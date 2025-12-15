Один бокал перестаёт быть одним: тревожные признаки, что алкоголь выходит из-под контроля

Алкогольная зависимость у женщин долго остаётся незаметной, маскируясь под привычку расслабиться вечером после работы или повод "поднять настроение". Но специалисты предупреждают: женский алкоголизм развивается быстрее, чем мужской, и последствия часто оказываются тяжелее. Как распознать первые сигналы опасной зависимости и почему важно не упустить момент?
"С научной позиции алкоголизм как заболевание не имеет принципиальных различий по гендерному признаку", — поясняет психиатр-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.
Однако, как уточняет эксперт, особенности женского организма и психоэмоционального состояния делают путь к зависимости короче и стремительнее. У женщин меньше ферментов, расщепляющих этанол, поэтому даже небольшие дозы оказывают более выраженное воздействие. Кроме того, эмоциональные переживания и хронический стресс повышают риск того, что алкоголь станет способом успокоиться. Этот процесс часто начинается с безобидных на первый взгляд привычек, вроде "вечернего бокала вина", хотя, как отмечают врачи, такой ритуал не расслабляет, а утомляет организм.
Многие женщины начинают употреблять алкоголь эпизодически — за ужином, в выходные, на праздниках. Но со временем количество поводов растёт, а дозы увеличиваются. По словам нарколога, регулярное употребление более 50 мл крепких напитков или 150 мл вина несколько раз в неделю уже можно считать фактором риска формирования зависимости.
"Путь алкоголизации у женщин короче, стремительнее и часто 'тише', что создаёт впечатление большей тяжести", — подчёркивает Руслан Исаев.
Женщины склонны скрывать своё употребление — от стыда, страха осуждения или желания сохранить репутацию. Поэтому даже близкие не всегда замечают, что привычка выходит из-под контроля. Сначала алкоголь "помогает" расслабиться или уснуть, а потом превращается в обязательный элемент жизни.
В отличие от мужчин, женщины реже уходят в запои, но их зависимость формируется быстрее. Физиологические последствия — повреждение печени, сердца, нервной системы — проявляются уже через несколько лет регулярного употребления. Об этом сообщает АиФ.
Руслан Исаев выделяет четыре классических признака, по которым можно заподозрить, что алкоголь занял слишком большое место в жизни женщины:
Если наблюдаются все четыре признака, женщина вряд ли сможет остановиться самостоятельно — ей уже необходима помощь специалистов.
Хотя болезнь развивается по общим законам, у женщин и мужчин есть важные различия:
Эти особенности делают женский алкоголизм "тихим", но опасным: болезнь развивается стремительно, а внешне долго остаётся незаметной.
При первых тревожных сигналах обращение к специалисту может полностью предотвратить развитие болезни.
Плюсы:
Минусы:
Однако даже временное стеснение или страх не сравнимы с тем ущербом, который наносит алкоголизм — физически, эмоционально и социально.
Он развивается быстрее, поражает органы сильнее и чаще остаётся незаметным из-за скрытности поведения.
Без профессиональной поддержки крайне сложно. Даже при сильной воле психическая зависимость остаётся.
Нет. Регулярное употребление любого количества повышает риск зависимости.
Начать с мягкого разговора без упрёков, предложить помощь и консультацию специалиста.
Зависимость редко начинается с запоев или крепких напитков. Всё начинается с привычки "снять стресс" или "отдохнуть вечером". Но сила воли и своевременное внимание к себе способны изменить сценарий. Забота о здоровье — не запрет, а путь к свободе, где жизнь перестаёт зависеть от бокала и возвращается в руки самого человека.
