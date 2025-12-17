Простуда ушла, а угроза осталась: один утренний ритуал в ванной может вернуть инфекцию снова

Даже после полного выздоровления от простуды в доме могут сохраняться незаметные источники повторного заражения. Особое внимание специалисты советуют уделять предметам личной гигиены, которые используются ежедневно. По словам стоматологов, одна привычка способна свести на нет восстановление после болезни. Об этом сообщает "Газета.Ru".
Во время простуды, гриппа или другой вирусной инфекции в полости рта активно размножаются патогенные микроорганизмы. Бактерии, вирусы и грибки легко оседают на щетинках зубной щётки, где влажная среда способствует их сохранению. Даже после исчезновения симптомов эти микроорганизмы могут оставаться жизнеспособными, как это происходит и с другими вирусами на бытовых предметах.
Особенно высокий риск сохраняется при гриппе и аденовирусных инфекциях.
"Некоторые вирусы способны сохранять жизнеспособность на щетине до нескольких суток", — подчеркнула стоматолог-терапевт Анастасия Черношей.
Многие пытаются решить проблему кипятком, антисептиками или специальными растворами. Однако врач отмечает, что добиться полной дезинфекции в домашних условиях невозможно. Более того, высокая температура деформирует щетину и снижает её эффективность, что негативно отражается на качестве чистки зубов и состоянии дёсен.
Специалист рекомендует менять зубную щётку после каждой перенесённой простуды, ангины, гриппа или кишечной инфекции. Это простое правило помогает снизить риск повторного заражения и защитить других членов семьи. Дополнительно важно использовать индивидуальные стаканы или держатели, чтобы щётки не соприкасались между собой.
Такая мера особенно актуальна при повышенном внимании к гигиене полости рта во время восстановления после болезни.
Врач советует уделять гигиене особое внимание именно во время недомогания.
"В период болезни увеличьте тщательность гигиены рта: мягкая щетка, аккуратная техника и своевременное ополаскивание помогут снизить воспаление десен и поддерживать здоровье слизистой", — добавила специалист.
Мягкая щетина и щадящие движения позволяют избежать травм дёсен и поддерживать комфорт даже при ослабленном иммунитете.
Старая щётка может сохранять патогены и повышать риск повторного заражения. Новая щётка, напротив, обеспечивает более безопасный и эффективный уход, особенно в период восстановления организма.
Регулярная замена средства гигиены имеет как преимущества, так и некоторые ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Да, даже при слабых симптомах на щетине могут сохраняться вирусы.
Полной стерильности в быту достичь нельзя, а щетина может повредиться.
После каждого заболевания и дополнительно раз в 2-3 месяца.
