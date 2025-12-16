Заварили — и организм перестал штормить: шалфей работает тише, но глубже, чем кажется

Есть растения, которые выглядят как обычная кухонная приправа, но на деле оказываются куда полезнее, чем кажется. Шалфей — один из таких примеров: его свойства изучают учёные, а эффект подтверждают специалисты.
Это растение связывают с поддержкой уровня сахара в крови, улучшением памяти и облегчением симптомов менопаузы. Об этом со ссылкой на фармацевта и данные исследований сообщает профильное издание о здоровье InStyle.
Шалфей использовался в народной медицине столетиями, но сегодня его влияние на организм всё чаще подтверждается научно. Исследования показывают, что активные соединения растения могут улучшать усвоение глюкозы клетками и способствовать снижению её концентрации в крови.
"Шалфей воздействует на определённые ферменты печени, участвующие в метаболизме глюкозы, что помогает сбалансировать уровень сахара в организме", — объясняет фармацевт и генеральный директор компании Albalab Bio Пилар Перес.
По словам специалиста, эффект будет заметен только при комплексном подходе: шалфей не заменяет лечение, но может стать поддержкой при правильном питании и физической активности.
Помимо влияния на обмен глюкозы, шалфей связывают с когнитивным здоровьем. Его антиоксиданты помогают снижать окислительный стресс в мозге — один из факторов, связанных с возрастными изменениями памяти.
"В шалфее есть соединения, которые влияют на нейромедиаторы, связанные с памятью, такие как ацетилхолин", — отмечает Пилар Перес.
Именно этим объясняется его потенциальное влияние на кратковременную память и способность концентрироваться. Дополнительную роль играет розмариновая кислота, которая помогает замедлять процессы старения мозга.
Шалфей часто упоминают в контексте женского здоровья. Благодаря фитоэстрогенным свойствам он может способствовать снижению интенсивности приливов в период менопаузы. Кроме того, растение оказывает мягкое успокаивающее действие.
"Некоторые соединения шалфея помогают снизить уровень стресса и тревожности", — говорит Перес.
Чай из шалфея также используют при вздутии живота и замедленном пищеварении. В косметике экстракты растения применяют для регулирования выработки кожного сала и укрепления волос.
Один из самых простых способов включить шалфей в рацион — приготовить настой. Такой формат подходит для поддержки пищеварения и общего самочувствия.
Вскипятите стакан воды.
Добавьте несколько сушёных листьев шалфея.
Дайте настояться около 5 минут.
Процедите напиток и употребляйте тёплым.
Шалфей можно сочетать с ромашкой или мятой для более мягкого вкуса и усиления пищеварительного эффекта. Эксперты советуют ограничиваться двумя-тремя чашками в день и использовать настой курсами.
Настой шалфея — самый мягкий и традиционный способ применения. Капсулы подойдут тем, кто хочет точную дозировку и удобство. Эфирное масло, напротив, не рекомендуется для приёма внутрь, так как может оказывать негативное воздействие на нервную систему.
Шалфей может стать полезным дополнением к образу жизни, но важно учитывать его особенности.
Плюсы:
Минусы:
Начинайте с слабого настоя и наблюдайте за реакцией организма.
Не превышайте рекомендуемую дозу.
Используйте шалфей курсами, а не постоянно.
Консультируйтесь с врачом при хронических заболеваниях.
Нет, специалисты рекомендуют ограничиваться короткими курсами, чтобы избежать побочных эффектов.
Чай подойдёт для мягкого эффекта, капсулы — для точной дозировки и удобства.
Да, настой может облегчить пищеварение и снизить чувство тяжести.
По словам Пилар Перес, шалфей не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям с эпилепсией и тем, у кого есть склонность к повышенному давлению. В этих случаях лучше отказаться от употребления или проконсультироваться со специалистом.
Важно различать виды растения. В кулинарии и фитотерапии используют Salvia officinalis. Для "очищения энергии" в ритуальных практиках применяют Salvia apiana — белый шалфей, который не предназначен для употребления внутрь.
