Ирина Кудряшова

Организм даже не заметит пропажи: чем заменить огурцы в холодное время года

Полный отказ от огурцов в зимнем рационе допустим — диетолог Королева
Здоровье

Зимой огурцы традиционно дорожают, и многие задумываются, стоит ли продолжать включать их в рацион. Отказ от привычного овоща может вызывать сомнения, особенно у тех, кто следит за питанием. Однако врачи считают, что сезонные ограничения не так критичны, как кажется. Об этом сообщает издание ОСН.

Почему огурцы зимой становятся необязательными

Сезонный рост цен на овощи и фрукты — естественное явление, и огурцы здесь не исключение. В холодное время года их стоимость заметно увеличивается, так как большая часть продукции выращивается в теплицах или импортируется. При этом с точки зрения здоровья временное отсутствие огурцов в меню не несёт негативных последствий.

Врач-диетолог Маргарита Королёва отмечает, что организм не зависит от какого-то одного овоща. Огурцы полезны, но их функции легко компенсируются другими продуктами, доступными в сезон.

Чем можно заменить огурцы в холодное время года

По словам специалиста, зимой рацион вполне может строиться на других овощах. Корнеплоды, капуста, тыква и зелень содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку. Многие из них входят в число продуктов с высоким содержанием витамина C, что особенно важно в холодный сезон. Такое питание считается физиологичным и соответствует естественным потребностям организма.

"Я еще не припомню случая, когда организм человека испытывал проблемы из-за отсутствия в себе составляющих огурца", — сказала врач-диетолог Маргарита Королёва.

Эксперт подчёркивает, что у каждого овоща есть свой период созревания, и ориентация на сезонные продукты помогает поддерживать баланс без лишней нагрузки на пищеварение.

Исторический взгляд на питание

Королёва напомнила, что ещё несколько десятилетий назад огурцы зимой не были привычной частью повседневного рациона. Как правило, они появлялись лишь по праздникам, чаще всего на новогоднем столе. Тем не менее массовых проблем со здоровьем из-за этого не возникало, что подтверждает адаптивность человеческого организма.

Альтернатива для тех, кто не готов отказаться

Если полностью исключить огурцы сложно, диетолог советует заготавливать их заранее. Домашние заготовки, приготовленные летом, сохраняют часть полезных свойств и нередко оказываются предпочтительнее тепличных овощей.

Такие огурцы выросли в естественных условиях и под солнцем, а значит, могут быть более ценными с точки зрения качества, чем свежие магазинные аналоги зимой.

Свежие огурцы зимой и сезонные овощи

Свежие зимние огурцы часто уступают по вкусу и питательной ценности летним. Сезонные овощи, напротив, содержат больше натуральных веществ и обходятся дешевле. Кроме того, они лучше вписываются в сбалансированное питание и подходят для приготовления супов, салатов и гарниров, а также входят в список продуктов, которые дают энергию без кофе.

Советы по сезонному питанию

  1. Делайте упор на овощи, доступные в холодное время года.
  2. Добавляйте в рацион квашеные и маринованные продукты домашнего приготовления.
  3. Комбинируйте разные источники клетчатки и витаминов.
  4. Не стремитесь заменять один овощ точной копией другого.

Популярные вопросы об отказе от огурцов зимой

Можно ли полностью исключить огурцы из рациона?

Да, это безопасно, если питание остаётся разнообразным.

Чем лучше заменить огурцы в салатах?

Подойдут капуста, редька, морковь, свёкла и зелень.

Полезны ли домашние заготовки?

Да, особенно если они приготовлены без избытка соли и уксуса.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы еда питание здоровье
