Выучить одно слово — и мозг станет моложе: невероятный эффект, который защищает от старения

Изучение второго языка замедлило старение мозга — гериатр Ольга Ткачева
Здоровье

Изучение иностранных языков может оказаться не просто полезным навыком, а вкладом в долгосрочное здоровье мозга. Новые научные данные указывают на связь между билингвизмом и более медленным когнитивным старением. Исследователи отмечают, что языковая активность способна поддерживать умственную гибкость с возрастом.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Что выяснили ученые

Международная группа исследователей из Испании и Аргентины проанализировала массив данных более чем 86 тысяч взрослых жителей 27 европейских стран. В работе, среди авторов которой значится Луциа Амарусо из Баскского центра когнитивных исследований, использовались алгоритмы искусственного интеллекта для оценки так называемого "разрыва биологического поведения".

Ученые сопоставляли фактический календарный возраст участников и их предполагаемый биологический возраст. Такой подход позволил оценить, насколько быстро или медленно происходит старение организма, в том числе когнитивных функций, по сравнению со средними показателями.

Связь языков и здорового старения

Анализ показал, что люди, владеющие двумя и более языками, более чем в два раза чаще демонстрируют признаки "здорового старения". Исследователи предполагают, что регулярная интеллектуальная нагрузка, связанная с изучением и использованием языков, стимулирует нейронные связи и поддерживает работу мозга.

Подобный эффект наблюдается и при других формах умственной активности, включая корректно подобранное питание для поддержки нервной системы — об этом ранее говорилось в материале о продуктах для здоровья мозга.

При этом авторы подчеркивают: речь идет о статистической связи, а не о прямом доказательстве причинно-следственного механизма. Для понимания того, как именно языковая практика влияет на процессы старения, необходимы дополнительные исследования.

Можно ли отсрочить старость

Тема активного долголетия выходит далеко за рамки изучения языков. О комплексном подходе к замедлению возрастных изменений в интервью РБК Life рассказала Ольга Ткачева — директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета.

"О продлении долголетия стоит задумываться заранее. Молодые люди часто не думают о том, что будет через 20-30 лет, но привычки юности задают траекторию старения. Секрета здесь нет, все решает здоровый образ жизни. Даже получение образования играет свою роль, оно продлевает активность и положительно влияет на когнитивные функции", — уточнила гериатр Ольга Ткачева.

По словам специалиста, важную роль играют регулярные аэробные нагрузки, силовые тренировки для сохранения мышечной массы, а также активное общение и вовлеченность в социальную жизнь. Даже умеренная физическая активность, такая как быстрая ходьба, способна заметно улучшать память и внимание.

"Диеты, продлевающие жизнь, включают свежие продукты: зелень, овощи, фрукты, рыбу, растительное масло. Ягоды, например, клубника и черника, богаты веществами, замедляющими старение. При полноценном питании в добавках нужды нет, витамины и антиоксиданты уже есть в продуктах", — говорит Ольга Ткачева.

Изучение языков и другие способы поддержки мозга

Интеллектуальная активность может принимать разные формы. Изучение языков выделяется тем, что сочетает память, внимание и постоянное переключение между системами. Чтение и обучение также стимулируют мозг, но языковая практика задействует больше когнитивных процессов одновременно. Физическая активность напрямую влияет на кровоснабжение мозга, тогда как языки работают прежде всего с нейронными связями. Наилучший эффект достигается при сочетании этих подходов. Об этом журнал Nature Aging.

Плюсы и минусы изучения языков для здоровья

Изучение языков как инструмент поддержания когнитивного здоровья имеет свои особенности. Этот подход требует регулярности и времени, но при этом не связан с медикаментозной нагрузкой.

  • к плюсам относят постоянную тренировку памяти, внимания и мышления, а также социальную вовлеченность;
  • минусом может быть необходимость длительной мотивации и отсутствие быстрого результата;
  • дополнительным преимуществом считается возможность совмещать обучение с путешествиями и профессиональным развитием.

Советы по изучению языка

Чтобы языковая практика действительно стала частью здорового образа жизни, важно выстроить процесс последовательно.

  1. Выбрать язык, который будет полезен в работе или путешествиях.
  2. Определить формат обучения: курсы, онлайн-платформы, разговорные клубы.
  3. Заниматься регулярно, даже по 15-20 минут в день.
  4. Использовать язык в быту: смотреть фильмы, читать, общаться.

Популярные вопросы о влиянии языков на старение мозга

Какой язык лучше выбрать для пользы мозга?

Подойдет любой язык, который требует активного использования и регулярной практики.

Сколько времени нужно учить язык, чтобы был эффект?

Исследования указывают на важность долгосрочной и постоянной интеллектуальной нагрузки, а не на конкретные сроки.

Что эффективнее: языки или витамины для мозга?

Языки стимулируют когнитивные функции, тогда как витамины работают лишь при дефиците и должны назначаться врачом.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
