Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Грипп и простуда отступают: один тайный и незаметный фактор работает лучше, чем кажется

Гигиена рук остаётся базовой мерой защиты от вирусов — Федерика Амати
Здоровье » Здоровье и профилактика

Зимние месяцы традиционно считаются пиковым периодом для простудных заболеваний и гриппа. Праздники, поездки, встречи с друзьями и родственниками создают идеальные условия для распространения вирусов. Однако, по словам диетолога и врача-исследователя Федерики Амати, существуют простые и доступные меры, которые могут помочь снизить риск заражения.

Женщина болеет простудой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина болеет простудой

Грипп и простуда: сезонный риск, который можно снизить

Эксперт работает в компании Zoe (в переводе с греческого "Зои" — жизнь), одним из соучредителей которой является профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. Советы Амати прозвучали на фоне роста числа случаев гриппа в Великобритании и ряде других стран.

В своем Instagram Федерика Амати напрямую обратилась к подписчикам, подчеркнув свою профессиональную экспертизу:

"Я врач-исследователь и дипломированный специалист по общественному здравоохранению и питанию. Я начну с того, что помогу вам избежать заражения простудой или гриппом".

В видео она перечислила несколько стратегий защиты, которые можно применять в повседневной жизни без серьезных затрат или подготовки.

Цинк как дополнительная мера защиты

Одним из упомянутых методов стала поддержка слизистых оболочек носа и горла.

В подписи к видео врач пояснила: "В качестве дополнительной меры я также использую цинковые назальные спреи и жевательные пастилки".

По словам Амати, это не универсальное решение, но оно может сыграть вспомогательную роль:

"Это не гарантирует полной защиты, но вирусы с большей вероятностью будут деактивированы, если они вступят в контакт с цинком в носу или горле".

Гигиена и свежий воздух, о чём часто забывают

Одним из ключевых правил специалист назвала соблюдение элементарной гигиены.

Она напомнила: "Начните с основ. Регулярно мойте руки, чихайте или кашляйте в локоть и используйте салфетку".

Кроме того, диетолог рекомендовала чаще проветривать помещения, особенно общие пространства, где находится несколько человек. По ее словам, такие меры часто недооцениваются, хотя они действительно работают.

Почему важно открывать окна зимой

Говоря о вентиляции, Амати объяснила механизм ее действия: "Это помогает снизить вирусную нагрузку в комнате. Если вы снизите вирусную нагрузку, вы снизите вероятность заражения или заражения в таком количестве, чтобы это вызвало у вас серьёзное заболевание".

Даже кратковременное проветривание, по мнению эксперта, может сыграть важную роль в профилактике.

Иммунитет начинается с кишечника

Особое внимание Федерика Амати уделила питанию и состоянию кишечной микрофлоры. По ее словам, именно кишечник является центральным звеном иммунной системы:

"Здоровье кишечника — это центр, который помогает вашей иммунной системе правильно функционировать. Питайте кишечную микрофлору".

Она подчеркнула, что рацион напрямую влияет на способность организма сопротивляться вирусам.

Клетчатка и ферментированные продукты

Диетолог отметила особую пользу сочетания продуктов с высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов:

"Сочетание продуктов с очень высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов невероятно полезно для функционирования иммунной системы".

Среди продуктов повседневного рациона она выделила бобы, горох, орехи, семена и цельные злаки, включая ячмень, которые стоит употреблять регулярно.

Не панацея, но уменьшение риска

Подводя итог, Федерика Амати подчеркнула, что речь не идет о стопроцентной защите, а о снижении вероятности заболевания:

"Если вы будете делать эти две вещи каждый день — употреблять в пищу растительную пищу с высоким содержанием клетчатки и ферментированные продукты — ваша кишечная микробиота будет в полном порядке. Это поможет вашей иммунной системе функционировать наилучшим образом".

Именно так диетолог старается защитить себя и свою семью. Хотя это не даст стопроцентного результата, но может снизить риск.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы зима грипп иммунитет диетология
Новости Все >
Кровь первой реагирует на воспаления и гормональные сбои — врач Малиновская
Холодная зона у Гренландии связана с ослаблением океанической циркуляции — Newsbomb
Морские черепахи дожили до наших дней без эволюционных изменений — зоологи
Олег Газманов был удивлён своей популярностью среди молодёжи
Декабрьский рост золота и серебра связали со слабым долларом — "Альфа-Форекс"
Объёмные шапки визуально удлиняют силуэт в зимних образах — стилист Никифорова
Растяжка подвздошно-поясничных мышц уменьшает скованность — тренеры
Консервированные мандарины нужно обсушить перед добавлением в массу для запеканки
Представление о тёмном космосе сформировалось лишь в XX веке — New Scientist
Китайские бренды сократили технологический разрыв с ЕС
Сейчас читают
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Садоводство, цветоводство
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Садоводство, цветоводство
Сладкие сорта томатов рекомендуют сеять на рассаду с декабря
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Красота и стиль
Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Популярное
Зимний стиль пошёл по новому пути: аксессуар, который мгновенно обновляет любой образ

Один пушистый аксессуар способен преобразить зимний образ, добавить элегантности и сделать любой наряд модным без лишней вычурности.

Меховой шарф стал главным зимним аксессуаром сезона — Woman
Долихос оплетает забор за 2–3 недели после посева
Фиолетовая лиана, что прячет забор за считанные дни: растёт как на дрожжах и цветёт всё лето
Завезли ради прибыли — получили монстра: эта рыба крушит экосистемы и её почти невозможно остановить
Плоский живот — не миф после 50: упражнения, которые запускают сжигание жира
Колумб загрузил около 1000 тонн бискотти для экспедиций — историк Лоуренс В. Мотт Игорь Буккер Компрессор на базе бесшатунного ДВС внедрили в 1980-х Сергей Милешкин Призраки в музеях объясняются особенностями зданий — Connect Paranormal Blog Вероника Эйнуллаева
Эти семена разбирают в первые дни продаж: 5 сортов томатов, ради которых дачники устраивают охоту
Гигант, который потеет кровью без ран и шрамов: это животное уносит до 500 человеческих жизней в год
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Зимний хит, который подчинил себе моду: этот аксессуар превращает любое пальто в fashion-заявление
Последние материалы
Консервированные мандарины нужно обсушить перед добавлением в массу для запеканки
Представление о тёмном космосе сформировалось лишь в XX веке — New Scientist
Китайские бренды сократили технологический разрыв с ЕС
Пастернак выращивают с более длинным периодом вегетации — Mein Schoener Garten
Травяные чаи признали мягкой альтернативой анальгетикам — Pogovorim.by
Цитрусовый запах вокруг ёлки снижает интерес кошек к веткам
Freedom Finance подвел итоги года: как изменился брокер в 2025
Посадка озимого чеснока в декабре улучшает укоренение и весенний рост — Krauterkeller
Лимоны так будут сочными до последней капли — Martha Stewart
Многоэтапный японский уход помогает коже сохранять защитный барьер зимой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.