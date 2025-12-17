Простуда ушла, а угроза осталась: один утренний ритуал в ванной может вернуть инфекцию снова

Зубную щётку заменяют после гриппа и ангины — стоматолог Черношей

Даже после полного выздоровления от простуды в доме могут сохраняться незаметные источники повторного заражения. Особое внимание специалисты советуют уделять предметам личной гигиены, которые используются ежедневно. По словам стоматологов, одна привычка способна свести на нет восстановление после болезни. Об этом сообщает "Газета.Ru".

Почему зубная щётка может быть опасной

Во время простуды, гриппа или другой вирусной инфекции в полости рта активно размножаются патогенные микроорганизмы. Бактерии, вирусы и грибки легко оседают на щетинках зубной щётки, где влажная среда способствует их сохранению. Даже после исчезновения симптомов эти микроорганизмы могут оставаться жизнеспособными, как это происходит и с другими вирусами на бытовых предметах.

Особенно высокий риск сохраняется при гриппе и аденовирусных инфекциях.

"Некоторые вирусы способны сохранять жизнеспособность на щетине до нескольких суток", — подчеркнула стоматолог-терапевт Анастасия Черношей.

Почему обработка не заменяет замену

Многие пытаются решить проблему кипятком, антисептиками или специальными растворами. Однако врач отмечает, что добиться полной дезинфекции в домашних условиях невозможно. Более того, высокая температура деформирует щетину и снижает её эффективность, что негативно отражается на качестве чистки зубов и состоянии дёсен.

Когда и как правильно менять щётку

Специалист рекомендует менять зубную щётку после каждой перенесённой простуды, ангины, гриппа или кишечной инфекции. Это простое правило помогает снизить риск повторного заражения и защитить других членов семьи. Дополнительно важно использовать индивидуальные стаканы или держатели, чтобы щётки не соприкасались между собой.

Такая мера особенно актуальна при повышенном внимании к гигиене полости рта во время восстановления после болезни.

Уход за полостью рта в период болезни

Врач советует уделять гигиене особое внимание именно во время недомогания.

"В период болезни увеличьте тщательность гигиены рта: мягкая щетка, аккуратная техника и своевременное ополаскивание помогут снизить воспаление десен и поддерживать здоровье слизистой", — добавила специалист.

Мягкая щетина и щадящие движения позволяют избежать травм дёсен и поддерживать комфорт даже при ослабленном иммунитете.

Старая и новая зубная щётка после болезни

Старая щётка может сохранять патогены и повышать риск повторного заражения. Новая щётка, напротив, обеспечивает более безопасный и эффективный уход, особенно в период восстановления организма.

Плюсы и минусы замены зубной щётки после простуды

Регулярная замена средства гигиены имеет как преимущества, так и некоторые ограничения.

Плюсы:

снижает риск повторного заражения;

помогает защитить членов семьи;

улучшает качество чистки зубов;

поддерживает здоровье дёсен и слизистой;

уменьшает количество патогенных микроорганизмов.

Минусы:

требует дополнительных расходов;

необходимо помнить о своевременной замене;

не всегда удобно в поездках или командировках.

Советы шаг за шагом

Меняйте зубную щётку сразу после выздоровления. Используйте индивидуальный стакан или держатель. Выбирайте щётку с мягкой или средней щетиной.

Популярные вопросы о замене зубной щётки после болезни

Нужно ли менять щётку после лёгкой простуды?

Да, даже при слабых симптомах на щетине могут сохраняться вирусы.

Можно ли обойтись антисептиком?

Полной стерильности в быту достичь нельзя, а щетина может повредиться.

Как часто менять щётку детям?

После каждого заболевания и дополнительно раз в 2-3 месяца.