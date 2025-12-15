Грипп и простуда отступают: один тайный и незаметный фактор работает лучше, чем кажется

Гигиена рук остаётся базовой мерой защиты от вирусов — Федерика Амати

Зимние месяцы традиционно считаются пиковым периодом для простудных заболеваний и гриппа. Праздники, поездки, встречи с друзьями и родственниками создают идеальные условия для распространения вирусов. Однако, по словам диетолога и врача-исследователя Федерики Амати, существуют простые и доступные меры, которые могут помочь снизить риск заражения.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина болеет простудой

Грипп и простуда: сезонный риск, который можно снизить

Эксперт работает в компании Zoe (в переводе с греческого "Зои" — жизнь), одним из соучредителей которой является профессор эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор. Советы Амати прозвучали на фоне роста числа случаев гриппа в Великобритании и ряде других стран.

В своем Instagram Федерика Амати напрямую обратилась к подписчикам, подчеркнув свою профессиональную экспертизу:

"Я врач-исследователь и дипломированный специалист по общественному здравоохранению и питанию. Я начну с того, что помогу вам избежать заражения простудой или гриппом".

В видео она перечислила несколько стратегий защиты, которые можно применять в повседневной жизни без серьезных затрат или подготовки.

Цинк как дополнительная мера защиты

Одним из упомянутых методов стала поддержка слизистых оболочек носа и горла.

В подписи к видео врач пояснила: "В качестве дополнительной меры я также использую цинковые назальные спреи и жевательные пастилки".

По словам Амати, это не универсальное решение, но оно может сыграть вспомогательную роль:

"Это не гарантирует полной защиты, но вирусы с большей вероятностью будут деактивированы, если они вступят в контакт с цинком в носу или горле".

Гигиена и свежий воздух, о чём часто забывают

Одним из ключевых правил специалист назвала соблюдение элементарной гигиены.

Она напомнила: "Начните с основ. Регулярно мойте руки, чихайте или кашляйте в локоть и используйте салфетку".

Кроме того, диетолог рекомендовала чаще проветривать помещения, особенно общие пространства, где находится несколько человек. По ее словам, такие меры часто недооцениваются, хотя они действительно работают.

Почему важно открывать окна зимой

Говоря о вентиляции, Амати объяснила механизм ее действия: "Это помогает снизить вирусную нагрузку в комнате. Если вы снизите вирусную нагрузку, вы снизите вероятность заражения или заражения в таком количестве, чтобы это вызвало у вас серьёзное заболевание".

Даже кратковременное проветривание, по мнению эксперта, может сыграть важную роль в профилактике.

Иммунитет начинается с кишечника

Особое внимание Федерика Амати уделила питанию и состоянию кишечной микрофлоры. По ее словам, именно кишечник является центральным звеном иммунной системы:

"Здоровье кишечника — это центр, который помогает вашей иммунной системе правильно функционировать. Питайте кишечную микрофлору".

Она подчеркнула, что рацион напрямую влияет на способность организма сопротивляться вирусам.

Клетчатка и ферментированные продукты

Диетолог отметила особую пользу сочетания продуктов с высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов:

"Сочетание продуктов с очень высоким содержанием клетчатки и ферментированных продуктов невероятно полезно для функционирования иммунной системы".

Среди продуктов повседневного рациона она выделила бобы, горох, орехи, семена и цельные злаки, включая ячмень, которые стоит употреблять регулярно.

Не панацея, но уменьшение риска

Подводя итог, Федерика Амати подчеркнула, что речь не идет о стопроцентной защите, а о снижении вероятности заболевания:

"Если вы будете делать эти две вещи каждый день — употреблять в пищу растительную пищу с высоким содержанием клетчатки и ферментированные продукты — ваша кишечная микробиота будет в полном порядке. Это поможет вашей иммунной системе функционировать наилучшим образом".

Именно так диетолог старается защитить себя и свою семью. Хотя это не даст стопроцентного результата, но может снизить риск.