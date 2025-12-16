Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ирина Кудряшова

Чистота с побочным эффектом: как угольная паста влияет на эмаль

Высокая абразивность пасты повреждает зубную эмаль — стоматолог Блюмкин
Здоровье

Чёрная зубная паста с углём выглядит эффектно и обещает заметное отбеливание без визита к стоматологу. Активированный уголь уже несколько лет остаётся популярным компонентом косметики и средств гигиены, ассоциируясь с детоксом и глубокой очисткой. Но действительно ли такая паста делает улыбку белее и безопасна ли она для зубов? Об этом сообщает Гастрономъ.

зубная паста
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
зубная паста

Почему уголь появился в зубных пастах

Активированный уголь давно используют в уходе за кожей и волосами благодаря его способности адсорбировать загрязнения. Он "притягивает" частицы налёта, жира и красителей, поэтому логично, что производители включили его и в состав зубных паст. Основная ставка делается на визуальный эффект чистоты и ощущение свежести после чистки.

Однако в случае с зубами уголь работает иначе, чем в масках или очищающих гелях. Здесь важную роль играет не только состав, но и физическое воздействие пасты на эмаль, которая может становиться уязвимой при внешних нагрузках, особенно в периоды, когда повышается чувствительность зубов к холоду.

Правда ли, что паста с углём отбеливает зубы

Чтобы понять, насколько оправданы обещания, важно различать два типа отбеливания — химическое и механическое. Химическое воздействует на внутренние пигменты зуба и проводится с использованием специальных составов, чаще всего под контролем стоматолога. Механическое же отбеливание направлено на удаление поверхностных пятен за счёт абразивных частиц.

Угольные пасты относятся именно ко второму типу. Они помогают справляться с налётом, который появляется из-за кофе, чая, красного вина или курения. В таких случаях зубы действительно могут выглядеть светлее уже после нескольких применений.

Но если естественный цвет эмали далёк от белоснежного, чёрная паста ситуацию не изменит. Она не проникает вглубь зуба и не влияет на врождённый оттенок, в отличие от методов, которые применяются при профессиональном и домашнем уходе за эмалью после отбеливания.

Потенциальный вред: когда уголь работает против эмали

Главный риск зубных паст с углём связан с их абразивностью. Любое средство, которое механически очищает поверхность зуба, при неправильном использовании может повредить эмаль. Слишком частая чистка или сильное давление щёткой приводят к истончению защитного слоя.

Парадоксально, но в таком случае зубы со временем могут выглядеть более жёлтыми. Это происходит из-за того, что сквозь повреждённую эмаль начинает просвечивать дентин, имеющий более тёплый оттенок.

Отдельного внимания заслуживают дёсны. У людей с повышенной чувствительностью уголь может вызывать раздражение, покраснение и даже воспаление, особенно если паста содержит крупные абразивные частицы.

Мнение эксперта

"Механическое отбеливание происходит за счёт того, что в пасту добавляют абразивные компоненты, например, соду или уголь, они повреждают верхний слой эмали, и зубы, действительно, осветляются на 1-2 тона. Когда вы выбираете зубную пасту, нужно быть очень внимательными и обращать внимание на индекс абразивности — RDA — он должен быть не больше 70. Если этот показатель выше, это означает, что в пасте присутствуют крупные абразивные вещества, которые слишком жёстко воздействуют на эмаль, и пользоваться таким средством нельзя", — отмечает главный врач, хирург-имплантолог клиники Dr. Blumkin Игорь Блюмкин.

Если есть желание отбелить зубы, начинать нужно с консультации у стоматолога. Специалист определит противопоказания, проведёт профессиональную чистку и восстановит защитный слой эмали после процедуры.

Как безопасно пользоваться зубной пастой с углём

Стоматологи сходятся во мнении: угольная паста не должна быть основным средством ежедневной гигиены. Её задача — периодическое удаление поверхностных пятен, а не постоянная чистка.

Оптимальный режим использования напоминает уход за кожей с помощью скрабов и пилингов. Эмаль, как и кожный барьер, не терпит агрессивного воздействия на постоянной основе.

Рекомендации обычно сводятся к нескольким простым правилам:

  1. Использовать пасту с углём 1-2 раза в неделю.
  2. Чередовать её с обычной фторсодержащей пастой.
  3. Не давить на щётку и избегать жёсткой чистки.
  4. Следить за показателем RDA на упаковке.

Плюсы и минусы зубной пасты с углём

У таких средств есть свои преимущества. Они эффективно удаляют налёт, дают ощущение чистоты и могут слегка осветлить зубы при поверхностных загрязнениях. Для людей, которые часто пьют кофе или чай, это может быть полезным дополнением к уходу.

Минусы тоже очевидны. При неправильном применении возрастает риск повреждения эмали и раздражения дёсен. Кроме того, эффект отбеливания ограничен и не заменяет профессиональные процедуры.

Угольная паста и профессиональное отбеливание

Домашние пасты с углём работают только с внешним налётом и дают кратковременный визуальный эффект. Профессиональное отбеливание направлено на изменение цвета зуба изнутри и проводится под контролем врача, что снижает риски.

Выбор зависит от цели. Если задача — убрать следы от кофе, пасты будет достаточно. Если хочется заметно изменить оттенок улыбки, без стоматолога не обойтись.

Популярные вопросы о зубной пасте с углём

Отбеливает ли она зубы навсегда?

Нет, эффект временный и связан только с удалением поверхностных пятен.

Можно ли пользоваться такой пастой каждый день?

Не рекомендуется. Частое использование может повредить эмаль.

Подходит ли она для чувствительных зубов?

С осторожностью. При повышенной чувствительности лучше проконсультироваться со стоматологом.

Нужно ли отказываться от фтора?

Нет, угольная паста должна дополнять, а не заменять фторсодержащие средства.

Автор Ирина Кудряшова
Ирина Кудряшова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
