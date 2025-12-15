Грипп и простуда отступают: один тайный и незаметный фактор работает лучше, чем кажется

Зимние месяцы традиционно считаются пиковым периодом для простудных заболеваний и гриппа. Праздники, поездки, встречи с друзьями и родственниками создают идеальные условия для распространения вирусов. Однако, по словам диетолога и врача-исследователя Федерики Амати, существуют простые и доступные меры, которые могут помочь снизить риск заражения.
Эксперт работает в компании Zoe (в переводе с греческого "Зои" — жизнь), одним из соучредителей которой является профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. Советы Амати прозвучали на фоне роста числа случаев гриппа в Великобритании и ряде других стран.
В своем Instagram Федерика Амати напрямую обратилась к подписчикам, подчеркнув свою профессиональную экспертизу:
"Я врач-исследователь и дипломированный специалист по общественному здравоохранению и питанию. Я начну с того, что помогу вам избежать заражения простудой или гриппом".
В видео она перечислила несколько стратегий защиты, которые можно применять в повседневной жизни без серьезных затрат или подготовки.
Одним из упомянутых методов стала поддержка слизистых оболочек носа и горла.
В подписи к видео врач пояснила: "В качестве дополнительной меры я также использую цинковые назальные спреи и жевательные пастилки".
По словам Амати, это не универсальное решение, но оно может сыграть вспомогательную роль:
"Это не гарантирует полной защиты, но вирусы с большей вероятностью будут деактивированы, если они вступят в контакт с цинком в носу или горле".
Одним из ключевых правил специалист назвала соблюдение элементарной гигиены.
Она напомнила: "Начните с основ. Регулярно мойте руки, чихайте или кашляйте в локоть и используйте салфетку".
Кроме того, диетолог рекомендовала чаще проветривать помещения, особенно общие пространства, где находится несколько человек. По ее словам, такие меры часто недооцениваются, хотя они действительно работают.
Говоря о вентиляции, Амати объяснила механизм ее действия: "Это помогает снизить вирусную нагрузку в комнате. Если вы снизите вирусную нагрузку, вы снизите вероятность заражения или заражения в таком количестве, чтобы это вызвало у вас серьёзное заболевание".
Даже кратковременное проветривание, по мнению эксперта, может сыграть важную роль в профилактике.
Особое внимание Федерика Амати уделила питанию и состоянию кишечной микрофлоры. По ее словам, именно кишечник является центральным звеном иммунной системы:
"Здоровье кишечника — это центр, который помогает вашей иммунной системе правильно функционировать. Питайте кишечную микрофлору".
Она подчеркнула, что рацион напрямую влияет на способность организма сопротивляться вирусам.
Диетолог отметила особую пользу сочетания продуктов с высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов:
"Сочетание продуктов с очень высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов невероятно полезно для функционирования иммунной системы".
Среди продуктов повседневного рациона она выделила бобы, горох, орехи, семена и цельные злаки, включая ячмень, которые стоит употреблять регулярно.
Подводя итог, Федерика Амати подчеркнула, что речь не идет о стопроцентной защите, а о снижении вероятности заболевания:
"Если вы будете делать эти две вещи каждый день — употреблять в пищу растительную пищу с высоким содержанием клетчатки и ферментированные продукты — ваша кишечная микробиота будет в полном порядке. Это поможет вашей иммунной системе функционировать наилучшим образом".
Именно так диетолог старается защитить себя и свою семью. Хотя это не даст стопроцентного результата, но может снизить риск.
