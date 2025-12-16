Минимум усилий, максимум эффекта: продукты, которые запускают естественное очищение кишечника

Запоры остаются одной из самых распространённых проблем пищеварения у взрослых, и всё чаще специалисты ищут решение не в лекарствах, а в ежедневном рационе. Британские учёные представили рекомендации, основанные на клинических данных, которые показывают, какие продукты действительно помогают кишечнику работать стабильнее. В центре внимания оказались не экзотические добавки, а привычная еда. Об этом сообщает Королевский колледж Лондона.
Исследователи проанализировали влияние разных продуктов на состояние людей с хроническими запорами. В работе учитывались частота стула, субъективный комфорт и реакция организма на изменения в питании. По итогам анализа специалисты сформулировали рекомендации, которые в колледже назвали первыми доказательно обоснованными диетическими советами для взрослых с этой проблемой.
В список вошли минеральная вода, киви и ржаной хлеб. Последний пункт оказался неожиданным: хлеб часто считают вредным для кишечника. Однако результаты показали, что именно ржаные изделия способны облегчать запоры, в отличие от белого хлеба из рафинированной муки.
Подобный эффект объясняется действием пищевых волокон, которые поддерживают перистальтику и помогают удерживать влагу в кишечнике. Аналогичный принцип лежит в основе пользы ферментированных продуктов, которые благоприятно влияют на микрофлору, как это происходит при регулярном употреблении ферментированной капусты.
Гастроэнтеролог из Нью-Йорка Рошини Радж, не принимавшая участия в исследовании, пояснила, что ржаной хлеб выигрывает за счёт высокого содержания клетчатки.
"Учёные сравнивали ржаной хлеб с белым, и только ржаной помогал при запорах", — заявила гастроэнтеролог Рошини Радж.
По её словам, белый хлеб беден пищевыми волокнами и может усугублять проблему, тогда как рожь содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая способствует более мягкой и регулярной работе кишечника.
Рожь богата магнием, железом, цинком и витаминами группы B. Эти элементы поддерживают обмен веществ, иммунную систему и уровень энергии. Эксперты подчёркивают, что максимальный эффект достигается при сочетании ржаных продуктов с достаточным потреблением воды и другими источниками клетчатки — например, фруктами, известными мягким слабительным действием, такими как чернослив.
Специалисты советуют вводить ржаной хлеб в рацион постепенно. Резкое увеличение его количества может вызвать вздутие и дискомфорт. Врач из Висконсина Дебра Мут отметила, что рожь также помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости.
Ржаной хлеб содержит больше клетчатки, лучше поддерживает микробиом и стимулирует работу кишечника. Белый хлеб, изготовленный из рафинированной муки, быстрее переваривается и может замедлять пищеварение.
Добавление ржаных продуктов в рацион имеет свои преимущества и ограничения.
Плюсы:
Минусы:
Как выбрать хлеб для улучшения пищеварения?
Лучше отдавать предпочтение хлебу из цельной ржи без добавления очищенной муки.
Сколько ржаного хлеба можно есть в день?
Для начала достаточно 1-2 ломтиков, ориентируясь на реакцию организма.
Что лучше помогает — хлеб или фрукты?
Наиболее устойчивый эффект даёт сочетание разных источников клетчатки и воды.
