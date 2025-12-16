Йогурты и батончики без сахара играют против вас: скрытый механизм переедания

Обезжиренные йогурты, газировка без сахара и протеиновые батончики с пометкой "0%" давно стали символами "правильного питания". Их выбирают в надежде сократить калории и держать аппетит под контролем.
Однако всё больше исследований показывают: некоторые искусственные подсластители могут работать ровно наоборот и усиливать тягу к еде. Об этом сообщает профильное издание о питании и нейробиологии Healthline.
Реакция организма на сладкий вкус сформировалась эволюционно. На протяжении тысячелетий сладость означала быстрый источник энергии, поэтому при её распознавании мозг автоматически готовится к поступлению глюкозы в кровь. С искусственными подсластителями эта цепочка нарушается.
Когда рецепторы фиксируют сладость, а калории не поступают, возникает внутренний "разрыв ожиданий". Мозг не получает подтверждения в виде энергии и может запускать компенсаторную реакцию — усиление аппетита или желание срочно восполнить дефицит с помощью еды.
"Сладкий вкус без калорий сбивает мозг с толку. Он ожидает энергию, но не получает её, поэтому желание есть, особенно углеводы, может усиливаться", — объясняет диетолог.
Механизм воздействия подсластителей складывается из нескольких факторов, которые могут усиливать друг друга.
Во-первых, активируется центр вознаграждения. Сладкий вкус запускает выброс дофамина, но без энергетической "награды". В результате ощущение удовлетворения оказывается неполным, и мозг продолжает искать источник удовольствия в еде.
Во-вторых, у части людей меняется гормональный фон. Некоторые подсластители способны повышать уровень грелина — гормона голода, из-за чего чувство пустоты в желудке возникает быстрее.
В-третьих, снижается чувствительность к сладкому вкусу. При регулярном употреблении очень сладких, но некалорийных продуктов натуральная сладость фруктов или молочных продуктов начинает казаться "пресной", что подталкивает к поиску более интенсивных вкусов.
Наконец, работает психологический эффект "я могу себе позволить больше". Осознание того, что продукт низкокалорийный, нередко приводит к перееданию позже.
"После напитка без сахара человек чаще разрешает себе дополнительное печенье или перекус", — отмечает диетолог.
Реакция на подсластители индивидуальна, но исследования чаще всего выделяют несколько видов.
Аспартам активно используется в газированных напитках и примерно в 200 раз слаще сахара. Он может влиять на восприятие сладости и усиливать тягу к углеводам.
Ацесульфам К отличается насыщенным вкусом и длительным послевкусием. Есть данные о его возможном влиянии на микробиом кишечника, что может отражаться на обмене веществ.
Сукралоза часто встречается в протеиновых батончиках и сиропах для фитнеса. У чувствительных людей она способна изменять реакцию организма на инсулин.
Сорбитол и другие полиолы содержат меньше калорий, но в больших количествах могут вызывать вздутие живота, после которого чувство голода нередко возвращается с новой силой.
Психологи обращают внимание на формирование устойчивого паттерна: сладость перестаёт ассоциироваться с ценностью и насыщением. Человек привыкает к "вознаграждению без затрат энергии", что усиливает поиск всё новых стимулов.
"Организм считает, что получил сладкое, но мозг сигнализирует: этого недостаточно, нужно ещё", — объясняет психолог.
Производители указывают их в составе, но не всегда очевидными словами. Чаще всего встречаются следующие обозначения: E950 (ацесульфам К), E951 (аспартам), E952 (цикламаты), E954 (сахарин), E955 (сукралоза), E967 (ксилитол), E420 (сорбит). Особенно часто они присутствуют в продуктах с пометками "без сахара", "light" и "диетический".
Искусственные подсластители дают интенсивный вкус без калорий, но могут усиливать аппетит и менять пищевое поведение. Натуральные источники сладости содержат энергию и питательные вещества, поэтому вызывают более предсказуемое насыщение. Разница заключается не только в калориях, но и в реакции мозга.
Искусственные подсластители не являются однозначным злом, но требуют осознанного подхода.
Формируйте сбалансированную тарелку с достаточным количеством белка и клетчатки.
Попробуйте на время отказаться от "нулевых" напитков и спортивных продуктов.
Используйте натуральные источники сладости в умеренных количествах.
Пейте воду перед едой — обезвоживание часто маскируется под тягу к сладкому.
Постепенно сокращайте количество продуктов с пометкой "без сахара".
Нет, реакция индивидуальна, но у значительной части людей они действительно провоцируют желание есть.
В ряде случаев — да, но важно отслеживать собственную реакцию и общее пищевое поведение.
Минеральную воду без добавок, воду с лимоном или домашний несладкий чай.
Правильное питание не всегда равно здоровому. Продукты без сахара могут казаться безопасными, но для многих они становятся скрытым триггером аппетита. Осознанный выбор, чтение этикеток и внимание к собственным ощущениям помогают избежать ловушки сладости без калорий.
