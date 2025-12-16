Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Светлана Нерадовская

Заварили — и организм перестал штормить: шалфей работает тише, но глубже, чем кажется

Антиоксиданты шалфея замедляют окислительный стресс мозга — InStyle
Здоровье

Есть растения, которые выглядят как обычная кухонная приправа, но на деле оказываются куда полезнее, чем кажется. Шалфей — один из таких примеров: его свойства изучают учёные, а эффект подтверждают специалисты.

Шалфей
Фото: Own work by Пономарьова Алевтина, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шалфей

Это растение связывают с поддержкой уровня сахара в крови, улучшением памяти и облегчением симптомов менопаузы. Об этом со ссылкой на фармацевта и данные исследований сообщает профильное издание о здоровье InStyle.

Шалфей и уровень сахара в крови

Шалфей использовался в народной медицине столетиями, но сегодня его влияние на организм всё чаще подтверждается научно. Исследования показывают, что активные соединения растения могут улучшать усвоение глюкозы клетками и способствовать снижению её концентрации в крови.

"Шалфей воздействует на определённые ферменты печени, участвующие в метаболизме глюкозы, что помогает сбалансировать уровень сахара в организме", — объясняет фармацевт и генеральный директор компании Albalab Bio Пилар Перес.

По словам специалиста, эффект будет заметен только при комплексном подходе: шалфей не заменяет лечение, но может стать поддержкой при правильном питании и физической активности.

Может ли шалфей улучшить память и концентрацию

Помимо влияния на обмен глюкозы, шалфей связывают с когнитивным здоровьем. Его антиоксиданты помогают снижать окислительный стресс в мозге — один из факторов, связанных с возрастными изменениями памяти.

"В шалфее есть соединения, которые влияют на нейромедиаторы, связанные с памятью, такие как ацетилхолин", — отмечает Пилар Перес.

Именно этим объясняется его потенциальное влияние на кратковременную память и способность концентрироваться. Дополнительную роль играет розмариновая кислота, которая помогает замедлять процессы старения мозга.

Польза шалфея при менопаузе и стрессе

Шалфей часто упоминают в контексте женского здоровья. Благодаря фитоэстрогенным свойствам он может способствовать снижению интенсивности приливов в период менопаузы. Кроме того, растение оказывает мягкое успокаивающее действие.

"Некоторые соединения шалфея помогают снизить уровень стресса и тревожности", — говорит Перес.

Чай из шалфея также используют при вздутии живота и замедленном пищеварении. В косметике экстракты растения применяют для регулирования выработки кожного сала и укрепления волос.

Как приготовить отвар шалфея

Один из самых простых способов включить шалфей в рацион — приготовить настой. Такой формат подходит для поддержки пищеварения и общего самочувствия.

  1. Вскипятите стакан воды.

  2. Добавьте несколько сушёных листьев шалфея.

  3. Дайте настояться около 5 минут.

  4. Процедите напиток и употребляйте тёплым.

Шалфей можно сочетать с ромашкой или мятой для более мягкого вкуса и усиления пищеварительного эффекта. Эксперты советуют ограничиваться двумя-тремя чашками в день и использовать настой курсами.

Сравнение форм: чай, капсулы и эфирное масло

Настой шалфея — самый мягкий и традиционный способ применения. Капсулы подойдут тем, кто хочет точную дозировку и удобство. Эфирное масло, напротив, не рекомендуется для приёма внутрь, так как может оказывать негативное воздействие на нервную систему.

Плюсы и минусы использования шалфея

Шалфей может стать полезным дополнением к образу жизни, но важно учитывать его особенности.

Плюсы:

  • поддержка уровня сахара,
  • влияние на память, помощь при менопаузе,
  • натуральное происхождение.

Минусы:

  • не подходит для длительного приёма,
  • имеет противопоказания,
  • требует соблюдения дозировки.

Советы шаг за шагом по безопасному применению

  1. Начинайте с слабого настоя и наблюдайте за реакцией организма.

  2. Не превышайте рекомендуемую дозу.

  3. Используйте шалфей курсами, а не постоянно.

  4. Консультируйтесь с врачом при хронических заболеваниях.

Популярные вопросы о шалфее

Можно ли пить шалфей каждый день?

Нет, специалисты рекомендуют ограничиваться короткими курсами, чтобы избежать побочных эффектов.

Что лучше — чай или капсулы?

Чай подойдёт для мягкого эффекта, капсулы — для точной дозировки и удобства.

Помогает ли шалфей при вздутии живота?

Да, настой может облегчить пищеварение и снизить чувство тяжести.

Кому шалфей противопоказан

По словам Пилар Перес, шалфей не рекомендуется беременным и кормящим женщинам, людям с эпилепсией и тем, у кого есть склонность к повышенному давлению. В этих случаях лучше отказаться от употребления или проконсультироваться со специалистом.

Кулинарный шалфей и ритуальное использование

Важно различать виды растения. В кулинарии и фитотерапии используют Salvia officinalis. Для "очищения энергии" в ритуальных практиках применяют Salvia apiana — белый шалфей, который не предназначен для употребления внутрь.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
память здоровье
Антиоксиданты шалфея замедляют окислительный стресс мозга — InStyle
