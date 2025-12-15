Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Опасная ошибка всех худеющих: они добавляют корицу в десерт, хотя её нужно пить натощак для запуска термогенного эффекта

Корица ускоряет метаболизм за счёт термогенного эффекта — Dumazahrada
Здоровье

Утренний ритуал со стаканом теплой воды с лимоном давно пропагандируется в блогах о здоровье как панацея для метаболизма и похудения. Однако существует более ароматная и, согласно некоторым исследованиям, потенциально более эффективная альтернатива. Речь идет о корице — специи, чья польза выходит далеко за рамки кулинарии. Регулярное употребление простого напитка на ее основе сразу после пробуждения может дать организму мощный стимул к работе. Об этом сообщают эксперты в области нутрициологии, обращая внимание на важность выбора правильного вида корицы.

Цикориевый напиток с ванилью и корицей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Цикориевый напиток с ванилью и корицей

Выбор правильной корицы: безопасность прежде всего

Корица — это не просто однородная специя. Существует два основных вида, которые значительно различаются по своим свойствам и безопасности для ежедневного употребления. Первый вид — это кассия, или китайская корица, которая чаще всего встречается на полках супермаркетов. Она обладает ярким, насыщенным ароматом и стоит относительно недорого. Однако ее ключевая особенность — высокое содержание кумарина. Это натуральное соединение в больших дозах может оказывать токсическое действие на печень и представлять риск для здоровья при регулярном длительном приеме, пишет Dumazahrada.

Второй вид — это цейлонская корица, которую часто называют "настоящей". Она имеет более тонкий, сладковатый и сложный аромат, стоит дороже, но при этом практически не содержит кумарина. Именно этот вид считается безопасным для ежедневного использования в оздоровительных целях. Проблема заключается в том, что на упаковках со специей часто не указывается ее происхождение. Поэтому для ритуала с утренним напитком стоит целенаправленно искать цейлонскую корицу в специализированных отделах или интернет-магазинах, где источник происхождения указан четко.

Механизм действия: почему корица помогает здоровью

Польза корицы, и особенно цейлонской, обусловлена высоким содержанием полифенолов и других биологически активных соединений. Одним из наиболее изученных и ценных ее свойств является способность влиять на уровень глюкозы в крови. Специя может замедлять опорожнение желудка и улучшать чувствительность клеток к инсулину, что помогает предотвращать резкие скачки сахара после еды. Это, в свою очередь, ведет к стабилизации энергетического уровня и уменьшению внезапных приступов голода, которые часто являются причиной неконтролируемых перекусов и срывов в диете.

Кроме того, корице приписывают мягкий термогенный эффект — способность незначительно увеличивать теплопродукцию в организме. Это может вести к ускорению базового метаболизма, то есть организм в состоянии покоя начинает тратить немного больше калорий. Также антиоксиданты в ее составе помогают бороться с окислительным стрессом — одним из факторов хронического воспаления и старения. Дополнительными бонусами являются поддержка иммунитета за счет противомикробных свойств и улучшение пищеварения, помощь при вздутии живота. Все эти эффекты в комплексе создают благоприятную среду для управления весом и улучшения общего самочувствия.

Корица улучшает чувствительность к инсулину и снижает уровень сахара. Благодаря корице мы не испытываем внезапного чувства голода, которое является главным врагом похудения, — отмечают диетологи.

Сравнение: вода с лимоном vs вода с корицей

Чтобы понять, какой утренний ритуал может принести больше пользы в конкретных аспектах, стоит сравнить два популярных напитка. Оба они просты в приготовлении и преследуют схожие цели — оздоровление и поддержку метаболизма.

Вода с лимоном стала классическим советом. Ее основные плюсы включают высокое содержание витамина C, который важен для иммунитета и синтеза коллагена, мягкое стимулирование пищеварения и желчеоттока, а также освежающий вкус, который помогает проснуться. Однако ее влияние на стабилизацию сахара в крови и чувство сытости минимально. Также кислота лимона может быть нежелательна для людей с чувствительной эмалью зубов или проблемами с желудком (гастрит, рефлюкс).

