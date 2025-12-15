Палец против перегородки: безобидное ковыряние превращается в хирургическую проблему

Ковыряние в носу приводит к перфорации перегородки — оториноларинголог Зайцев

Порой самая безобидная привычка способна привести к страшным последствиям. Истории о людях, лишившихся перегородки из-за ковыряния в носу, звучат как сценарий хоррора, но это реальность, подтверждённая врачами. Медики предупреждают: неосторожное обращение с носовой полостью может закончиться деформацией, кровотечениями и даже потерей хрящевой основы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина ковыряет в носу

Когда привычка становится опасной

Случай с девушкой, которая буквально разрушила перегородку носа, вызвал бурное обсуждение в сети. На фотографиях заметен характерный провал по центру спинки — типичный признак седловидной деформации. По словам специалистов, подобное начинается с едва заметных изменений.

Сначала развивается субатрофия слизистой — лёгкое истончение и сухость. Со временем процесс переходит в атрофию, когда клетки перестают получать питание. Это сказывается на надкостнице и надхрящнице — тканях, обеспечивающих прочность внутренней структуры носа. Если питание полностью нарушается, перегородка теряет способность удерживать форму, и начинается разрушение.

"Когда ткани перестают получать питание, перегородка буквально высыхает и теряет устойчивость", — объясняет врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Почему образуются корки и как начинается процесс

Оказывается, у двух третей людей на планете перегородка носа немного искривлена. Участок, который сильнее выпирает, чаще контактирует с потоком воздуха. В результате этот фрагмент постоянно пересушивается, и слизистая пытается защититься — образует плотную корку.

Корка мешает, вызывает дискомфорт, и человек инстинктивно пытается её удалить. Некоторые делают это пальцем, другие — ногтями, заколками или даже ручками. В результате слизистая травмируется, на её месте появляется кратерообразное углубление. Ткань становится ещё более уязвимой, и процесс заживления нарушается. Организм отвечает образованием новых, более плотных корок — и всё повторяется по кругу.

Бережный уход за слизистой особенно важен у детей: неправильные методы промывания могут привести к воспалению или отиту.

Опасность неправильного сморкания

Немалую роль играет и неправильное сморкание. Если человек резко выдувает воздух, стараясь избавиться от корок, он создаёт резкое давление в носовой полости и даже в черепе. Такое воздействие травмирует слизистую и ускоряет процесс разрушения.

"Резкое сморкание приводит к повышению внутричерепного давления, что усугубляет повреждение слизистой", — отмечается специалистом.

Когда повреждения становятся хроническими, формируется перфорация перегородки — отверстие, через которое воздух проходит напрямую, дополнительно иссушая ткани. Постепенно хрящи утрачивают влагу, перегородка разрушается, и нос теряет опору. В тяжёлых случаях часть хряща может буквально выпасть в виде плотной корки или струпа. Похожий механизм давления действует и в момент взлёта самолёта.

Последствия: от перфорации до деформации

Утрата хрящевой основы носа приводит к тому, что он проваливается внутрь. Это состояние называется седловидной деформацией. Оно не только изменяет внешний вид лица, но и мешает нормальному дыханию. Нередко пациенты с подобным диагнозом жалуются на постоянную заложенность, храп, проблемы со сном и частые инфекции дыхательных путей.

"Когда каркаса нет, нос теряет форму и проваливается, удерживать себя он уже не способен", — поясняет Зайцев.

Как восстановить разрушенную перегородку

Исправление таких повреждений требует хирургического вмешательства. Врачам приходится восстанавливать перегородку с помощью трансплантата — его берут из собственных тканей пациента или из полимерных материалов, совместимых с организмом. Однако операция сложная и не всегда гарантирует результат.

Хирурги создают новую основу и покрывают её слизистой, взятой со дна носовой полости. Это требует ювелирной точности, и даже после успешной пластики возможны осложнения: рубцы, повторная атрофия, воспаления. Об этом сообщает АиФ.

Ковыряние vs. медицинская чистка носа

Чтобы понять, насколько вредна привычка "почистить нос пальцем", стоит сравнить её с безопасными методами ухода.

Домашное ковыряние - травмирует слизистую, создаёт микротрещины, способствует проникновению бактерий. Промывание солевыми растворами - мягко очищает полость, увлажняет и снижает воспаление. Использование спреев с морской водой - безопасно, помогает при сухости и насморке. Консультация с ЛОР-врачом - позволяет выявить искривления или воспаления и подобрать индивидуальный уход.

Таким образом, ковыряние не только не помогает избавиться от сухости, но и запускает разрушительные процессы, тогда как регулярная гигиена с изотоническими средствами безопасна и эффективна.

Плюсы и минусы хирургического восстановления

Любая операция имеет свои особенности. Восстановление перегородки — не исключение.

Преимущества процедуры:

Возвращение естественного дыхания.

Исправление формы носа и симметрии лица.

Предотвращение хронических воспалений.

Недостатки:

Сложность операции и длительная реабилитация.

Возможность осложнений — воспалений, рубцов, неполного приживления трансплантата.

Не всегда удаётся достичь идеального эстетического результата.

Советы по безопасному уходу за носом

Чтобы избежать подобных проблем, достаточно соблюдать простые правила:

Поддерживайте влажность воздуха в помещении не ниже 45-50%. Промывайте нос слабым солевым раствором 1-2 раза в день. Не пытайтесь удалять корки ногтями — используйте увлажняющие капли или мази. При заложенности дышите через нос, избегая резких выдохов. При частых кровотечениях или сухости обращайтесь к врачу-оториноларингологу.

Популярные вопросы о носовой перегородке

1. Почему у большинства людей перегородка искривлена?

Это связано с индивидуальными анатомическими особенностями и травмами, полученными даже в детстве. Искривление чаще всего не требует лечения, если не мешает дыханию.

2. Можно ли восстановить перегородку без операции?

На ранних стадиях помогают увлажняющие средства, ингаляции и физиотерапия. Но при выраженной деформации без хирургии не обойтись.

3. Что лучше: народные методы или аптечные препараты?

Аптечные спреи и растворы безопаснее, так как их состав контролируется и не вызывает ожогов. Домашние средства (например, сок алоэ или мёд) могут раздражать слизистую.

Нос — орган, о котором мы редко задумываемся, пока он не начинает напоминать о себе. Однако именно от его здоровья зависит качество дыхания, сна и даже звучание голоса. Забота о слизистой, аккуратность и внимание к мелочам — это не излишняя осторожность, а элементарная гигиена, способная уберечь от серьёзных проблем. Наш организм устроен мудро: ему нужно не вмешательство, а поддержка, чтобы выполнять свою работу без сбоев.