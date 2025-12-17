Организм даже не заметит пропажи: чем заменить огурцы в холодное время года

Зимой огурцы традиционно дорожают, и многие задумываются, стоит ли продолжать включать их в рацион. Отказ от привычного овоща может вызывать сомнения, особенно у тех, кто следит за питанием. Однако врачи считают, что сезонные ограничения не так критичны, как кажется. Об этом сообщает издание ОСН.
Сезонный рост цен на овощи и фрукты — естественное явление, и огурцы здесь не исключение. В холодное время года их стоимость заметно увеличивается, так как большая часть продукции выращивается в теплицах или импортируется. При этом с точки зрения здоровья временное отсутствие огурцов в меню не несёт негативных последствий.
Врач-диетолог Маргарита Королёва отмечает, что организм не зависит от какого-то одного овоща. Огурцы полезны, но их функции легко компенсируются другими продуктами, доступными в сезон.
По словам специалиста, зимой рацион вполне может строиться на других овощах. Корнеплоды, капуста, тыква и зелень содержат необходимые витамины, минералы и клетчатку. Многие из них входят в число продуктов с высоким содержанием витамина C, что особенно важно в холодный сезон. Такое питание считается физиологичным и соответствует естественным потребностям организма.
"Я еще не припомню случая, когда организм человека испытывал проблемы из-за отсутствия в себе составляющих огурца", — сказала врач-диетолог Маргарита Королёва.
Эксперт подчёркивает, что у каждого овоща есть свой период созревания, и ориентация на сезонные продукты помогает поддерживать баланс без лишней нагрузки на пищеварение.
Королёва напомнила, что ещё несколько десятилетий назад огурцы зимой не были привычной частью повседневного рациона. Как правило, они появлялись лишь по праздникам, чаще всего на новогоднем столе. Тем не менее массовых проблем со здоровьем из-за этого не возникало, что подтверждает адаптивность человеческого организма.
Если полностью исключить огурцы сложно, диетолог советует заготавливать их заранее. Домашние заготовки, приготовленные летом, сохраняют часть полезных свойств и нередко оказываются предпочтительнее тепличных овощей.
Такие огурцы выросли в естественных условиях и под солнцем, а значит, могут быть более ценными с точки зрения качества, чем свежие магазинные аналоги зимой.
Свежие зимние огурцы часто уступают по вкусу и питательной ценности летним. Сезонные овощи, напротив, содержат больше натуральных веществ и обходятся дешевле. Кроме того, они лучше вписываются в сбалансированное питание и подходят для приготовления супов, салатов и гарниров, а также входят в список продуктов, которые дают энергию без кофе.
Да, это безопасно, если питание остаётся разнообразным.
Подойдут капуста, редька, морковь, свёкла и зелень.
Да, особенно если они приготовлены без избытка соли и уксуса.