Вода с корицей (цейлонской) обладает другим профилем действия. Ее ключевые преимущества — это доказанное положительное влияние на чувствительность к инсулину и уровни глюкозы, что напрямую борется с приступами голода. Она также обладает более выраженным антиоксидантным и противовоспалительным потенциалом, а ее термогенный эффект может незначительно, но стабильно повышать расход калорий. К минусам можно отнести необходимость тщательного выбора безопасного вида специи (цейлонской) и специфический вкус, который нравится не всем.

Таким образом, если основная цель — контроль аппетита и поддержка метаболизма в контексте управления весом, вода с корицей имеет более направленное действие. Вода с лимоном остается хорошим общеукрепляющим и освежающим средством.

Плюсы и минусы регулярного употребления корицы

Как и у любого оздоровительного метода, у утреннего ритуала с корицей есть свои сильные стороны и ограничения, которые важно учитывать.

Среди основных преимуществ — комплексное воздействие на одну из ключевых проблем контроля веса — стабилизацию уровня сахара и снижение инсулинорезистентности. Напиток прост и дешев в приготовлении, требует минимум времени. Корицу легко интегрировать в рацион не только в виде напитка, но и добавляя в другие блюда. При использовании цейлонской корицы способ является безопасным и натуральным.

Однако стоит помнить о минусах. Эффект проявляется только при регулярном, длительном употреблении, а не мгновенно. Существует риск нанести вред здоровью, если по ошибке использовать не цейлонскую корицу, а кассию с высоким содержанием кумарина. Напиток не является волшебной таблеткой и не приведет к похудению без коррекции общего рациона и физической активности. Также возможна индивидуальная непереносимость или аллергическая реакция на специю.

Как правильно приготовить и использовать корицу

Внедрить пользу корицы в свою жизнь можно разными способами, начиная с самого простого утреннего ритуала.

Классический утренний напиток: в стакан теплой (не кипяток) воды добавьте 0,5 — 1 чайную ложку молотой цейлонской корицы. Тщательно размешайте до максимально возможного растворения (полностью она не растворится). Дайте напитку настояться пару минут. Для усиления эффекта и вкуса можно добавить дольку лимона или чайную ложку меда (после того, как вода немного остынет). Выпейте за 15-30 минут до завтрака.

Интеграция в ежедневный рацион:

  • В кофе или чай: добавьте щепотку молотой корицы прямо в чашку или в турку/френч-пресс при заваривании кофе. Это придаст напитку приятный аромат и глубину вкуса без сахара.

  • В завтраки: посыпайте корицей овсянку, творог, греческий йогурт, фруктовые салаты или смузи-боулы.

  • В выпечку и десерты: используйте специю в домашней выпечке, например, в полезных маффинах из цельнозерновой муки, в запеченных яблоках или в пудингах с чиа.

  • В основные блюда: не бойтесь экспериментировать. Корица прекрасно дополняет вкус марокканского тажина, тушеной с овощами говядины, тыквенного супа-пюре или соуса к курице, создавая неожиданные и изысканные сочетания.

Популярные вопросы о корице

Как отличить цейлонскую корицу от кассии (китайской) в магазине?
Цейлонская корица часто маркируется именно как "Ceylon Cinnamon". Она имеет более светлый, желтовато-коричневый цвет, а палочки тонкие, хрупкие, многократно скрученные, напоминают сигару. Кассия (китайская) — темнее, красно-коричневая, палочки толстые, твердые, с одним или двумя завитками. В молотом виде отличить сложно, поэтому лучше покупать у проверенных поставщиков.

Можно ли похудеть, только выпивая воду с корицей по утрам?
Нет. Корица — это вспомогательное средство, которое может помочь нормализовать обменные процессы, снизить аппетит и тягу к сладкому. Однако для снижения веса необходим дефицит калорий, который создается сбалансированным питанием и физической активностью. Корица может стать полезным элементом этой системы, но не ее заменой.

Сколько корицы можно употреблять в день без вреда для здоровья?
Безопасной суточной дозой для цейлонской корицы считается примерно 1-2 чайные ложки молотой специи (2-4 грамма). Для кассии (китайской корицы) из-за содержания кумарина рекомендуемая доза значительно ниже — не более 0,5 — 1 чайной ложки в день (1-2 грамма), и ее не стоит употреблять ежедневно на постоянной основе

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
