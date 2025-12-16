Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Анна Маляева

Минимум усилий, максимум эффекта: продукты, которые запускают естественное очищение кишечника

Киви улучшает работу кишечника при запорах — гастроэнтеролог Рошини Радж
Здоровье

Запоры остаются одной из самых распространённых проблем пищеварения у взрослых, и всё чаще специалисты ищут решение не в лекарствах, а в ежедневном рационе. Британские учёные представили рекомендации, основанные на клинических данных, которые показывают, какие продукты действительно помогают кишечнику работать стабильнее. В центре внимания оказались не экзотические добавки, а привычная еда. Об этом сообщает Королевский колледж Лондона.

Киви
Фото: Designed by Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Киви

Как учёные подошли к проблеме

Исследователи проанализировали влияние разных продуктов на состояние людей с хроническими запорами. В работе учитывались частота стула, субъективный комфорт и реакция организма на изменения в питании. По итогам анализа специалисты сформулировали рекомендации, которые в колледже назвали первыми доказательно обоснованными диетическими советами для взрослых с этой проблемой.

Продукты, которые показали эффект

В список вошли минеральная вода, киви и ржаной хлеб. Последний пункт оказался неожиданным: хлеб часто считают вредным для кишечника. Однако результаты показали, что именно ржаные изделия способны облегчать запоры, в отличие от белого хлеба из рафинированной муки.

Подобный эффект объясняется действием пищевых волокон, которые поддерживают перистальтику и помогают удерживать влагу в кишечнике. Аналогичный принцип лежит в основе пользы ферментированных продуктов, которые благоприятно влияют на микрофлору, как это происходит при регулярном употреблении ферментированной капусты.

Почему ржаной хлеб работает

Гастроэнтеролог из Нью-Йорка Рошини Радж, не принимавшая участия в исследовании, пояснила, что ржаной хлеб выигрывает за счёт высокого содержания клетчатки.

"Учёные сравнивали ржаной хлеб с белым, и только ржаной помогал при запорах", — заявила гастроэнтеролог Рошини Радж.

По её словам, белый хлеб беден пищевыми волокнами и может усугублять проблему, тогда как рожь содержит как растворимую, так и нерастворимую клетчатку, которая способствует более мягкой и регулярной работе кишечника.

Дополнительные плюсы для организма

Рожь богата магнием, железом, цинком и витаминами группы B. Эти элементы поддерживают обмен веществ, иммунную систему и уровень энергии. Эксперты подчёркивают, что максимальный эффект достигается при сочетании ржаных продуктов с достаточным потреблением воды и другими источниками клетчатки — например, фруктами, известными мягким слабительным действием, такими как чернослив.

О чём важно помнить

Специалисты советуют вводить ржаной хлеб в рацион постепенно. Резкое увеличение его количества может вызвать вздутие и дискомфорт. Врач из Висконсина Дебра Мут отметила, что рожь также помогает стабилизировать уровень сахара в крови и дольше сохраняет чувство сытости.

Ржаной и белый хлеб

Ржаной хлеб содержит больше клетчатки, лучше поддерживает микробиом и стимулирует работу кишечника. Белый хлеб, изготовленный из рафинированной муки, быстрее переваривается и может замедлять пищеварение.

Плюсы и минусы включения ржаного хлеба

Добавление ржаных продуктов в рацион имеет свои преимущества и ограничения.

Плюсы:

  • способствует облегчению запоров;
  • поддерживает нормальную работу кишечника;
  • помогает дольше сохранять сытость;
  • содержит витамины и минералы;
  • хорошо сочетается с другими продуктами, богатыми клетчаткой.

Минусы:

  • при резком увеличении порций возможно вздутие;
  • не подходит людям с непереносимостью глютена;
  • требует достаточного потребления жидкости.

Советы при склонности к запорам

  1. Начинайте с небольшого количества ржаного хлеба.
  2. Пейте достаточно воды в течение дня.
  3. Добавляйте в рацион фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки.
  4. Старайтесь избегать избытка рафинированных продуктов.

Популярные вопросы о продуктах при запорах

Как выбрать хлеб для улучшения пищеварения?

Лучше отдавать предпочтение хлебу из цельной ржи без добавления очищенной муки.

Сколько ржаного хлеба можно есть в день?

Для начала достаточно 1-2 ломтиков, ориентируясь на реакцию организма.

Что лучше помогает — хлеб или фрукты?

Наиболее устойчивый эффект даёт сочетание разных источников клетчатки и воды.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Темы диета питание организм здоровье пищеварение
