Анна Маляева

Осанка ломается ещё в младенчестве: тревожные сигналы, которые нельзя игнорировать родителям

Кривошея у младенца может быть признаком асимметрии таза — остеомастер Санакоева
Здоровье

Многие родители уверены, что проблемы с осанкой появляются только у школьников. Однако деформация позвоночника может начаться гораздо раньше — ещё в младенчестве. Именно в первые годы формируется опорно-двигательная система, и малейшие нарушения требуют внимания.

Фото: unsplash.com by Gabriel Rodrigues is licensed under Free to use under the Unsplash License
Что влияет на здоровье позвоночника ребёнка

"На здоровье позвоночника могут повлиять разные факторы. Главное — вовремя заметить сигналы тела ребенка и показать малыша специалисту", — говорит остеомастер Ирина Санакоева.

Позвоночник ребёнка ещё гибок, а мышцы и связки находятся в стадии формирования. Даже незначительные перегрузки, неправильные позы во сне или сидении могут привести к проблемам. Особенно часто родители обращают внимание на осанку лишь тогда, когда ребёнок идёт в школу и начинает носить тяжёлый рюкзак. Но нарушения нередко зарождаются задолго до этого.

Ключевое значение имеют положение таза, состояние стоп и даже способ, которым малыш держит голову. Чем раньше родители научатся распознавать первые сигналы тела, тем проще будет скорректировать положение позвоночника без медикаментов и боли.

Два вида нарушений: кифоз и сколиоз

В детском возрасте чаще всего встречаются две формы нарушений осанки — кифоз (сутулость) и сколиоз (искривление позвоночника в сторону).

Кифоз нередко развивается из-за проблем со стопами — вальгусной или варусной деформации. При вальгусной стопе пятки и носки разворачиваются наружу, а при варусной — внутрь. Эти дефекты меняют распределение нагрузки, вызывая излишний прогиб в пояснице (лордоз) и выпуклость в грудном отделе (кифоз).

"Самые лучшие результаты коррекции этих деформаций достигаются в возрасте 1,5-2 лет. Позже влияние на стопу остеопатическими техниками будет гораздо менее эффективным", — отмечает Ирина Санакоева.

Если родители замечают, что стопы малыша заваливаются внутрь или наружу, не стоит ждать трёхлетнего возраста для визита к ортопеду. Чем раньше начать коррекцию, тем устойчивее будет результат.

Для профилактики важно ежедневно выполнять простые упражнения:

  • ходить босиком по ортопедическим коврикам;
  • поднимать мелкие предметы пальцами ног;
  • ходить по носочкам, пяткам, внутренней и внешней стороне стоп;
  • лазать по шведской стенке без обуви;
  • катать стопами массажные мячики.

Если деформация уже сформировалась, ортопед может назначить подходящую обувь и стельки для здоровья ног и позвоночника. Они не вылечат стопу, но помогут предотвратить развитие осложнений, включая кифоз. О .

Как избежать сколиоза

Сколиоз чаще всего связан с перекосом таза, который может возникнуть даже во время внутриутробного развития или в процессе родов. Проверить положение таза рекомендуется в первые месяцы жизни ребёнка.

"Чтобы проверить состояние тела ребёнка на симметрию, стоит обратиться к врачу в первые месяцы жизни. Если есть перекос таза, специалист скорректирует положение", — советует Ирина Санакоева.

Один из ранних признаков асимметрии — кривошея или "любимая сторона", на которую малыш чаще поворачивает голову. Иногда это вызвано локальным тонусом мышц, но нередко является следствием перекоса таза.

Исправить подобное нарушение помогает мягкая остеопатическая коррекция. В большинстве случаев достаточно одной процедуры, чтобы восстановить симметрию и предотвратить сколиоз. Об этом сообщает АиФ.

Генетика и слабость соединительной ткани

Немаловажную роль играет и генетическая предрасположенность. У некоторых детей диагностируют дисплазию соединительной ткани (ДСТ) — нарушение формирования связок и суставов.

Такие дети часто отличаются гипермобильностью суставов и слабым мышечным корсетом. При ДСТ позвонки становятся менее стабильными, что увеличивает риск искривлений позвоночника.

"На генетику, к сожалению, повлиять нельзя, но можно укреплять мышцы и поддерживать костную систему", — подчёркивает специалист.

В таких случаях назначают лечебную физкультуру, плавание, гимнастику и регулярные массажи. Важно следить за уровнем витамина D и магния — их дефицит усиливает ломкость костей и слабость связок. Также необходимо контролировать уровень железа и витаминов группы B: при их недостатке у ребёнка может развиться мышечная вялость.

Профилактика против лечения

  1. Профилактика включает раннюю диагностику, регулярные осмотры у ортопеда и остеопата, укрепление стоп и спины, правильный выбор обуви и мебели.
  2. Лечение требует длительной работы с врачами, ношения ортопедических приспособлений и постоянного контроля.
  3. Профилактические меры дают шанс предотвратить заболевание, тогда как лечение направлено лишь на минимизацию последствий.

Своевременные меры избавляют ребёнка от боли, необходимости носить корсеты и отложенных проблем во взрослом возрасте.

Плюсы и минусы ортопедических средств

Ортопедические стельки, обувь и корректоры осанки помогают, но требуют правильного использования.

Плюсы:

  • равномерное распределение нагрузки;
  • поддержка позвоночника и свода стопы;
  • снижение усталости мышц.

Минусы:

  • при неправильном подборе могут нарушить естественную походку;
  • не устраняют причину деформации;
  • требуют регулярного контроля у ортопеда.

Родителям важно понимать: ни один аксессуар не заменит движения. Мышцы и кости ребёнка развиваются только при активности — играх, прогулках, упражнениях, плавании.

Советы для родителей

  1. Следите, чтобы малыш больше двигался — ползание и ходьба укрепляют мышцы спины.
  2. Не усаживайте ребёнка раньше, чем он готов: позвоночник должен окрепнуть естественно.
  3. Покупайте детскую обувь с плотной пяткой и гибкой подошвой.
  4. Не допускайте, чтобы малыш постоянно сидел в одном положении или с планшетом.
  5. Контролируйте вес рюкзака — он не должен превышать 10% массы тела.

Даже самые простые привычки формируют правильную осанку и уверенную походку.

Популярные вопросы о детской осанке

1. С какого возраста нужно следить за осанкой?

С первых месяцев жизни. Уже у младенцев врач может заметить асимметрию таза или мышечный тонус.

2. Можно ли исправить осанку дома?

Лёгкие отклонения можно корректировать с помощью гимнастики и массажа, но серьёзные проблемы требуют участия специалиста.

3. Помогают ли ортопедические стельки и корректоры?

Да, но они эффективны только при правильном подборе и регулярном контроле врача.

4. Какой спорт полезен для осанки ребёнка?

Лучше всего — плавание, гимнастика, йога и танцы. Эти виды равномерно развивают мышцы спины и укрепляют позвоночник.

Формирование осанки — это длительный и внимательный процесс, в котором важна каждая мелочь: от первых шагов до подбора обуви и учебного рюкзака. Ребёнок не способен сам оценить, что с его телом что-то не так, и только взрослые могут вовремя заметить тревожные сигналы. Регулярные осмотры, активное движение и забота о стопах — лучший вклад в здоровую спину малыша. Ведь ровная осанка — это не только красивая фигура, но и залог крепкого здоровья на всю жизнь.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
