимания уделяется природным соединениям, которые действуют мягко и комплексно, как это происходит с адаптогенами, влияющими на процессы старения.
Для оценки старения учёные использовали эпигенетические часы — метод, основанный на анализе меток ДНК. Он позволяет увидеть, как быстро организм изнашивается под влиянием питания, образа жизни и окружающей среды. Именно с этими показателями сопоставляли концентрации алкалоидов в крови участников.
Отдельно подчёркивается, что связь выявлена именно для какао и шоколада, а не для кофе, несмотря на его стимулирующее действие и популярность. Это указывает на различие в механизмах влияния этих продуктов на организм.
Один из авторов исследования, доктор Рикардо Костейра из Королевского колледжа Лондона, отмечает, что работа помогает лучше понять, каким образом природные соединения какао могут поддерживать здоровье. Речь идёт не о лекарстве, а о дополнительном факторе, который работает в связке с питанием и образом жизни.
Практический вывод очевиден: если выбирать шоколад, то тёмный и горький, с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара. Именно такие продукты чаще связывают не только с метаболическими эффектами, но и с улучшением состояния кожи за счёт флаванолов, о чём нередко говорят в контексте пользы тёмного шоколада для кожи.
Кофе ценят за быстрый бодрящий эффект и влияние на концентрацию внимания. Он действительно содержит биологически активные вещества, но в рамках данного исследования они не показали связи с замедлением старения. Какао и тёмный шоколад действуют иначе: теобромин, флавоноиды и антиоксиданты влияют на сосуды, обмен веществ и клеточные процессы более мягко, но потенциально глубже.
В результате эти продукты нельзя считать прямыми конкурентами. Кофе чаще работает как краткосрочный стимулятор, тогда как какао — как элемент долгосрочной поддержки организма.
Регулярное включение какао-продуктов в рацион имеет как очевидные преимущества, так и ограничения, которые важно учитывать при выборе и количестве.
Плюсы:
Минусы:
Тёмный шоколад с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара.
Да, натуральное какао без сахара может стать более лёгкой альтернативой десертам.
Умеренность остаётся ключевым принципом: небольшие порции регулярно предпочтительнее редкого, но избыточного потребления.
Душистый горошек помогает создать цветущую изгородь и снижает активность вредителей. Узнайте, почему эту ароматную лиану всё чаще выбирают для оформления участка.