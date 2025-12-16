Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Йогурты и батончики без сахара играют против вас: скрытый механизм переедания

Искусственные подсластители усиливают аппетит, сбивая мозг — Healthline
Здоровье

Обезжиренные йогурты, газировка без сахара и протеиновые батончики с пометкой "0%" давно стали символами "правильного питания". Их выбирают в надежде сократить калории и держать аппетит под контролем.

Девушка ест йогурт
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка ест йогурт

Однако всё больше исследований показывают: некоторые искусственные подсластители могут работать ровно наоборот и усиливать тягу к еде. Об этом сообщает профильное издание о питании и нейробиологии Healthline.

Почему мозг воспринимает искусственные подсластители как сигнал к еде

Реакция организма на сладкий вкус сформировалась эволюционно. На протяжении тысячелетий сладость означала быстрый источник энергии, поэтому при её распознавании мозг автоматически готовится к поступлению глюкозы в кровь. С искусственными подсластителями эта цепочка нарушается.

Когда рецепторы фиксируют сладость, а калории не поступают, возникает внутренний "разрыв ожиданий". Мозг не получает подтверждения в виде энергии и может запускать компенсаторную реакцию — усиление аппетита или желание срочно восполнить дефицит с помощью еды.

"Сладкий вкус без калорий сбивает мозг с толку. Он ожидает энергию, но не получает её, поэтому желание есть, особенно углеводы, может усиливаться", — объясняет диетолог.

Как именно искусственная сладость обманывает организм

Механизм воздействия подсластителей складывается из нескольких факторов, которые могут усиливать друг друга.

Во-первых, активируется центр вознаграждения. Сладкий вкус запускает выброс дофамина, но без энергетической "награды". В результате ощущение удовлетворения оказывается неполным, и мозг продолжает искать источник удовольствия в еде.

Во-вторых, у части людей меняется гормональный фон. Некоторые подсластители способны повышать уровень грелина — гормона голода, из-за чего чувство пустоты в желудке возникает быстрее.

В-третьих, снижается чувствительность к сладкому вкусу. При регулярном употреблении очень сладких, но некалорийных продуктов натуральная сладость фруктов или молочных продуктов начинает казаться "пресной", что подталкивает к поиску более интенсивных вкусов.

Наконец, работает психологический эффект "я могу себе позволить больше". Осознание того, что продукт низкокалорийный, нередко приводит к перееданию позже.

"После напитка без сахара человек чаще разрешает себе дополнительное печенье или перекус", — отмечает диетолог.

Какие подсластители чаще всего усиливают аппетит

Реакция на подсластители индивидуальна, но исследования чаще всего выделяют несколько видов.

Аспартам активно используется в газированных напитках и примерно в 200 раз слаще сахара. Он может влиять на восприятие сладости и усиливать тягу к углеводам.

Ацесульфам К отличается насыщенным вкусом и длительным послевкусием. Есть данные о его возможном влиянии на микробиом кишечника, что может отражаться на обмене веществ.

Сукралоза часто встречается в протеиновых батончиках и сиропах для фитнеса. У чувствительных людей она способна изменять реакцию организма на инсулин.

Сорбитол и другие полиолы содержат меньше калорий, но в больших количествах могут вызывать вздутие живота, после которого чувство голода нередко возвращается с новой силой.

Почему проблема не только физиологическая

Психологи обращают внимание на формирование устойчивого паттерна: сладость перестаёт ассоциироваться с ценностью и насыщением. Человек привыкает к "вознаграждению без затрат энергии", что усиливает поиск всё новых стимулов.

"Организм считает, что получил сладкое, но мозг сигнализирует: этого недостаточно, нужно ещё", — объясняет психолог.

Как распознать подсластители на этикетке

Производители указывают их в составе, но не всегда очевидными словами. Чаще всего встречаются следующие обозначения: E950 (ацесульфам К), E951 (аспартам), E952 (цикламаты), E954 (сахарин), E955 (сукралоза), E967 (ксилитол), E420 (сорбит). Особенно часто они присутствуют в продуктах с пометками "без сахара", "light" и "диетический".

Сравнение: искусственные подсластители и натуральная сладость

Искусственные подсластители дают интенсивный вкус без калорий, но могут усиливать аппетит и менять пищевое поведение. Натуральные источники сладости содержат энергию и питательные вещества, поэтому вызывают более предсказуемое насыщение. Разница заключается не только в калориях, но и в реакции мозга.

Плюсы и минусы использования подсластителей

Искусственные подсластители не являются однозначным злом, но требуют осознанного подхода.

  • Плюсы: снижение потребления сахара, помощь при контроле гликемии, временная поддержка при снижении веса.
  • Минусы: усиление аппетита, риск переедания, влияние на гормоны голода и вкусовые привычки.

Советы шаг за шагом: как снизить тягу к сладкому

  1. Формируйте сбалансированную тарелку с достаточным количеством белка и клетчатки.

  2. Попробуйте на время отказаться от "нулевых" напитков и спортивных продуктов.

  3. Используйте натуральные источники сладости в умеренных количествах.

  4. Пейте воду перед едой — обезвоживание часто маскируется под тягу к сладкому.

  5. Постепенно сокращайте количество продуктов с пометкой "без сахара".

Популярные вопросы об искусственных подсластителях

Всегда ли подсластители усиливают аппетит?

Нет, реакция индивидуальна, но у значительной части людей они действительно провоцируют желание есть.

Можно ли использовать их при диабете?

В ряде случаев — да, но важно отслеживать собственную реакцию и общее пищевое поведение.

Что лучше выбрать вместо "нулевых" напитков?

Минеральную воду без добавок, воду с лимоном или домашний несладкий чай.

Правильное питание не всегда равно здоровому. Продукты без сахара могут казаться безопасными, но для многих они становятся скрытым триггером аппетита. Осознанный выбор, чтение этикеток и внимание к собственным ощущениям помогают избежать ловушки сладости без калорий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
